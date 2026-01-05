Brrrrrrrrr... stiže nam ledeni val. Izdali su upozorenje za cijelu zemlju, najavili još više snijega

Zima i dalje pokazuje zube. U utorak će snijeg nastaviti padati u istočnim dijelovima Hrvatske, pri čemu će se formirati novi snježni pokrivač. Osjećaj hladnoće dodatno će pojačavati umjeren sjeverozapadni vjetar, a dnevna temperatura neće prelaziti 0 stupnjeva te će se kretati između -4 i 0 °C, javlja HRT.

Slične vremenske prilike očekuju se i u središnjoj Hrvatskoj. Snijeg će ondje biti izraženiji u južnim krajevima, a ponegdje će navečer biti hladnije nego u jutarnjim satima. Temperature će se uglavnom zadržavati oko -3 °C.

Na zapadu zemlje prevladavat će oblačno vrijeme. Na sjevernom Jadranu povremeno će padati kiša, dok u unutrašnjosti Istre i podno Velebita može pasti i snijeg. U Gorskoj Hrvatskoj snježne oborine donijet će novi, mjestimice i obilniji snježni pokrivač, osobito u Lici. Puhat će umjeren do jak sjeverni vjetar, a na Jadranu jaka i olujna bura koja će tijekom poslijepodneva pod Velebitom dodatno ojačati. U gorju se temperature spuštaju između -6 i -3 °C, što znači povećan rizik od poledice, dok će se na moru kretati uglavnom od 1 do 5 °C.

U Dalmaciji će biti pretežno oblačno uz kišu, koja lokalno može biti i obilnija, ponajprije na otocima, gdje je moguća i grmljavina. U unutrašnjosti Dalmacije mjestimice je moguć snijeg ili oborina na granici kiše i snijega, koja se može smrzavati pri dodiru s tlom i stvarati poledicu, zbog čega se vozačima savjetuje dodatan oprez. Puhat će jaka bura s olujnim udarima, dok će prema jugu prevladavati jugo i južni vjetar. Temperature će se na sjeveru i u unutrašnjosti kretati između 2 i 7 °C, a na jugu i otocima od 9 do 14 °C.

Na krajnjem jugu zemlje ponovno se očekuju obilnije oborine, povremeno praćene grmljavinom. Bit će vjetrovito uz vrlo jako jugo i južni vjetar, a temperatura će ostati slična onoj od ponedjeljka. More će pritom biti uglavnom umjereno valovito do valovito.

Snježne oborine na kopnu nastavit će se i u srijedu, dok će u četvrtak, koji će biti sunčaniji i hladniji, još ponegdje, osobito na istoku, pasti malo snijega. Mirna jutra donijet će vrlo niske temperature, a zatopljenje se očekuje u petak s dolaskom novih oblaka i oborina.

Na Jadranu će jutra također biti hladnija. Tijekom vjetrovite srijede olujna bura razvedrit će nebo na sjevernom dijelu obale, dok će na jugu i dalje mjestimice padati obilnija kiša, lokalno čak i malo snijega. Četvrtak donosi više sunčanih razdoblja, no već u petak uz jačanje južine vrijeme će ponovno postati promjenjivije i toplije, prognozirao je za HRT Izidor Pelajić, mag. phys.-geophys. iz DHMZ-a.

DHMZ je za sutra izdao upozorenje za cijelu Hrvatsku.

Foto: DHMZ