Čak i Austrija otvara trgovine nedjeljom, a mi ih zatvaramo...

Dok je Hrvatska u vrijeme pandemije korona virusa odlučila zatvoriti trgovine nedjeljom što je, kako kažu, doneseno na temelju preporuka epidemiološke službe, neke zemlje razmišljaju potpuno drugačije. Tako ih recimo Austrija, u kojoj trgovine dosad nedjeljom nisu radile, sada želi otvoriti kako bi smanjila utjecaj korona krize na gospodarstvo.

U Koruškoj se, prema pisanju Kleine Zeitunga, već raspravlja o tome da bi trgovine u turističkim područjima radile nedjeljom od prvog svibnja pa do druge nedjelju u rujnu. Trgovine bi u tom razdoblju trebale raditi i blagdanima te državnim praznicima. Rewe je već najavio da će raditi 1. svibnja.

Kronen Zeitung navodi kako je korona kriza navela vlasti u Austriji da ponovo otvore staru debatu. Većina menadžera želi da trgovine i trgovački centri nedjeljom budu barem djelomično otvoreni, dakle ne cijeli dan, ali da barem rade nekoliko sati.koji u Beču vodi trgovački centar Lugner City kaže kako bi bilo dobro da su nedjeljom trgovine otvorene od 12 do 18 sati. Tako bi, smatra, zaposlenici imali za sebe dio dana, odnosno mogli bi prijepodne otići na misu., šef trgovačkog centra Auhof Centers želi da trgovine rade barem deset nedjelja ove i iduće godine.menadžer SES Spar European Shopping Centers-a kaže kako bi trgovine trebale biti otvorene barem šest nedjelja godišnje.

U Austriji su trgovine, izuzev onih koje su prodavale hranu te drogerije, ljekarne i trafike, bile zatvorene šest tjedana. Od 2. svibnja otvaraju se shopping centri i sve stale trgovine. Jedino ugostiteljski objekti ostaju zatvoreni do 15. svibnja.

Svjetsko prvenstvo i rad nedjeljom

U Austriji se o otvaranju trgovina nedjeljom razmišljalo još 2008. godine. Naime te je godine Europsko nogometno prvenstvo održano u Austriji i Švicarskoj. Tadašnji gradonačelnik Michael Häupl lobirao je da trgovine tijekom EURO-a budu u Beču otvorene. U tome je vidio milijunske dobitke. Predlagao je da trgovine nedjeljom rade u turističkim zonama grada. Također, nije odbijao niti ideju da se rad trgovina nedjeljom proširi i na cijeli grad.

No radikalna desničarska Slobodarska stranka (FPÖ) tu je ideju odbijala. Bojali su se da se time potiho otvara mogućnost rada nedjeljom u trgovinama kroz cijelu godinu. Inače, Austrijanci su za vrijeme održavanja EURO-a računali da će imati oko milijun noćenja više nego inače. Također su predviđali da će navijači trošiti duplo više nego prosječni "ljetni" turist koji troši oko 106 eura dnevno. Preko malih ekrana EURO je prema procjenama trebalo gledati oko osam milijardi ljudi. U Austriji se otvorilo oko 4000 novih radnih mjesta, a procjena je bila da će zaraditi između 250 i 375 milijuna eura.

Zabrana rada nedjeljom na temelju preporuka epidemiološke strke

Činjenica da kod nas trgovine neće raditi nedjeljom izazvala je brojne polemike.

- Mi smo prvo organizirali rad trgovina na način da radi samo jedna smjena, jer smo htjeli smanjiti broj ljudi na ulicama, broj ljudi koji putuju na posao i križanje ljudi na radnom mjestu. Sad kad smo stekli kredit dobre epidemiološke situacije i odlučili popustiti neke od mjera, jedna od prvih mjera je bila omogućiti ljudima da se nakon radnog vremena mogu normalno opskrbiti u trgovinama i prva mjera bilo je produženje radnog vremena. Sad će trgovine raditi od ujutro od 7 do 9 navečer, odlučili smo da to bude u dvije smjene, napravili smo pauzu od 14 do 15 sati kako se ne bi sretali, a trgovine mogle dezinficirati. Razmišljali smo o tome da na drugoj strani vage treba tu mobilnost snage smanjiti i meni se logično učinilo da to bude nedjelja, ali može biti i bilo koji drugi dan. Mobilnost stanovništva je jedna od tri ključna uvjeta širenja virusa - rekao je nedavno šef HZJZ-a Krunoslav Capak.

Inače, kod nas je nedjelja jedan od omiljenih dana za shopping. Najveći promet trgovine ostvaruju subotom, tijekom koje u prosjeku uprihoduju nešto više od 55.000 kuna, a subotu po prometu prati nedjelja. Brojni menadžeri i trgovci kažu da je nedjela udarni dan i strahuju da bi, ograničavanje rada trgovina nedjeljom koje se najavljuje imalo negativne posljedice po sektor trgovine. Kažu i da su neke nama susjedne države pokušavale uvesti neradnu nedjelju, npr. Mađarska, ali da su brzo odustali od toga.