Već prošli tjedan smo imali pad hospitaliziranih i umrlih za nešto više od 15%, pad se nastavlja, krivulja se prelomila i ima silazni krak, nadamo se da će se tako nastaviti. Treći val još nije gotov. Još može doći do oscilacija pri kraju epidemijskog vala, to smo već iskusili. Što se tiče hospitaliziranih uvijek kasne za novooboljelima za dva do tri tjedna, pa očekujemo da sada kada pada broj novooboljelih očekujemo da će pasti i broj hospitaliziranih i, nažalost, preminuli, rekao je za Dnevnik HTV-a Krunoslav Capak.

Capak poručuje kako je još prerano za značajno popuštanje mjera.

- Sa županijskim stožerima smo u trajnom kontaktu i s njima dogovaramo, oni donose i strože mjere nego što su na nacionalnoj razini jer imamo velike razlike među županijama i ta strategija nam se pokazala dobrom - rekao je Capak.

Capak smatra da će se s toplijim vremenom epidemija početi smirivati.

- Pred zimu smo govorili da nas očekuju teški dani, sad kada je toplije očekuje nas popuštanje jer su ljudi tijekom toplog vremena više na otvorenome, a bolest se širi kapljicama, aerosolom - poručio je Capak.

Capak je komentirao i otvaranje prvog drive in punkta za cijepljenje danas u Virovitici.

- Brojne su epidemiološke prednosti jer čovjek može doći sam ili s članom obitelji mogu se oboje cijepiti i u ugodnom ambijentu svojeg automobila mogu nastaviti slušati muziku i čekati opservaciju 15 minuta od strane hitne pomoći koja je na parkiralištu - smatra Capak.

Isti takav punkt mogao bi se kroz desetak dana otvoriti i u glavnom gradu.

- Tko god ima takav objekt, pozivamo da se to napravi - poručio je Capak.