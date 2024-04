Britanac (27) prvi pretrčao cijelu dužinu Afrike: Na putu su ga opljačkali pa se otrovao hranom

Cook je započeo svoju pustolovinu prošlog travnja na najjužnijoj točki Afrike, u južnoafričkom selu L'Agulhas te je nastavio zapadnom obalom kontinenta, pretrčavši ukupno 16.000 kilometara.

"Prva osoba koja je pretrčala cijelu dužinu Afrike. Misija završena", napisao je Cook na X-u.

Ovaj 27-godišnjak je prošao Namibiju, Angolu, Demokratsku Republiku Kongo, Kamerun, Nigeriju, Benin, Togo, Ganu, Obalu Bjelokosti, Gvineju, Senegal, Mauretaniju i Alžir, prije nego što je u nedjelju navečer stigao u Ras Angelu.

Izdržljivi sportaš uspput je prikupio više od pola milijuna britanskih funti u humanitarne svrhe.

"Dosad je prikupljeno blizu 600.000 funti (gotovo 700.000 eura) za dvije humanitarne organizacije, Sandblast i Running. Nadam se da ćemo doći do milijun funti, Russ će doći do milijun funti svojim prikupljanjem sredstava, to je cilj", rekao je Simon Klima iz humanitarne platforme Givestar.

Cooka su na posljednjoj dionici putovanja pratili njegovi navijači, od kojih su mnogi doletjeli samo da bi bili tamo.

"Vidio sam objavu na Instagramu u kojoj je pozvao sve. Ležao sam na kauču, bila je nedjelja poslijepodne, vidio sam to, a on je rekao da svatko može doći", rekao je Warren Blake iz SAD-a.

"Nisam želio propustiti ovakvu ludu povijesnu priliku."

Cook, koji je na sebi imao engleski nogometni dres, po dolasku na cilj rekao je novinarima da je "prilično umoran", prije nego što je zasluženo ispio svoj daiquiri od jagoda.