Ćorić očekuje potporu Sabora Žigmanu za čelnika HNB-a

Ministar financija Tomislav Ćorić najavio je u srijedu nakon sastanka vladajuće koalicije da će Ante Žigman, sadašnji predsjednik Uprave HANFA-e, biti prijedlog saborske većine za novog guvernera Hrvatske narodne banke (HNB) izrazivši nadu da će dobiti potporu Hrvatskog sabora. Žigman je od 2018. bio čelna osoba Hrvatske agencije za nadzor financijskih usluga, dobar dio karijere proveo je upravo u HNB-u na raznim pozicijama, a dio njegove karijere vezan je uz bankarski sektor i smatram da će u kontekstu prijedloga saborske većine biti dobar i kompetentan kandidat za tu funkciju, ustvrdio je Ćorić.

Odgovarajući na novinarski upit je li razočaran što netko od njegovih kolega (iz HNB-a) nije predložen na tu funkciju, rekao je da sve osobe koje su cirkulirale kao potencijalni kandidati za tu funkciju po svojim kompetencijama i znanju taj posao mogu obavljati kvalitetno i stručno.

Prema proceduri, kandidati raznih političkih opcija u Hrvatskom saboru mogu biti predloženi do prvog lipnja i dio procedure će trajati do sredine, odnosno do kraja idućeg tjedna, tako da se ovaj petak ne može očekivati glasovanje, pojasnio je.

Upitan o činjenici da je kandidat za novog guvernera Ante Žigman suprug ministrice regionalnog razvoja i fondova Europske unije Nataše Mikuš Žigman rekao je da HNB kroz zakonsku regulaciju svog statusa ima punu neovisnost u funkcioniranju, funkcionalnu i financijsku, u odnosu na sva druga tijela Republike Hrvatske te da u tom kontekstu ne vidi problem u funkcioniranju HNB-a.

Savjet HNB-a je sastavljen od niza stručnjaka i donosi odluke s područja kreditnih institucija u odnosu na izvršnu vlast i Vladu RH. Radi se o simpatičnoj okolnosti da dvije osobe iz iste obitelji svojim kompetencijama i znanjem zaslužuju biti na tako visokim pozicijama i tu ne vidim problem, rekao je Ćorić.