U Otvorenom su se sučelili kandidati i kandidatkinje za zagrebačkog gradonačelnika, gradonačelnicu. U emisiji su gostovali HDZ-ov Davor Filipović, SDP-ov Joško Klisović, Jelena Pavičić Vukičević iz BM 365 - Stranke rada i solidarnosti, Vesna Škare Ožbolt koja je nezavisnka kandidatkinja, Miroslav Škoro iz Domovinskog pokreta i Tomislav Tomašević iz Možemo!.

O donacijama

Davor Filipović, kandidat za gradonačelnika Zagreba (HDZ, HSLS, HSU), na početku emisije rekao je da je prikupio 150.000 kuna donacija te da će svi troškovi koji budu u kampanji biti prezentirani u svim izvještajima do kraja. Kampanju financira i HDZ i svaka će kuna biti vidljiva u izvještaju, rekao je.

Joško Klisović, kandidat za gradonačelnika Zagreba (SDP), potrošio je 580.000, a većinu novca dala je stranka, donacija je 139.000 kuna.

- Drugi kandidati se puno više oglašavaju, očito nisu plasirali sve svoje račune, rekao je.

Jelena Pavičić Vukičević, kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba (BM 365 - Stranka rada i solidarnosti) prijavila je trošak od 296.000 kuna. Rekla je da će cijela kampanja biti financirana sredstvima stranke, ali i donacijama. Osim što očekuju donacije, čuvaju se - kaže - za 2. izborni krug. Bit će na polovici dozvoljenog iznosa za kampanju od 800.000 kuna, kazala je.

Vesna Škare Ožbolt, nezavisna kandidatkinja za gradonačelnicu Zagreba potrošila ja na kampanju 235.000 kuna, a skupila je 240.000 kuna. Kampanju financira samo donacijama, vodila je računa da za razliku od nekih drugih kandidata ne upadne u dug.

Miroslav Škoro, kandidat za gradonačelnika Zagreba (Domovinski pokret, Zelena lista) nema niti donacija niti troškova.

- Sve je rađeno s računa stranke, sve će biti transparentno i jasno pokazano, rekao je dodavši da većinu financiraju sami svojim novcima i jednim dijelom iz stranke.

Tomislav Tomašević, kandidat za gradonačelnika Zagreba (Možemo!, Zagreb je naš!, NL, ORaH, Za grad), potrošio je na kampanju 524.000 kuna, a ponosi se najvećim brojem donacija građana. Imaju preko 5000 donatora građana. Prosječna donacija je samo 400 kuna, 10 puta manja od HDZ-ove prosječne donacije, rekao je, dodavši da vjeruje da će do kraja imati 1000 donacija.

Škoro je rekao između ostalog da je izborni zakon koji regulira način na koji se otvaraju izborni računi loš.

- Bilo bi glupo da mi kao poduzetnici trošimo novce kao pijani milijarderi, mi smo ranije nabavili oglasni prostor, rekao je.

Filipović je Tomaševiću rekao da je godinama dobivao milijunske iznose iz inozemstva te da ne govori da mu kampanju vodi agencija iz inozemstva. Škare Ožbolt napomenula je da "Tomašević već godinu dana vodi kampanju, troši novac na FB profilu na reklame, u stotinama eura" za koje, kaže, "nije primijetila da su prikazane u financijskom izvješću".

Dugovi Grada Zagreba

Na pitanje koliko iznose izravni i neizravni dugovi Grada, kako ih misli smanjivati i kako će oni utjecati na ostvarenje svih obećanih projekata, Klisović je odgovorio da će sigurno utjecati.

- Direktan je dug oko 1,5 mlrd. kuna, indirektni oko 2,3 mlrd, rekao je dodavši da ga misli konsolidirati na način da suzbije korupciju, na koju - kaže - odlazi oko 20%. Racionalnim upravljanjem, stavljanjem gradske imovine u funkciju, EU fondovima - također su načini na koje, kaže, misli konsolidirati proračun.

