Costa upozorio BiH: 'Na par ste koraka do EU, potrebe reforme'

Predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa pozvao je u ponedjeljak političare u Bosni i Hercegovini da napokon provedu reforme i iskoriste priliku za nastavak procesa europskih integracija jer je to u interesu građana koje predstavljaju. Costa je boravio u Sarajevu na početku regionalne turneje koju će završiti u crnogorskom Tivtu gdje će 5. lipnja biti održan samit Europska unija-zapadni Balkan. Prije toga će posjetiti Tiranu, Skoplje i Beograd. Nakon susreta s članovima Predsjedništva BiH u Sarajevu, Costa je novinarima kazao da postoji stvarna prilika za proširenje EU. BiH je, po njegovim riječima, na nekoliko koraka od otvaranja pregovora i sada je na njoj da ubrza taj put.

"Put je zahtjevan, no rezultati se mogu brzo ostvariti", kazao je Costa i pozvao vlasti u BiH da ispune već preuzete obveze.

Dok Crna Gora i Albanija prednjače u pregovorima i provedbi reformi, Bosna i Hercegovina na začelju je procesa europskih integracija među državama regije.

Još u ožujku 2024. godine dobila je zeleno svjetlo Europskog vijeća za otvaranje pristupnih pregovora, ali od tada nije uspjela usvojiti dva reformska zakona postavljena kao preduvjet za početak pregovaračkog procesa niti imenovati glavnog pregovarača.

Zbog izostanka konkretnih mjera nije aktivirala ništa od gotovo milijardu eura nepovratnih sredstava i povoljnih kredita koje joj je Europska komisija namijenila kao potporu provedbi reformi.

Upravo na te je činjenice podsjetio Costa i rekao da BiH tek čeka zahtjevan proces usklađivanja s euroskim zakonodavstvom od čega će izravne koristi imati svi njezini građani, ali i EU.

"U vremenu neizvjesnosti i ekonomske nestabilnosti proširenje nije samo prilika nego i strateški interes Europe", zaključio je.

Predsjedatelj Predsjedništva BiH Denis Bećirović kazao je kako unatoč zastojima članstvo u EU i NATO-u ostaju strateški ciljevi BiH i zahvalio je tijelima EU na potpori zbog čega je, kako je ocijenio, nekog napretka na europskom u protekle tri godine ipak bilo.

"Naravno, dinamika nije na potrebnoj razini", kazao je Bećirović koji je krivnju za zastoje prebacio na "prorusku i antieuropsku politiku" vodstva Republike Srpske za koje je ustvrdio kako djeluje pod instrukcijama Moskve.

"To moramo reći otvoreno i bez ikakvog uvijanja", kazao je Bećirović.

Kazao je i kako je za BiH od vitalnog značaja sačuvati Ured visokog predstavnika (OHR) jer bi njegovo ukidanje moglo označiti početak opasne destabilizacije,a to bi bila prijetnja cijeloj regiji.

Članica Predsjedništva BiH Željka Cvijanović odmah je pred Costom polemizirala s Bećirovićem odbacivši njegive optužbe na račun vodstva RS.

Taj entitet, kako je kazala, želi trenutačno ukidanje OHR-a, a jedino jamstvo opstanka BiH vidi kroz unutarnji dijalog.

"Mi se tu suštinski ne slažemo", uputila je prijekor Bećiroviću.

Predsjednik Europskog vijeća Costa na to je kazao da način imenovanja budućeg visokog predstavnika kroz Upravni odbor Vijeća za provedbu mira (PIC) treba odražavati europske ambicije BiH, čime je neizravno potvrdio kako Bruxelles prefereira visokog predstavnika koji će biti po europskom, a ne američkom ukusu.