Časni sud HDZ-a kaznio Sokola: Dobio ukor i ostao bez dužnosti

Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić potvrdio je u utorak da je Visoki časni sud HDZ-a europarlamentarcu Tomislavu Sokolu izrekao ukor i oduzimanje stranačke dužnosti, ali da Sokol i dalje ostaje član HDZ-a i zastupnik u Europskom parlamentu. HDZ-ovom eurozastupniku Tomislavu Sokolu Visoki časni sud stranke izrekao je ukor kao i mjeru oduzimanja stranačke dužnosti, pa više nije član Nacionalnog odbora HDZ-a, rekao je Katičić uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a. Dodao je da Sokol ostaje član HDZ-a i eurozastupnik. Na pitanje je li se Sokol očitovao o izrečenim mjerama, Katičić je rekao da se očitovao njemu i Visokom časnom sudu. Dodao je da je Sokol ranije imao priliku govoriti i na Predsjedništvu HDZ-a, gdje je, kako je rekao, iskazao određenu "dozu žaljenja" da je do toga uopće došlo.

Govoreći o težini mjera, Katičić je ocijenio da su one primjerene povredi etičkog kodeksa i statuta stranke.

“Budući da je on europski zastupnik i dugogodišnji političar, morao je znati da se te stvari iznose pred nadležnim stranačkim tijelima, a ne ići u javno istupanje iznoseći pritom neistiniti sadržaj”, rekao je Katičić.

Konkretno, riječ je o njegovim javnim kritikama zagrebačke organizacije HDZ-a vezano uz kandidaturu njegove supruge u Zajednici žena HDZ-a. Kako su ranije objavili mediji, Sokol je tvrdio da je njegova supruga odustala od kandidature zbog pritiska ljudi na pozicijama u HDZ-u.