Pavičić Vukičević kazala je da je ukupno zaduženje do 2035. 2 mlrd. kuna, što je 20% budžeta grada.

- To je kao da imate plaću od 8006 kuna i u minusu ste 2000 kuna, što ne dovodi na prag bankrota, nego je to odgovorno upravljanje financijama, rekla je.

Škare Ožbolt smatra da Zagreb nema problema s prihodima, ali ima s rashodima, veliki iznosi odlaze - kaže - na netransparentne javne natječaje. Istaknula je slučaj žičare.

Škoro je rekao da je Zagreb zadužen 4 mlrd. kuna direktno, a indirektno 2,36 mlrd. kuna.

- To su garancije koje je davao Holdingu, koji je kratkoročno zadužen 4,3 mlrd., dodatno 2,7 dugoročno, a kada dodate ZET ukupan dug iznosi više od 12 mldr. kuna. Veći problem je gubitak od 1,3 mlrd. kuna, što su i HDZ i Stranka rada i solidarnosti provlačili svake godine, rekao je.

Tomašević kaže da će stabilizirati dug, koji je prema podacima Instituta za javne financije s kraja prošle godine iznosio - direktan dug 1,6 mlrd. kuna, indirektan 2,7 mlrd. kuna.

- Ali vidjet ćemo izvješće o izvršenju proračuna za 2020. Naručit ćemo neovisnu vanjsku reviziju da vidimo koja su skrivena dugovanja. Mi ćemo to stabilizirati kompetitivnim javnim nabavama čime ćemo uštedjeti 600 milijuna godišnje, EU fondovima, prihodima od imovine grada te insourcingom, revizijom štetnih ugovora s privatnim poduzećima.

Pavičić Vukičević odgovorila je Škori je da je kreditna agencija Standard i Poor's ponovno potvrdila kreditni rejting Zagreba.

Filipović je iznio podatak od od 31. prosinca 2019., prema kojem je dug prema bankama bio 1,6 mlrd. kuna, a indirektni dug preko 2,3 milijarde kuna.

- To će se riješiti odgovornim upravljanjem gradskim financijama i podizanjem transparentnosti na najveću moguću razinu, o čemu forenzičar Škoro ne može govoriti jer nije utvrdio milijunske poslove sa Zagrebom koje su njegove informatičke firme sklapale, rekao je.

Škoro je kazao da su do podataka o dugu Zagreba došli na osnovu dostupnih dokumenata, ali i da je veći problem od duga gubitak.

Tomašević je Pavičić Vukičević odgovorio da mu je nevjerojatno da ona kaže da se razbacuju velikim brojevima, dok se vlast Zagreba razbacuje novcem građana.

- Da je to privatno poduzeće, bili bi davno otpušteni, poručio je.

Klisović je Pavičić Vukičević poručio da je dug nastao zbog pogodovanja i korupcije.

- Sljemenska žičara duplo je preplaćena, kazao je.

- Ne pričamo o istim stvarima, rekla je Jelena Pavičić Vukičević naglasivši da je dug 530 milijuna kuna, a zaduženje 2 mlrd. kuna. Mi smo likvidni i izvršavamo svoje obveze, rekla je.

- Napuhali ste proračun za 2021. na 14 mlrd. kuna, u projekciji za 2022. ga vraćate za milijardu kuna dolje jer ste ga napuhali s fiktivnom prodajom imovine, jer ste očajni, znate da gubite, kazao je Tomašević.

Gradska uprava i revizije ugovora

Na pitanje hoće li u restrukturiranju gradske uprave i poduzeća dijeliti otkaze i hoće li doći do dublje revizije ugovora s privatnim poduzećima, Pavičić Vukičević rekla je da su svi ugovori dostupni u registru ugovora, i da cijela priča o transparentnosti ima drugu pozadinu, a to je politička borba. Naglasila je da u Holdingu i ostalim ustanovama Grada Zagreba nema suvišnih ljudi.

Škare Ožbolt kazala je da je zanima ima li Pavičić Vukičević 241 osobu u uredu, je li žičara i dalje sigurna i kada misli objaviti izvješće nadzornog inženjera.

