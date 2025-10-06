Član obitelji poginule braće: 'Ovo je užas, sat vremena prije tragedije čuli smo se s njima'

Velika je ovo tragedija. Znamo manje, više sve detalje. Obitelj i prijatelji su tu sad u kući, 50 nas je i ne možemo vjerovati što se dogodilo, rekao je za 24sata član obitelji stradale braće Roka (31) i Andrije (26) Kovačeva iz Kaštela.

Njih je u nedjelju oko 10 sati skupa s još jednim hrvatskim državljaninom zatrpala lavina ispod vrha planine Tosc u slovenskim Julijskim Alpama. Tijekom nedjeljnog popodneva nađeno je tijelo jednog Hrvata, dok su tijela dvojice braće pronašli danas.

- Dio obitelji se s njima posljednji put čuo u nedjelju oko 9 ujutro, sat vremena prije tragedije. Oni nisu išli prema vrhu planine, kako se piše, oni su išli prema planinarskom domu i tada ih je zatrpala lavina - govori nam član obitelji.

Teškim i tužnim glasom pričao nam je kako dvojica braće nisu ni u čemu pogriješila.

- Čekali su da prema podnožju krenu svi skupa i onda ih je pogodila lavina, njih troje je stradalo. Trebali su navečer biti kući - rekao je član obitelji te je još jednom ponovio kako dvojica braća sigurno ni u čemu nisu pogriješila.

- Snijeg je bio friški i na klizavoj travi i došla je lavina - zaključio je član obitelji.

Hrvatski veleposlanik u Sloveniji Boris Grigić potvrdio nam je kako su tijela prebačena u Ljubljanu na obdukciju.

- Nakon što obdukcija završi obitelj će moći preuzeti tijelo. To sve će trajati jedan ili dva dana - rekao nam je veleposlanik.