Cijene aluminija skočile na najvišu razinu u četiri godine

Cijene aluminija na Londonskoj burzi poskočile su u ponedjeljak prema najvišim razinama u četiri godine zbog straha tržišnih sudionika od dugotrajnijeg šoka u opskrbi nakon iranskih zračnih napada na dva glavna proizvođača na Bliskom istoku. Referentna cijena aluminija na Londonskoj burzi metala oko podneva je iznosila 3.453 dolara za tonu, poskočivši za 4,7 posto u odnosu na zatvaranje trgovine u prošlom tjednu.

Tijekom današnje trgovine nakratko se bila popela i na 3.492 dolara, najvišu razinu od 19. ožujka. Tjedan dana ranije bila je dosegnula najvišu razinu u četiri godine, od 3,546.50 dolara.

Aluminij se koristi u transportnoj, građevinskoj i u industriji ambalaže, podsjeća Reuters.

Američko-izraelski rat s Iranom i de facto zatvaranje Hormuškog tjesnaca već su ograničili isporuke aluminija na izvozna tržišta u Sjedinjenim Državama i Europi, primjećuje Reuters.

Krajem prošlog tjedna Izrael i SAD napali su čeličane i nuklearna postrojenja, a Iran je odgovorio ispaljivanjem projektila i dronova na alumnijska postrojenja u Bahrainu i Ujedinjenim Arapskim Emiratima, uz obrazloženje da posluju s američkom vojskom i zrakoplovnom industrijom.

Aluminium Bahrain (Alba), koji upravlja najvećom svjetskom talionicom na jednoj lokaciji, objavio je u nedjelju da procjenje štetu od iranskih napada.

Emirates Global Aluminium izvijestio je da je njegov pogon pretrpio "značajnu štetu".

Iran je zbog američko-izraelskog napada preuzeo kontrolu nad Hormuškim tjesnacem, zabranivši tranzit brodova povezanih sa SAD-om, Izraelom i njihovim saveznicima.

Proizvođači aluminija u Perzijskom zaljevu čine oko devet posto globalne opskrbe, a njihove su isporuke 'presušile', rasprivši zabrinutost za opskrbu.

Alba je već počela zatvarati talionice koje predstavljaju 19 posto njezinih kapaciteta.

Ozbiljna šteta na postrojenjima mogla bi rezultirati još značajnijim smanjenjem proizvodnje koja će se teško normalizirati u kratkom roku, rekli su trgovci.

„Najnoviji napadi povećavaju vjerojatnost scenarija produljenog poremećaja, prema kojem bi manjkovi u opskrbi mogli potrajati čak i ako se geopolitičke napetosti stišaju, pojačavajući rizike od rasta cijena“, upozorili su analitičari ING Economicsa.

Od prošlog svibnja zalihe aluminija u skladištima LME-a smanjene su za više od 60 posto, navodi Reuters.

"Iranski napadi na tvornice aluminija na Bliskom istoku mogli bi krhko tržište gurnuti u krizu, povećavajući izglede za rekordne cijene", ocijenili su iz Britannia Global Marketsa.

Utjecaj sukoba dodatno pojačavaju smanjene svjetske zalihe zbog ograničenja proizvodnje u drugim regijama, što znači da tržište ima 'tanku' zaštitu od šokova, dodali su.