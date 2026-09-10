Centar: Tražit ćemo da glavni državni inspektor ne smije biti član neke političke stranke

Stranka Centar izvijestila je u četvrtak da će predložiti zakonske izmjene koje će onemogućiti da glavni državni inspektor bude osoba koja je član političke stranke te su poručili da je peticiju kampanje metla.hr protiv stranačkog zapošljavanja potpisalo gotovo 7000 ljudi u manje od dva tjedna.

Saborski zastupnici Centra Marijana Puljak i Damir Barbir istaknuli su kako je Vlada u četvrtak, pet dana nakon što su deseci tisuća ljudi prosvjedovali zbog opasnog otpada u Gospiću, predstavila jedanaesti paket mjera pomoći, uz premijerovu ocjenu da je oko uklanjanja otpada reagirala munjevito.

"Munjevito, nakon tri godine! U manje od dva tjedna peticiju na metla.hr, kojom se traži ukidanje 10.000 stranačkih rukovodećih mjesta, potpisalo je gotovo 7.000 ljudi. Bez ijednog plaćenog oglasa", rekli su Puljak i Barbir.

Istaknuli su i kako procjena troška 10.000 nepotrebnih stranačkih rukovodećih mjesta iznosi oko pola milijarde eura godišnje, što je dvostruko više nego cijeli paket pomoći koji je danas predstavljen kao veliki napor države.

Problem vide i u zakonu koji omogućuje da se na mjesto glavnog državnog inspektora imenuje osoba sa stranačkom iskaznicom. U ovom slučaju riječ je osobi koja je, ističu, član vladajuće stranke. Zato će predložiti izmjenu propisa kojom bi se glavnom državnom inspektoru i inspektorima Državnog inspektorata zabranilo članstvo u političkim strankama, jednako kako to već petnaest godina vrijedi za policiju.

"Po Zakonu o Državnom inspektoratu, zamjenika glavnog državnog inspektora imenuje se na temelju provedenog javnog natječaja i mora imati najmanje sedam godina radnog iskustva i položen državni stručni ispit. Za njegovog šefa zakon ne propisuje ni natječaj, niti jedan jedini uvjet struke. To piše u istom članku, dva stavka jedan ispod drugoga. Tražimo da za čelnika vrijedi barem ono što već vrijedi za njegovog zamjenika", rekao je Barbir koji će prijedlog Centra uputiti u saborsku proceduru.

"Vlada danas dijeli po sedamdeset eura, a istovremeno pola milijarde godišnje odlazi na fotelje koje postoje zbog stranačke iskaznice. To nije pomoć građanima, to je vraćanje dijela onoga što im je već uzeto. I dok se čelnici institucija biraju na koalicijskim sastancima, ljudi u Lici neće piti vodu ni kad im deset vještaka kaže da je čista. Tražimo bolja pravila i politiku koja će ih provesti u praksi", poručila je Puljak.