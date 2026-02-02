Obavijesti

News

'POTREBNA REFORMA'

Čović: Vrijeme je za preispitati Daytona, idemo u Washington

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Banja Luka: Andrej Plenković nazočio polaganju kamena temeljca za Studentsko-kulturni pastoralni centar Petričevac | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Čelnik HDZ-a BiH poručio da bez potpore SAD-a i EU nema izborne i ustavne reforme te upozorio na preglasavanje Hrvata u Predsjedništvu BiH

Čelnik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović ocijenio je u ponedjeljak u Mostaru nakon sjednice predsjedništva stranke da je vrijeme za preispitivanje Daytonskog mirovnog sporazuma te najavio skore posjete stranačkog izaslanstva Washingtonu i Bruxellesu kako bi se razgovaralo o ključnim reformama. 

Čović je rekao novinarima kako je „apsolutno vrijeme“ za preispitivanje Daytonskog mirovnog sporazuma kojim je 1995. godine zaustavljen rat u Bosni i Hercegovini, komentirajući objavu na X-u Michaela Flynna, bivšeg savjetnika za nacionalnu sigurnost SAD-a i lobista Republike Srpske.

Flynn je ocijenio je kako treba „ne samo Dejtonski sporazum ponovno razmotriti, već i cijelu Povelju NATO-a preispitati“.

„Ne samo da Daytonski sporazum treba pootrnovno razmotriti, već je pebno preispitati i cjelokupnu Povelju NATO-a. Dvadeset prvo stoljeće suočava se s ogromnim izazovima, a formiranje novih partnerstava te novih ekonomskih i vojnih saveza mora se ozbiljno sagledati“, napisao je general Flynn.

Čović smatra da je potrebna izborna i ustavna reforma kako bi zemlja mogla stabilizirati unutarnje odnose. Po njemu takvo što je nemoguće provesti bez potpore najvažnijih administracija.

„Jasno je da to sami ne možemo učiniti. Bez potpore najjačih administracija u svijetu to je skoro nemoguće. Čini mi se da je osjećaj kod većine da je pravi izvor kriza u Bosni i Hercegovini upravo taj“, istaknuo je čelnik HDZ-a BiH na konferenciji za novinare u Mostaru.

Najavivši posjete Washingtonu i Bruxellesu kako bi se razgovaralo o ključnim reformama, Čović je rekao da je najvažnije spriječiti preglasavanje konstitutivnih naroda u Predsjedništvu BiH i gornjim nacionalno koncipiranim domovima naroda.

„Kratkoročno treba riješiti pitanje Izbornog zakona da se više nikad mogu preglasavati Hrvati i birati dva bošnjačka člana Predsjedništva BiH, odnosno eventualno redefinirati i Ustav BiH“, dodao je.

Čović je naveo i kako u Europi jača svijest da treba prestati s preglasavanjem konstitutivnih naroda navodeći kako upravo to ističe Rezolucija Vijeća Europe usvojena na zasjedanju Parlamentarne skupštine prošloga tjedna u Strasbourgu.

U četiri navrata glasovima dominantno bošnjačkih birača za hrvatskoga člana Predsjedništva BiH biran je Željko Komšić. Takva se praksa najavljuje i na izborima u listopadu ove godine kada se trebaju održati opći izbori. Komšićeva stranka najavila je kandidaturu Slavena Kovačevića u utrci za državni vrh.

