POZIVNA NA OTPOR

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Čelnica Amnestyja: Europa mora prestati smirivati Trumpa...
Trial over infobus for asylum seekers | Foto: Sven Hoppe/DPA/PIXSELL

Agnès Callamard poziva europske vlade na veći otpor i obranu poretka temeljenog na pravilima

Admiral

Europa mora prestati pokušavati "smiriti" američkog predsjednika Donalda Trumpa i umjesto toga oduprijeti mu se, kao i drugim "tiranima" odlučnima uništiti poredak temeljen na pravilima uspostavljen nakon Drugog svjetskog rata, rekla je u ponedjeljak čelnica Amnesty Internationala.

"Potreban nam je puno veći otpor", kazala je glavna tajnica te organizacije Agnès Callamard u intervjuu za AFP na marginama Svjetskog ekonomskog foruma (WEF) u Davosu, u švicarskim Alpama.

Prema njezinim riječima, "kredibilitet Europe je u pitanju".

Njezine izjave dolaze nakon što je američki predsjednik u nedjelju potvrdio da će Sjedinjene Države "na ovaj ili onaj način" preuzeti Grenland.

Callamard  je pozvala vlade da pokažu više "hrabrosti" i da znaju kako "reći ne".

"Moraju prestati vjerovati da mogu pregovarati s tiranima, moraju prestati misliti da mogu prihvatiti pravila predatora, a da sami ne postanu njihove žrtve. To se mora zaustaviti."

"Prolazimo kroz fazu uništavanja poretka temeljenog na pravilima", izjavila je, izražavajući žaljenje što postoje globalne i regionalne "supersile" koje se čine "odlučnima uništiti ono što je uspostavljeno" nakon Drugog svjetskog rata.

Otkad se vratio u Bijelu kuću prije godinu dana, Trump je donio "čitav niz odluka koje su dovele do sloma mnogih pravila diljem svijeta", dok pak Rusija uništava sustav "agresijom protiv Ukrajine", izjavila je.

Poslijeratni poredak „također uništava Izrael, koji je genocidom nad Palestincima u Gazi potpuno zanemario međunarodno pravo“, dodala je Callamard.

Ako Davos, zahvaljujući ovogodišnjem naglasku na dijalogu, „pomogne u podizanju svijesti da takvo uništavanje može samo odvesti svijet u ponor, to će biti fantastično“, rekla je, istovremeno izjavivši da je „vrlo jasno da trenutno nema dokaza o dijalogu“ između globalnih „donositelja odluka“.

Naprotiv, istaknula je: „Postoje dokazi zastrašivanja. Postoje dokazi uništavanja. Postoje dokazi da zemlje koriste svoju vojnu i ekonomsku moć kako bi prisilile druge da prihvate njihove jednostrane akcije.“

Prošle godine, politika koju su provodili europski čelnici bila je politika smirivanja, rekla je.

„Nastojali smo smiriti tiranina, predatora koji živi u Washingtonu, D.C. Kamo nas je to dovelo? Do sve više napada. Do sve više prijetnji“, zaključila je.

Podsjećajući da europski projekt nije samo ekonomski, već obuhvaća i vrijednosti i poštovanje vladavine prava, Callamard je istaknula da se nada da će europski čelnici „u trenutnim izazovima vidjeti priliku da ponovno potvrde europski projekt“.

„To zahtijeva napuštanje politike smirivanja“, koja „jednostavno ne funkcionira“, zaključila je, pozivajući Europljane na „otpor".

OSTALO