- Žičara je sigurna. Imamo osam uporabnih dozvola, u procesu je dobivanje devete, samo nam nedostaje certifikat za buku, odgovorila je Pavičić Vukičević, a Miroslavu Škori poručila je da ju je optužio za dizanje automobila u zrak te da će nakon emisije pozvati policiju da uzme izjavu od Škore.

Škare Ožbolt nema namjeru davati otkaze, misli organizirati upravu tako da radi u dvije smjene i bude efikasna.

- Nema potrebe generirati nove probleme Gradu Zagrebu, ali treba prekontrolirati ugovore, rekao ej Škoro. Zanima ga kako Zagrebačke otpadne vode mogu prihodovati 11 milijardi kuna, a potrošiti na održavanje 700 milijuna kuna.

Pavičić Vukičević rekla je da bi Škoro trebao odgovoriti o svojim poslovnim aktivnostima u odnosu na Zagreb i Holding.

Filipović je rekao da je Škoro imao kućice na Adventu, dobivao milijunske poslove s Gradim Zagrebom, naplaćivao pjevanje za Zagreb.

- Ali to je jedna klasična priča šefa domovinskog parkinga, koji je naplaćivao najskuplji parking u Zagrebu. Dok sam ja bio granatiran, on je pjevao po Kanadi, dodao je.

Škoro mu je kazao da ne zna što mu se promijenilo u glavi, jer vrlo dobro zna da je za njega glasovao na predsjedničkim izborima.

- Nikada ne bih glasovao za čovjeka o kojem sam čitao izvještaje o izvršenju gradskog proračuna Grada Zagreba i njegovim milijunskim poslovima, replicirao je Filipović.

- Morate znati razliku između suvlasništva i vlasništva, poručio mu je Škoro.

Tomašević kaže da će ljudi zaposleni u Holdingu i upravi Grada morati raditi svoj posao, a ako neće, riješit će to.

- U gradskoj upravi grada radi 3.100 ljudi, a kako su organizirani je sporedno u donosu na kvalitetu usluge koju Zagreb daje. Na 1000 stanovnika 3,6 je zaposlenika u gradskoj upravi, kaže Pavičić Vukičević.

Rekla je da su to izrazito važne teme te poručila da ne može pomoći drugima tumačeći im ustroj Grada Zagreba.

Filipović je rekao da svi koji rade u gradskoj upravi i poduzećima mogu biti sigurni na svojim radnim mjestima. Planira uvesti sustav nagrađivanja, pravo napredovanja i većih plaća najboljima, a svi su ugovori podložni revidiranju.

- Svi ljudi koji rade profesionalno i kvalitetno svoj posao ostat će na svom poslu i nastaviti ga raditi i dalje. Svi oni koji su na izmišljenim radnim mjestima, na koje je gradonačelnik Bandić zapošljavao ljude kako bi plaćao svoje političke dugove, oni neće više moći tamo raditi. Kao i oni koji su nezakonito zaposleni, rekao je Joško Klisović, najavivši sistematizaciju s optimizacijom radnih procesa i radnih mjesta kako bi gradsku Upravu učinili što učinkovitijom.

Komentirao je i žičaru i izjavu Pavičić Vukičević da je ona sigurna.

- A jesu li ljudi koji žive u blizini žičare sigurni?, pitao ju je, rekavši da su nekima automobili zapaljeni. Pitao ju je prijeti li njoj netko zbog neisplate novca investitorima, odnosno izvođačima radova.

- Ja nisam primila nikada niti jednu prijetnju, a da sam je primila, ja bih je prijavila, odgovorila mu je.

Obnova grada nakon potresa

Oko 80 posto višestambenih zgrada u Zagrebu još nije podnijelo zahtjeve za obnovom nakon potresa. Vesna Škare Ožbolt kaže da je to isključiva odgovornost Grada Zagreba. Napominje kako 1000 objekata još uopće nije pregledano, za što također krivi Grad. Kaže i kako treba iskoristiti lijepo vrijeme da se do zime što više zgrada obnovi.

