Obavijesti

News

Komentari 0
ZANIMLJIVE 'OBITELJSKE VEZE'

Ćorić očekuje potporu Sabora Žigmanu za čelnika HNB-a

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Ćorić očekuje potporu Sabora Žigmanu za čelnika HNB-a
Zagreb: Predstavljanja Središnjeg registra stanovništva | Foto: Davor Puklavec/PIXSELL

Ministar financija najavio je da će saborska većina predložiti aktualnog šefa HANFA-e za čelnu poziciju HNB-a te poručio da ne vidi problem u tome što je suprug ministrice.

Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je u srijedu nakon sastanka vladajuće koalicije da će Ante Žigman, sadašnji predsjednik Uprave HANFA-e, biti prijedlog saborske većine za novog guvernera Hrvatske narodne banke (HNB) izrazivši nadu da će dobiti potporu Hrvatskog sabora. Žigman je od 2018. bio čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga,  dobar dio karijere proveo je upravo u HNB-u na raznim pozicijama,  a dio njegove karijere vezan je uz bankarski sektor i smatram da će u kontekstu prijedloga saborske većine biti dobar i kompetentan kandidat za tu funkciju, ustvrdio je Ćorić.

KORAK DO FUNKCIJE Ćorić potvrdio: Ante Žigman kandidat je za guvernera HNB-a
Ćorić potvrdio: Ante Žigman kandidat je za guvernera HNB-a

Odgovarajući na novinarski upit je li razočaran što netko od njegovih kolega (iz HNB-a) nije predložen na tu funkciju, rekao je da sve osobe koje su cirkulirale kao potencijalni kandidati za tu funkciju po svojim kompetencijama i znanju taj posao mogu obavljati kvalitetno i stručno.

Prema proceduri, kandidati raznih političkih opcija u Hrvatskom saboru mogu biti predloženi do prvog lipnja i dio procedure će trajati do sredine, odnosno do kraja idućeg tjedna, tako da se ovaj petak ne može  očekivati glasovanje, pojasnio je.

ČEKA SE POTVRDA Neslužbeno: Većina suglasna da Žigman bude guverner HNB-a
Neslužbeno: Većina suglasna da Žigman bude guverner HNB-a

Upitan o činjenici da je kandidat za novog guvernera Ante Žigman suprug ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataše Mikuš Žigman rekao je da HNB kroz zakonsku regulaciju svog statusa ima punu neovisnost u funkcioniranju, funkcionalnu i financijsku,  u odnosu na sva druga tijela Republike Hrvatske te da u tom kontekstu ne vidi problem u funkcioniranju HNB-a.

ANTE ŽIGMAN Pogledajte što sve ima novi šef HNB-a: Stan, vikendicu, dionice, obveznice. Ni plaća nije loša
Pogledajte što sve ima novi šef HNB-a: Stan, vikendicu, dionice, obveznice. Ni plaća nije loša

Savjet HNB-a je sastavljen od niza stručnjaka i donosi odluke s područja kreditnih institucija u odnosu na izvršnu vlast i Vladu RH.  Radi se o simpatičnoj okolnosti da dvije osobe iz iste obitelji svojim kompetencijama i znanjem zaslužuju biti na tako visokim pozicijama i tu ne  vidim problem, rekao je Ćorić.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
HOROR U NOVSKOJ U dvorištu ga napao dabar: 'Zaletio se i ugrizao me za potkoljenicu!'
DRAMATIČNA SNIMKA

HOROR U NOVSKOJ U dvorištu ga napao dabar: 'Zaletio se i ugrizao me za potkoljenicu!'

Čekamo sad nalaze da vidimo je li od čega bolovao, je li imao bjesnoću. Tek kad stignu rezultati će odlučiti kakve ću još lijekove dobiti. Znam da je životinja zaštićena, ali napala me u mom dvorištu, kaže Ilija
'Upozorio je mladića (24) da ne divlja autom. Prekipjelo mu je, napravio mu sačekušu i izbo ga'
UŽAS KOD SAMOBORA

'Upozorio je mladića (24) da ne divlja autom. Prekipjelo mu je, napravio mu sačekušu i izbo ga'

U mjestu Rude kraj Samobora 50-godišnjak je oštrim predmetom ozlijedio 24-godišnjaka. Stanovnici su u šoku. 'Očito se mora dogoditi neko zlo da ljudi reagiraju'
Novi snažan potres kod Siska: 'Kuća se tresla par sekundi...'
3,7 RICHTERA

Novi snažan potres kod Siska: 'Kuća se tresla par sekundi...'

Zatreslo baš dosta, napisao je jedan korisnik EMSC-a, drugi iz Mošćenice dodaje da se kuća tresla nekoliko sekundi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026