Štimac izazvao kaos: Mostarski SDP traži ukidanje dozvole u BiH nakon političke poruke!

Igor Štimac, trener HŠK Zrinjski i bivši izbornik hrvatske nogometne reprezentacije, gostovao je u emisiji na Sport Klubu gdje je govorio o radu u Mostaru, europskim ambicijama kluba i planovima za nastavak sezone. Ipak, dio njegovih izjava izazvao je snažne političke i društvene reakcije u Bosni i Hercegovini.

Na kraju intervjua Štimac je, uz sportske ciljeve, iznio i političku poruku koja je potaknula kontroverze.

- Želja mi je da ove godine naš Zrinjski osvoji prvenstvo, odigramo odlične utakmice protiv Palacea i uzmemo trofeje pred nama, da naši Hrvati u BiH dobiju svoj entitet, da nam Hrvatska bude lijepa i ponosna i da vidimo manje ovih što mašu jugoslavenskim zastavama - poručio je Štimac.

Banja Luka: Derbi polusezone WWin Premijer lige BiH Borac i Zrinjski | Foto: Dejan Rakita/PIXSELL

Upravo ta izjava izazvala je burne reakcije u bosanskohercegovačkoj javnosti, a posebno u mostarskom SDP-u, koji je zatražio konkretne institucionalne mjere protiv hrvatskog stručnjaka. Gradska organizacija SDP BiH Mostar pozvala je Ministarstvo sigurnosti Bosne i Hercegovine, odnosno Službu za poslove sa strancima, da hitno preispita i uskrati Štimčevu radnu i boravišnu dozvolu.

SDP Mostar pozvao se na Zakon o strancima BiH, konkretno na članak 10., koji propisuje obvezu poštovanja javnog poretka, kao i na članak 96., koji definira razloge za otkazivanje boravka stranim državljanima. U svojoj objavi istaknuli su da je Štimac radnu dozvolu dobio isključivo na temelju sportskog angažmana u BiH, ali da se, prema njihovu stajalištu, kontinuirano bavi političkim djelovanjem koje nema veze sa sportom.

U obrazloženju su naveli kako se Štimčevi javni istupi mogu tumačiti kao narušavanje javnog poretka, djelovanje protivno svrsi boravka te potencijalna prijetnja sigurnosti i ustavnom poretku Bosne i Hercegovine.

Foto: Denis Kapetanovic

Njihovo priopćenje prenosimo u cijelosti:

"Javnost zna da je spomenuto lice dobilo radnu dozvolu na temelju sportskog angažmana u Bosni i Hercegovini, točnije za radno mjesto trenera u HŠK Zrinjski.

Međutim, umjesto da obavlja djelatnost za koju mu je izdana dozvola, Igor Štimac se kontinuirano bavi političkim djelovanjem, javnim istupima i propagandom koja nema nikakve veze sa sportom, a koja u sebi sadrži opasne poruke povijesnog revizionizma, urušavanja ustavnog poretka i teritorijalnog integriteta Bosne i Hercegovine, netrpeljivosti i promocije fašističke ideologije, zbog čega ga je N/FSBiH već novčano i uvjetno kaznio.

Bosna i Hercegovina, kao zemlja koja je u Drugom svjetskom ratu dala ogroman doprinos borbi protiv fašizma, ali i kao država koja je u novijoj prošlosti pretrpjela stravične posljedice agresije na Bosnu i Hercegovinu, mržnje i ekstremizma, ne smije i ne može biti prostor za širenje takvih ideja, osobito ne od strane stranih državljana koji ovdje borave na temelju ‘sportskih’ radnih dozvola.

Zakoni Bosne i Hercegovine jasno propisuju svrhu i uvjete boravka i rada stranaca. Svako postupanje koje izlazi iz okvira odobrene djelatnosti, a osobito djelovanje koje ugrožava javni interes, demokratske vrijednosti i antifašističko naslijeđe, mora imati jasne i odlučne institucionalne posljedice.

SDP Mostar zahtijeva od nadležnih institucija da postupaju u skladu sa zakonom, da zaštite javni interes i ustavni poredak Bosne i Hercegovine te da jasno poruče kako Bosna i Hercegovina nije i neće biti platforma za političku propagandu, govor mržnje i fašizam, bez obzira na to od koga dolazili."