Da administracija koči obnovu, smatra Miroslav Škoro. Smatra i da je Zagreb mogao puno toga učiniti - primjerice osloboditi komunalne i vodne naknade, prireza, odvesti glomazni otpad, no ništa se od toga, kaže, nije napravilo. On to kani promijeniti.

- Grad i država su ostavili na cjedilu građane, kaže Tomislav Tomašević.

Ako postane gradonačelnik, osnovat će Ured za obnovu, gdje će prebaciti sve administrativce i pravnike koji trenutno možda nemaju posla. Finnacirat će iz proračuna projektnu dokumentaciju tako da građani točno znaju koliko će koštati projekt obnove za svaku zgradu.

- Što se tiče obnove, donesen je kvalitetan, dugoročno dobar zakon koji je podržao i gospodin Tomašević. Osigurana su 683,7 milijuna eura iz Fonda solidarnosti. Poražavajuće je kad gospodin Tomašević govori o obnovi, jer on je plašio ljude da se neće povući tih 683 milijuna eura. On je prosvjedovao protiv svake gradnje u našem gradu, prosvjedovao je protiv izgradnje Crkve na Savici. On i njegova ekipa stignu prije organizirati prosvjed, prije nego što dođu kola Hitne pomoći, kad netko izvadi lopatu da bi nešto gradio, odgovorio mu je Filipović.

Klisović kaže da će, ako postane gradonačelnik, dislocirati relevantan broj službenika da pomognu građanima u obnovi. Sufinancirat će im otplatu kredita, dijela kamata koje moraju otplaćivati zbog obnove svojih kuća, rekao je između ostalog.

Pavičić Vukičević kazala je kako s 50 tisuća kuna već u trećem pozivu pozivaju sugrađane čija je nekretnina oštećena 30 posto.

Gospodarenje otpadom

Miroslav Škoro kaže kako smatraju da mogu u razdoblju od četiri godine zatvoriti Jakuševac. Smatraju i da umjesto troška od 25 milijuna kuna za zbrinjavanje PVC-a mogu ostvariti prihod od 100 milijuna kuna. Smatraju, nastavlja, i da ne treba biootpad voziti u Novsku nego ga po načelu blizine zbrinuti u Zagrebu.

Tomislav Tomašević bi promijenio sustav naplate tako da će se plaćati odvoz otpada prema količini neodvojenog otpada u kućanstvu.

Davor Filipović kaže kako je ključ zbrinjavanja otpada zatvaranje Jakuševca. Da bi se Jakuševac zatvorio, potrebno je izgraditi centar za gospodarenje otpadom koji, ako postane gradonačelnik, planira graditi izvan Zagreba.

Joško Klisović kaže da će građani pod njegovom palicom plaćati manje za odvoz otpada kada uvedu ono što misle - da građani plaćaju prema količini otpada koji bace.

- Kontejneri bi bili opremljeni senzorima koji će to mjeriti, a građani neće plaćati po volumenu, rekao je Klisović. I on obećava zatvaranje Jakuševca, a općenito pitanje otpada misli riješiti kroz poslovnu zonu kružnog gospodarstva. Kontejnere i kante će, kaže, spustiti pod zemlju, da ne bi dominirali vizurom grada.

- Na Jakuševcu je jedino sanirano odlagalište otpada u RH, odlagalište na kojem se dnevno proizvede struje za 10 tisuća kućanstava, odlagalište koje će se zatvoriti 2025., komentirala je Pavičić Vukičević. Filipoviću je poručila kako "nitko neće preuzeti naš otpad koji smo mi proizveli i mi smo ga dužni zbrinuti".

Vesna Škare Ožbolt upozorila je kako nitko ne priča o malim eko-bombama po cijelom gradu.

'Žičara je jedan od najsramotnijih projekata'

Kandidatima je postavljeno pitanje o žičari.

