'Čeka nas borba za osvajanje vlasti na nacionalnoj razini'

Izgradili smo stranku koja je pokazala da zna surađivati sa srodnim političkim strankama poput SDP-a i drugih prisutnih hrvatskih političkih stranaka. Pokazali smo da znamo postići dogovor i držati se tog dogovora, što je u politici jako bitno. I tako će biti u budućnosti jer nas čeka zajednička borba za osvajanje vlasti, a onda vjerujem i obnašanje te vlasti nakon sljedećih parlamentarnih izbora, rekao je zagrebački gradonačelnik Tomislav Tomašević i aktualni koordinator stranke, uz Sandru Benčić.

Tomašević je naglasio kako se čini da u vremenu u kojem živimo dominiraju netrpeljivost, omalovažavanje, nepoštenje i korupcija.

Zagreb: Izborna skupština stranke Možemo! | Foto: Luka Antunac/PIXSELL

- Kada to vidimo baš svaki dan, teško je zadržati nadu. Lakše je prepustiti se cinizmu, pognuti glavu i nadati se da će to nekako proći. Ali neće to proći samo od sebe. Mi u Možemo nećemo se prepustiti cinizmu i nećemo pognuti glavu - rekao je.

- Možemo ne odstupa od svojih temeljnih vrijednosti, a to su socijalna pravda, ekološka održivost, rodna ravnopravnost i demokratizacija društva - dodao je Tomašević

Benčić: Nije uvijek lako biti u Možemo - napadi na nas su jaki, a bit će i još jači

Saborska zastupnica Sandra Benčić naglasila je da je na zadnjim lokalnim izborima Možemo pokazao da zna ne samo osvojiti, nego i zadržati vlast.

- Nije uvijek lako biti član Možemo. Orkestrirani napadi, laži i difamacije postali su sastavni dio političkog govora ne samo ekstremne desnice, nego i vladajuće stranke. Sada su ti napadi osobito jaki i bit će još jači jer ovi izbori danas i sve što smo radili posljednjih mjeseci na jačanju stranke jest priprema za osvajanje nacionalne vlasti - rekla je Benčić.

Benčić je poručila da Hrvatska može bit zemlja u kojoj se dobro živi od rada, u kojoj su djeca sigurna od nasilja i siromaštva i u kojoj obitelji ne moraju biti 'robovi banaka' da bi imali krov nad glavom.

- Želimo da se moć i bogatstvo redistribuiraju, zato i trpimo ovakve napada. No, mi smo pokazali da je redistribucija moguća i na nacionalnoj razini - kazala je.

Hajdaš Dončić: Male razlike između SDP-a i Možemo su dobre

Osnivanje i etabliranje stranke Možemo dobro je i za SDP, rekao je predsjednik te stranke Siniša Hajdaš Dončić i dodao:

- I te male, sitne razlike koje imaju SDP i Možemo su dobre, one su odlične za razvoj demokracije i hrvatskog društva. Te male razlike činit će našu koaliciju čvršćom i dat će sinergiju prema građanima.

Hajdaš Dončić ocijenio je da HDZ bježi od argumentirane rasprave o konkretnim problemima kao što su male mirovine, stagnacija javnog zdravstva i nedostatak nove industrijske strategije.

- HDZ je bundeva bez koštica. Koštica u bundevi je esencija, ona je dodana vrijednost. Oni dodane vrijednosti nemaju, oni su odbačena bundeva nakon Noći vještica - naglasio je.

Prije početka skupštine, Hajdaš Dončić je upitan o stanju u požeško-slavonskoj županijskoj organizaciji. Dosadašnji predsjednik ogranka Mitar Obradović izašao je iz SDP-a, obrazloživši svoj odlazak uplitanjem stranačkog vrha u unutarstranačke izbore.

- Izbori u SDP-u još nisu ni počeli, oni su travnju. Gospodin Obradović nije član SDP-a - kratko je odgovorio.

Eickhout: Konzervativci su nervozni

Osim Hajdaš Dončića, gosti na izbornoj skupštini Možemo su saborske zastupnice Anka Mrak Taritaš (GLAS) i Dalija Orešković (DOSIP), supredsjednica Zeleno-levog fronta Biljana Đorđević te predstavnici europske Zelene stranke.

Supredsjednik Kluba zelenih u Europskom parlamentu Bas Eickhout napomenuo je da zelene stranke trenutno vode pet glavnih gradova u Europskoj uniji, osim Zagreba to su Amsterdam, Kopenhagen, Budimpešta i Riga.

- Zato su konzervativci tako nervozni. Kada napadaju Možemo, oni se boje alternative. Jer, budimo iskreni, što Plenković nudi? On kopira Donalda Trumpa, malo korupcije, malo deregulacije i drill, baby, drill politike - kazao je Eickhout.