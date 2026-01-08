Obavijesti

ODRŽAN SASTANAK

Ceste u Osječko-baranjskoj županiji prohodne i sigurne, već sutra stižu novi problemi

Osijek: Nataša Tramišak je posjetila tvrtku Cesting d.o.o. i upoznala se s djelovanjem zimske službe | Foto: David Jerkovic/PIXSELL

Državne, županijske i lokalne ceste koje održava osječka tvrtka Cesting prohodne su i sigurne za promet, ali probleme bi mogla stvarati ledena kiša, koja se po vremenskoj prognozi očekuje u petak, izvijestili su u četvrtak iz uprave Cestinga

Na sastanku s osječko-baranjskom županicom Natašom Tramišak voditelj zimske službe Cestinga Hrvoje Petrović kazao je kako noćas nije bilo novoga snijega, a ceste su počeli posipavati solju oko dva sata poslije ponoći.

Pojedina vozila još završavaju svoje dionice, ali za sada je sve pod kontrolom. Ceste su prohodne i sigurne za promet, dodao je Petrović.

S obzirom da se za petak prognozira ledena kiša i temeprature od minus 10 stupnjeva Petrović je upozorio na moguće velike probleme zbog ledene kiše koja pada na hladno tlo.

"Naših 68 vozila je spremno. Ukupno održavamo 2400 kilometara cesta, od kojih 1460 kilometara u Osječko-baranjskoj županiji. Jedno vozilo prosječno održava 35 kilometara, a sva vozila bit će na terenu", rekao je Petrović.

Pozvao je vozače da budu iznimno oprezni i da ne kreću na put osim u slučaju krajnje nužde.

Također je izvijestio da u Cestingu na zalihama imaju oko 2000 tona soli, a naručeno je dodatnih 3000 tona.

Tramišak je istaknula kako je više od 250 ljudi angažirano u radu zimske službe, a ceste su prohodne i održavaju se čistima.

Stanje na cestama je zadovljavajuće, naša zimska služba ima iskustva, znanje i potrebnu operativu i kadrove, ali i dalje upozoravamo sve vozače na oprez zbog zimskih uvjeta, kazala je Tramišak.