- Pročistač otpadnih voda je najštetniji ugovor, a ovo je jedan od najsramotnijih projekata. Inzistirat ću da se raščisti kud je novac otišao. Predao sam kaznenu prijavu prije šest mjeseci. Kao gradonačelnik ću inzistirati da se sve raščisti do kraja - kazao je Tomašević.

- Sljemenska žičara je projekt koji treba Zagrebu ali se u gradu ne može funkcionirati da nešto sa 300 ode na 750 milijuna kuna. Kako bi se to preveniralo potrebno je podići transparentnost uključivanje oporbe u nadzor projekata velikih vrijednosti, uvođenjem antikorupcijskog standarda kao i natpisima gdje god se nešto radi, koliko to dođe i kojoj vrijednosti - kazao je Filipović.

- Odgovornost se mora utvrditi gdje je otišao novac. Netko je odgovoran. Tko? Gradska vlas na čelu s Jelenom Pavičić Vukičević i koalicijski partner HDZ, Filipović, koji su dizali ruke. Želim znati je li automobil koji je zapaljen gospođi koja je kritizirala žičaru ima li to veze sa žičarom - kazao je Klisović.

- Dizali smo ruke za izgradnju rotora, a od 2011. do 2016. kad ste bili u Vladi u grad je ušlo 56,7 milijuna kuna - kazao je Filipović.

- Dizali ste ruke za prodaju Gredelja, blok Badel, za sve što je Bandić tražio, a danas ga kritizirate. Vaša djela i riječi se ne poklapaju - kazao je Klisović Filipoviću.

- Buka na žičari iznosi 63 decibela, dopušteno je 65. Svi su dokumenti javni. Problem je nastao u procesu projektiranja i slažem se sa svim kolegama da treba utvrditi odgovornost, ako treba i podići kaznenu prijavu protiv onih koji su obmanuli gradsku upravu i javnost. Žičaru treba što prije pustiti u pogon - kazala je Pavičić Vukičević.

- Ako je grad prevaren, zašto niste podigli kaznenu prijavu? Tko je odgovoran za sve skupa? - pitao je Klisović te kao odgovornu osobu za to prozvao Pavičić Vukičević.

- Naručili smo nezavisne revizije. Kada dođu rezultati upoznat ću vas s tim. Bit ćete mi dragi gosti kada budem otvarala žičaru i centar za gospodarenje otpadom - kazala je Pavičić Vukičević.

Svađali se Filipović i Škare Ožbolt

- Doći ću na otvorenje, ali neki neće moći doći jer će biti u zatvoru. Pogotovo ni koji su 2019. podigli trošak žičare s 300 na 700 milijuna kuna, a tu sjedi gospodin koji je bio zadužen za financije a sada glumi poštenjačinu, kao i gospođa Jelena koja odbija dati izvješće o sigurnosti žičari - kazala je Škare Ožbolt te dodala da žičara nije sigurna.

- Nitko ne zna tko Šakre Ožbolt financira kampanju, ali svi znaju da je prepisala program i da ste tu kako biste razbijali biračko tijelo s centra na desno i naštetili HDZ-u - kazao je Filipović.

- Gospodine Filipoviću vi ste zaradili kazneni postupak od mene jer lažete i plaćate propagandu da bi lagali - kazala je Škare Ožbolt Filipoviću te dodala da je to što radi sramotno.

- Drago mi je da se ovo događa, a što se tiče žičare ona je izgrađena. Ako dobije uporabnu dozvolu doći ću tamo. Buka je neprimjerena. s druge strane napravljena je na nezgodnom mjestu, trošak poskupljuje kada se žičara lomi, tzv. međustanice. Imate prvu nakon nekoliko metara i to je loše. Bolje da se nalazila bliže prostoru gdje je šoping centar - kazao je Škoro.

- Fascinira me kad Škoro govori koliko troškovi idu gore ili dolje. Zašto ne kažete koliko su vaša poduzeća dobila poslova od Grada Zagreba - kazao je Filipović Škori.

- Mogu reći da mi je drago razgovarati nekog tko svog šefa stranke ne smije pobijediti u košarci - kazao je Škoro Filipoviću.

