ISPUNILI CILJEVE

Bruxelles uplatio rekordnih 1,1 milijardu eura Hrvatskoj: Stigla najveća uplata do sad iz EU-a

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Euro - nova službena valuta u Republici Hrvatskoj | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL - ILUSTRATIVNA FOTOGRAFIJA

Europska komisija isplatila sedmu ratu iz Mehanizma za oporavak nakon što je Hrvatska ispunila svih 53 reformska i investicijska cilja

 Europska komisija danas je Hrvatskoj isplatila sedmu tranšu u okviru Mehanizma za oporavak i otpornost u iznosu od 1,1 milijardu eura, nakon što je Hrvatska uspješno ispunila svih 53 planirana reformska i investicijska pokazatelja, a njihovo ispunjenje potvrdila Komisija, izvijestilo je u utorak Ministarstvo financija.

Riječ je o najvećoj pojedinačnoj uplati iz proračuna Europske unije Hrvatskoj do sada, čime je ukupan iznos sredstava isplaćenih od početka provedbe Nacionalnog plana oporavka i otpornosti (NPOO) dosegnuo 6,4 milijarde eura, od ukupno 10 milijardi eura koje Hrvatska ima na raspolaganju, istaknuto je u priopćenju.

Iz Ministarstva navode da je Hrvatska pritom jedina država članica EU-a kojoj je dosad potvrđeno potpuno ispunjenje svih pokazatelja u okviru sedam realiziranih zahtjeva.

Primjeri provedenih reformi i investicija u okviru sedmog zahtjeva za plaćanje obuhvaćaju provedbu prvog skupa mjera utvrđenih u novom/petom Akcijskom planu za administrativno rasterećenje poduzetnika u iznosu od 207 milijuna eura, zatim pojednostavnjenje i uklanjanje 62 regulatorna zahtjeva za profesionalne usluge, potpore projektima za komercijalizaciju inovacija, kao i dovršenu nadogradnju 328,1 kilometra nadzemnih vodova visokonaponske mreže i priključenje 1.500 megavata (MW) kapaciteta obnovljivih izvora energije na mrežu.

Zatim, tu je i integracija pružatelja vodnih usluga, smanjenje udjela komunalnog otpada upućenog na odlaganje na 51 posto, obnovu i nadogradnju dvokolosiječne željezničke pruge na dionici Kustošija -- Zapadni kolodvor - Glavni kolodvor Zagreb u duljini od 3,4 kilometra, pa digitalizaciju 32 javne usluge u poljoprivredi, kao i integraciju elektroničkih javnih usluga u novu mobilnu platformu.

Donesen je i novi Zakon o tržištu rada kojim se povećao iznos i trajanje naknada za nezaposlene, smanjili zahtjevi za ranjive radnike i digitalizirao postupak ostvarivanja prava na naknadu za nezaposlene na temelju provedenih analiza.

Nadalje, povećan je i ukupni mirovinski prihod i najniže mirovine, digitalizirane informacije o naknadama iz sustava socijalne zaštite na nacionalnoj razini, te naposljetku razvijen i donesen Program obrazovanja odraslih u području zelenih vještina u građevinskom sektoru za strane radnike iz trećih zemalja, izvijestilo je Ministarstvo financija.

