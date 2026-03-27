Ćorić: Novi KBC u Osijeku od 854 milijuna eura ide u realizaciju

Ministar financija Tomislav Ćorić izjavio je u petak kako će Vlada uvijek stajati iz dobrih projekata i investicijskog ciklusa koji je u Osječko-baranjskoj županiji u punom zamahu, a prvenstveno iza projekta izgradnje novog osječkog Kliničkog bolničkog centra (KBC). Nakon sastanka sa županijskim čelnicima Ćorić je rekao novinarima da su obavljene sve predradnje potrebne da se krene u izgradnju novoga KBC-a pa vjeruje kako će se projekt uspješno realizirati uz pomoć Europske investcijske banke (EIB), državnog proračuna i nove EU financijske perspektive. Ćorić kaže kako trenutno financijska konstrukcija izgradnje novoga osječkog KBC-a iznosi 854 milijuna eura, a na razini Vlade dogovoreno je da se što prije krene s realizacijom.

To znači da ćemo pokrivati troškove kroz kredit i proračunska sredstva, a očekujemo da će se i u novoj EU financijskoj perspektivi 2028-2034. otvoriti prostor za pokrivanje dijela troškova. S te tri varijante neće biti problema u financiranju projekta, ustvrdio je Ćorić.

Na upit jesu li Ministarstvu financija bile prijavljene nepravilnosti u Hrvatskom skijaškom savezu i kako je moguće da 10 godina nitko nije primjetio izvlačenje novca, Ćorić je odgovorio kako je istražni postupak u tijeku, a Ministarstvo financija sudjeluje u tome, to je jedino što može reći na tu temu.

Županica Nataša Tramišak izvijestila je da projekt novog KBC-a ima svu potrebnu projektno-tehničku dokumentaciju s građevinskom dozvolom, te će nakon odluke Vlade o izvorima financiranja pokrenuti proceduru javne nabave i odabir izvođača radova.

Županija je u velikom investicijskom ciklusu, koji obuhvaća izgradnju i dogradnju osnovnih škola radi uvođenja jednosmjenske nastave, ulaganja u poljoprivredu, gospodarstvo, socijalnu skrb te priuštivo stanovanje i rješavanje stambenog pitanja za mlade obitelji.

Tu je i druga faza izgradnje županijskog Gospodarskog centra, koja obuhvaća izgradnju kongresnog centra i poslovnog tornja, izgradnja novog Centra za autizam i novog Doma za starije i nemoćne u Osijeku.

Krenuli smo u realizaciju okvirnog zajma Europske investicijske banke, kako bi uz ta sredstava i potporu iz EU fondova u kratkom razdoblju mogli realizirati investicijski ciklus, kaže Tramišak.