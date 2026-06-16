Obavijesti

News

Komentari 3
KATIČIĆ POTVRDIO

Časni sud HDZ-a kaznio Sokola: Dobio ukor i ostao bez dužnosti

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Časni sud HDZ-a kaznio Sokola: Dobio ukor i ostao bez dužnosti
Zagreb: Dolazak članova HDZ-a na sjednicu šireg Predsjedništva stranke | Foto: Neva Zganec/PIXSELL

Visoki časni sud HDZ-a europarlamentarcu je izrekao ukor i oduzeo mu mjesto u Nacionalnom odboru nakon javnih kritika stranke.

Glavni tajnik HDZ-a Krunoslav Katičić potvrdio je u utorak da je Visoki časni sud HDZ-a europarlamentarcu Tomislavu Sokolu izrekao ukor i oduzimanje stranačke dužnosti, ali da Sokol i dalje ostaje član HDZ-a i zastupnik u Europskom parlamentu. HDZ-ovom eurozastupniku Tomislavu Sokolu Visoki časni sud stranke izrekao je ukor kao i mjeru oduzimanja stranačke dužnosti, pa više nije član Nacionalnog odbora HDZ-a, rekao je Katičić uoči sjednice Predsjedništva HDZ-a. Dodao je da Sokol ostaje član HDZ-a i eurozastupnik. Na pitanje je li se Sokol očitovao o izrečenim mjerama, Katičić je rekao da se očitovao njemu i Visokom časnom sudu. Dodao je da je Sokol ranije imao priliku govoriti i na Predsjedništvu HDZ-a, gdje je, kako je rekao, iskazao određenu "dozu žaljenja" da je do toga uopće došlo.

EVO ŠTO KAŽU SPORNA KANDIDATURA Visoki časni sud HDZ-a donio odluku o kazni za Tomislava Sokola
SPORNA KANDIDATURA Visoki časni sud HDZ-a donio odluku o kazni za Tomislava Sokola

Govoreći o težini mjera, Katičić je ocijenio da su one primjerene povredi etičkog kodeksa i statuta stranke.

“Budući da je on europski zastupnik i dugogodišnji političar, morao je znati da se te stvari iznose pred nadležnim stranačkim tijelima, a ne ići u  javno istupanje iznoseći pritom neistiniti sadržaj”, rekao je Katičić.

NEMIR U HDZ-U Sokol je samo dobio ‘po guzi’, neće ga izbaciti. Je li to šteta?
Sokol je samo dobio ‘po guzi’, neće ga izbaciti. Je li to šteta?

Konkretno, riječ je o njegovim javnim kritikama zagrebačke organizacije HDZ-a vezano uz kandidaturu njegove supruge u Zajednici žena HDZ-a. Kako su ranije objavili mediji, Sokol je tvrdio da je njegova supruga odustala od kandidature zbog pritiska ljudi na pozicijama u HDZ-u. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 3
Novi detalji tragedije u Brazilu: Studenticu su gurnuli bez užeta. 'Nakon pada je još bila živa...'
SMRTONOSAN SKOK

Novi detalji tragedije u Brazilu: Studenticu su gurnuli bez užeta. 'Nakon pada je još bila živa...'

Nesreća tijekom ilegalnog bungee skoka šokirala je Brazil. Medicinska sestra koja je prva stigla do ozlijeđene 21-godišnjakinje tvrdi da je djevojka nakon pada još uvijek davala znakove života.
NEVJEROJATNO Gumenjakom se zaletio na stijene na Kornatu: 'Vrijeme je da se uvede red!'
POLICIJA BEZ DOJAVE

NEVJEROJATNO Gumenjakom se zaletio na stijene na Kornatu: 'Vrijeme je da se uvede red!'

Svjedočimo sve većem i većem neredu na moru, a špica sezone još nije ni počela. Krajnje je vrijeme da se na moru uvede jasan red i kontrola - napisao je SDP-ovac Zubčić uz snimku
Ovo su Česi koji su poginuli u pomorskoj nesreći: 'Godinama su dolazili tu, ovo je tragedija'
POMORSKA NESREĆA

Ovo su Česi koji su poginuli u pomorskoj nesreći: 'Godinama su dolazili tu, ovo je tragedija'

Češki mediji objavili su i imena dvije žrtve tragične nesreće. Riječ je o supružnicima Jirini i Petru iz Bolatice, a iza sebe su ostavili dvije kćeri i unuke

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026