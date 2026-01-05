Obavijesti

News

Komentari 10
TEMPERATURE DEBELO ISPOD NULE

Brrrrrrrrr... stiže nam ledeni val. Izdali su upozorenje za cijelu zemlju, najavili još više snijega

Piše 24sata,
Čitanje članka: 2 min
Brrrrrrrrr... stiže nam ledeni val. Izdali su upozorenje za cijelu zemlju, najavili još više snijega
Foto: Hrvoje Kostelac

Na istoku i u gorju očekuje se novi snježni pokrivač, dok će Jadran zahvatiti jaka i olujna bura. Temperature ostaju niske, a promet će mjestimice biti otežan

Zima i dalje pokazuje zube. U utorak će snijeg nastaviti padati u istočnim dijelovima Hrvatske, pri čemu će se formirati novi snježni pokrivač. Osjećaj hladnoće dodatno će pojačavati umjeren sjeverozapadni vjetar, a dnevna temperatura neće prelaziti 0 stupnjeva te će se kretati između -4 i 0 °C, javlja HRT

Slične vremenske prilike očekuju se i u središnjoj Hrvatskoj. Snijeg će ondje biti izraženiji u južnim krajevima, a ponegdje će navečer biti hladnije nego u jutarnjim satima. Temperature će se uglavnom zadržavati oko -3 °C.

ZIMA POKAZUJE ZUBE DHMZ objavio upozorenje: Evo što nam stiže, snijeg će padati danima, bit će ga pola metra!
DHMZ objavio upozorenje: Evo što nam stiže, snijeg će padati danima, bit će ga pola metra!

Na zapadu zemlje prevladavat će oblačno vrijeme. Na sjevernom Jadranu povremeno će padati kiša, dok u unutrašnjosti Istre i podno Velebita može pasti i snijeg. U Gorskoj Hrvatskoj snježne oborine donijet će novi, mjestimice i obilniji snježni pokrivač, osobito u Lici. Puhat će umjeren do jak sjeverni vjetar, a na Jadranu jaka i olujna bura koja će tijekom poslijepodneva pod Velebitom dodatno ojačati. U gorju se temperature spuštaju između -6 i -3 °C, što znači povećan rizik od poledice, dok će se na moru kretati uglavnom od 1 do 5 °C.

PADAT ĆE DANIMA FOTO Snijeg i dalje pada, ovako jutros izgledaju ceste kroz Liku. DHMZ izdao niz upozorenja
FOTO Snijeg i dalje pada, ovako jutros izgledaju ceste kroz Liku. DHMZ izdao niz upozorenja

U Dalmaciji će biti pretežno oblačno uz kišu, koja lokalno može biti i obilnija, ponajprije na otocima, gdje je moguća i grmljavina. U unutrašnjosti Dalmacije mjestimice je moguć snijeg ili oborina na granici kiše i snijega, koja se može smrzavati pri dodiru s tlom i stvarati poledicu, zbog čega se vozačima savjetuje dodatan oprez. Puhat će jaka bura s olujnim udarima, dok će prema jugu prevladavati jugo i južni vjetar. Temperature će se na sjeveru i u unutrašnjosti kretati između 2 i 7 °C, a na jugu i otocima od 9 do 14 °C.

OBILAN SNIJEG, VJETAR FOTO Stiže novi meteo kaos, DHMZ izdao upozorenja za čak šest regija: 'Pratite prognoze'
FOTO Stiže novi meteo kaos, DHMZ izdao upozorenja za čak šest regija: 'Pratite prognoze'

Na krajnjem jugu zemlje ponovno se očekuju obilnije oborine, povremeno praćene grmljavinom. Bit će vjetrovito uz vrlo jako jugo i južni vjetar, a temperatura će ostati slična onoj od ponedjeljka. More će pritom biti uglavnom umjereno valovito do valovito.

Snježne oborine na kopnu nastavit će se i u srijedu, dok će u četvrtak, koji će biti sunčaniji i hladniji, još ponegdje, osobito na istoku, pasti malo snijega. Mirna jutra donijet će vrlo niske temperature, a zatopljenje se očekuje u petak s dolaskom novih oblaka i oborina.

STIŽE HLADNI VAL Zima pokazuje zube: Padaju temperature, mogao bi se stvoriti deblji snježni pokrivač
Zima pokazuje zube: Padaju temperature, mogao bi se stvoriti deblji snježni pokrivač

Na Jadranu će jutra također biti hladnija. Tijekom vjetrovite srijede olujna bura razvedrit će nebo na sjevernom dijelu obale, dok će na jugu i dalje mjestimice padati obilnija kiša, lokalno čak i malo snijega. Četvrtak donosi više sunčanih razdoblja, no već u petak uz jačanje južine vrijeme će ponovno postati promjenjivije i toplije, prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

DHMZ je za sutra izdao upozorenje za cijelu Hrvatsku.

Foto: DHMZ

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 10
Maduro i supruga u sudnici poručili: 'Nismo krivi. Još uvijek sam predsjednik svoje zemlje'
IZ MINUTE U MINUTU:

Maduro i supruga u sudnici poručili: 'Nismo krivi. Još uvijek sam predsjednik svoje zemlje'

Također je rekao da Kuba, bliski saveznik Venezuele "izgleda kao da je spremna pasti" sama od sebe, bez američke vojne akcije.
UŽAS U BEOGRADU Pretukli Hrvate u novogodišnjoj noći: 'U Zemunu su mi krivo zašili jezik'
FIZIČKI OBRAČUN

UŽAS U BEOGRADU Pretukli Hrvate u novogodišnjoj noći: 'U Zemunu su mi krivo zašili jezik'

U Hrvatsku smo se vratili u petak i onda sam ponovno morala na hitnu jer su mi u bolnici u Zemunu pogrešno zašili jezik pa je bilo potrebno novo šivanje, ispričala nam je ozlijeđena djevojka
DHMZ objavio upozorenje: Evo što nam stiže, snijeg će padati danima, bit će ga pola metra!
ZIMA POKAZUJE ZUBE

DHMZ objavio upozorenje: Evo što nam stiže, snijeg će padati danima, bit će ga pola metra!

Pred Hrvatskom su dani obilježeni snijegom, mećavom i vrlo niskim temperaturama u unutrašnjosti, dok će Jadran pogoditi jaka i olujna bura. Obilna kiša u Dalmaciji lokalno bi mogla uzrokovati bujične i urbane poplave.

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026