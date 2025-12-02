Burno u saboru! HDZ-ovac urlao na SDP-ovku zbog Deklaracije o antifašizmu: 'Šuti i sjedi tamo!'

Rasprava o nedjeljnim antifašističkim marševima u četiri hrvatska grada prešla je u utorak iz ulica u sabornicu. Dok je oporba branila poruke okupljenih, dio desnih zastupnika tvrdio je da su prosvjedi bili “protuustavni skupovi nostalgičara bivše države”. Nezavisni zastupnik Ivica Baksa (Nezavisna platforma Sjever) poručio je da Hrvatskoj ne trebaju nove polarizacije, ističući kako bi povijesne podjele davno trebale biti iza nas.

- U subotu smo živjeli u 2025., a već u nedjelju činilo se kao da smo vraćeni u 1941. - rekao je Baksa, aludirajući na retoriku koja ponovno dijeli društvo na partizane i ustaše. Odbacio je ocjene da su prosvjednici “tiha većina”, podsjetivši kako većinu zapravo čine građani koji su ostali kod kuće, oni koji brinu o plaćanju režija, mirovini, poslu, stanu ili pravu na liječenje.

- Zar nije dosta pitanja gdje si bio ’41. ili ’91.? Umjesto da pričamo o problemima koji ljude stvarno muče, ponovno se bavimo starim rovovima - upozorio je.

Damir Biloglav (Dom i nacionalno okupljanje / Hrvatski suverenisti) ustvrdio je da je u Zadru na skupu bilo tek nekoliko stotina ljudi te da su mnogi pristigli iz drugih gradova.

- Zadranima ne treba nitko objašnjavati što je fašizam, mi smo to proživjeli - rekao je, ironizirajući optužbe o “crnilu” u gradu, rekavši da se u Zadru taj izraz prije svega odnosi na crnilo od sipe za rižot.

Osvrnuvši se na zagrebački marš, Biloglav je prokomentirao “čudne simbole i transparente” te izrazio očekivanje da je policija sve zabilježila. Posebno ga je, kaže, zasmetalo što su se na prosvjedu pojavili neki zastupnici s lijeve strane sabornice.

- Kada vidite hrvatsku trobojnicu s petokrakom i poruke o balkanskoj federaciji bez granica i nacija, kako to drugačije tumačiti nego kao poziv na rušenje ustavnog poretka? - rekao je podsjetivši zastupnike na prisegu koju su dali na početku mandata.

Grmoja: Ovo je jedina tema oko koje se SDP i HDZ mogu razlikovati

Nikola Grmoja (Most) zaključio je da se rasprava stalno vraća na Drugi svjetski rat jer je jedina tema oko koje se SDP i HDZ mogu razlikovati.

- U svemu ostalom su isti, od banaka i Ine, do pitanja korupcije. Jedni su prodali, drugi dovršili - kazao je. Osudio je totalitarne režime i neprimjerene transparente, naglasivši da je stav Mosta po tom pitanju jasan.

Dalija Orešković (Klub HSS-a, GLAS-a, DOSIP-a) poručila je da se domoljublje ne dokazuje ustaškim simbolima. Upozorila je da se “nešto tamno i prijeteće” događa na ulicama, a da Hrvatska iako ima antifašističke temelje i Ustav — nema antifašističku vlast.

Osvrnula se i na izjave HDZ-ovih dužnosnika koji antifašiste opisuju kao “gore od fašista”. Podsjetila je da je Dan antifašističke borbe državna svetkovina uvedena još 1991. godine.

Na njezin komentar o “crnokošuljašima u sabornici”, predsjednik Sabora Gordan Jandroković dobacio je kako jedan zastupnik (Ivica Kukavica — DP) upravo nosi crnu košulju, na što je reagirao i Mostov Miro Bulj rekavši da “Orešković vidi ustaše i u dimnjačaru”.

'Braniti temelje moderne Hrvatske...'

Sabina Glasovac (SDP) podsjetila je na Deklaraciju o antifašizmu koju je Sabor donio 2005. godine, na što joj je Borić iz klupe dobacio da sjedne.

- Što sjedi tamo, imamo verbalne nasilnike u Saboru, ti ćeš mi reći kad da sjednem - reagirala je Glasovac.

U ime Domovinskog pokreta, Ivica Kukavica ustvrdio je da su marševi zapravo bili pro-jugoslavenski skupovi, upozorivši da je samo dva dana ranije u Zadru razbijena ploča posvećena branitelju Rajku Lozi.

- Prije dva dana, na prvu adventsku nedjelju, kada većina hrvatskog naroda miruje u molitvi i pali svijeće, ima obiteljski ručak, imali smo marš takozvanih antifašista, a u biti pro-jugoslavena, poruke su na tim skupovima bile protuustavne - ustvrdio je Ivica Kukavica (Klub Domovinskog pokreta) iznoseći stajalište.

- Mi nemamo problem s osudom fašizma i nacizma, ali ćemo braniti temelje moderne Hrvatske, a to je Domovinski rat - govori.

Nezavisni zastupnik Nino Raspudić zaključio je raspravu ocjenom da su hrvatske političke bitke o antifašizmu postale “kolektivna neuroza” i prikrivanje pravih problema, poput uhićenja glavnog državnog inspektora.