Kandidatima je postavljeno pitanje bi li podržali inicijativu za vraćanje Titovog trga ili imenovanje trga po Bandiću.

- Prvo ćemo revitalizirati grad pa govoriti o tome. Svaka osoba koja je dala doprinos da imamo slobodnu zemlju je zaslužila da taj doprinos bude verificiran kroz ulice ili trg. Za gospodina Bandića, s obzirom da je njegova vladavina obilježena korupcijskim aferama, to nije nešto što Zagreb treba - kazao je Klisović.

- Tito je imao trg ali ga je izgubio. Tim temama se ne bih bavila. Što se tiče Bandića, vrijeme će revalorizirati njegov angažman u Zagrebu. Izgradio je dva mosta, Arenu, kupio tramvaje, vrtiće i škole, naši sugrađani će to cijeniti - kazala je Pavičić Vukičević te kazala da neće pokrenuti inicijativu za Bandićevim trgom.

- Nemam namjeru vraćati Titov trg. To nije u domeni gradonačelnika nego Skupštine. Što Skupština donese tako će biti. Što se tiče Milana Bandića, 20 godina je vladao, napravio je neke stvari, u zadnja dva mandata je uništio praktički Zagreb, ali to prepuštam vremenu - kazala je Škare Ožbolt.

- Toliko koliko je Bandić napravio pokazuje kako je Šakre Ožbolt plakala kad se došla upisati u knjigu žalost - kazala je Pavičić Vukičević te dodala da je Bandić napravio sjajne stvari.

- Kada protukandidat umre red je i pristojnost da se ode izraziti sućut. Na sprovodu nisam bila jer to nije dio moje priče, ali dala sam sućut. Nisam plakala, ali sam se upisala u knjigu žalosti - kazala je Škare Ožbolt.

- Ne - kazao je Škoro.

- Ja sam glasao protiv preimenovanja trga, ali se ne mislim baviti trgovima i ulicama jer u njima padaju dijelovi zgrada na ljude. 50 posto vode curi iz vodovodne mreže, ne mogu se baviti onda imenima ulica i trgova. Vrijeme je za promjenu i mali korak je potreban da se to dogodi - kazao je Tomašević.

- Ja sam ovdje ugrožena vrsta. Replika Tomaševiću. Preimenovanje donosi Skupština, ali zanimljivo je da na vašoj listi postoje ljude koji su orijentirani protitoistički. Bojim se da je njihova agenda ta da se drugu Titu vrati trg - kazao je Škoro.

'Tuđman nije dao da se Titov trg makne'

Pavičić Vukičević je odustala od replike.

- Nikada ne bih podržao inicijativu za povratak Titovog trga - kazao je Filipović.

- To pitanje smatram nebitnim. Možemo se složiti da Zagreb ima bitniju temu a to je cjelovita obnova Zagreba - kazala je Pavičić Vukičević.

- Fali još samo da se zalažete za politiku Tuđmana. On nikad nije dao da se Titov trg makne - kazao je Klisović Filipoviću.

- Odgovor gospodinu Škori. U zadnje četiri godine sam u Skupštini bio najaktivniji zastupnik, upozoravao na netransparentnost - kazao je Tomašević.

- Sve ste to nabrojili a niste rekli gdje se te bili konzultant. Na to ne odgovarate. Bili ste protiv svega, ništa niste podržavali - kazao je Filipović Tomaševiću.

- Smiješni ste. Ono što se čuje je muka Bandićevaca i HDZ-ovaca koji shvaćaju da od nedjelje neće koristiti ovaj grad - kazao je Tomašević Filipoviću.

- Bilo je proračuna gdje Tomašević nije podnio amandman. Cilj vaše politike je bilo rušenje, izgubili ste svaki smisao, nećete transformirati ovaj grad - kazao je Filipović.

- 14 amandmana i sve ste ih odbili. Upadate mi u riječ. Kako možete biti kandidat a ne možete se držati pravila - kazao je Tomašević Filipoviću.