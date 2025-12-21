Crne brojke u Saudijskoj Arabiji: Smaknuli 350 ljudi ove godine

Saudijska Arabija drugu je godinu zaredom oborila vlastiti crni rekord po broju izvršenih pogubljenja. Ove je godine smaknuto najmanje 347 osoba, što je porast u odnosu na 345 pogubljenja u 2024. godini, prema podacima britanske organizacije Reprieve koja prati smaknuća u toj zemlji. Organizacija je ovu godinu opisala kao "najkrvaviju godinu pogubljenja u kraljevstvu otkad je počelo praćenje".

Među posljednjima koji su pogubljeni bila su dvojica pakistanskih državljana osuđenih za kaznena djela povezana s drogom. No, lista žrtava ove godine uključuje i novinara, pet žena te dvojicu mladića koji su bili djeca u vrijeme navodnih zločina povezanih s prosvjedima. Više od polovice pogubljenih bili su strani državljani, a čini se da su žrtve brutalnog "rata protiv droge" koji kraljevstvo provodi bez ikakvih međunarodnih posljedica.

Većina pogubljenih osuđena zbog nenasilnih zločina

Prema podacima koje je prikupio Reprieve, oko dvije trećine svih pogubljenja izvršeno je zbog nenasilnih kaznenih djela povezanih s drogom. Ujedinjeni narodi takvu praksu smatraju "nespojivom s međunarodnim normama i standardima", koji nalažu da se smrtna kazna može primijeniti isključivo za "najteže zločine".

Porast smaknuća zbog droge uslijedio je nakon što su saudijske vlasti krajem 2022. godine prekinule neslužbeni moratorij, što je ured UN-a za ljudska prava opisao kao potez za "duboko žaljenje". Od tada su pogubljenja postala svakodnevica, a obitelji osuđenih žive u neprestanom strahu.

​- Jedino doba tjedna kada spavam su petak i subota, jer tada nema pogubljenja -​ rekao je za BBC jedan od članova obitelji osuđenika na smrt.

Posebno zabrinjava podatak da je čak 96 pogubljenja ove godine bilo povezano isključivo s hašišem. Vlasti ne obavještavaju obitelji unaprijed o smaknuću, ne predaju im tijela niti otkrivaju gdje su pokopana. Vjeruje se da se pogubljenja provode odrubljivanjem glave ili strijeljanjem.

Smaknuća maloljetnika unatoč obećanjima

Unatoč tvrdnjama o reformama, Saudijska Arabija nastavila je s pogubljenjima osoba koje su u vrijeme počinjenja djela bile maloljetne. Među žrtvama ove godine su Abdullah al-Derazi i Jalal al-Labbad, koji su uhićeni kao tinejdžeri. Sudjelovali su u prosvjedima protiv tretmana šijitske muslimanske manjine 2011. i 2012. godine. Osuđeni su na smrt zbog optužbi za terorizam na temelju, kako tvrdi Amnesty International, "krajnje nepravednih suđenja koja su se oslanjala na priznanja iznuđena mučenjem".

Iako je kraljevstvo 2020. objavilo da ukida smrtnu kaznu za maloljetnike, pravne rupe u zakonima o odmazdi (Qisas) i fiksnim šerijatskim kaznama (Hudud) omogućuju sucima da i dalje izriču najstrožu kaznu. Ove kategorije izuzete su iz kraljevskog dekreta, što vlastima omogućuje da zaobiđu zabranu prekvalifikacijom optužbi, kršeći time svoje obveze prema Konvenciji o pravima djeteta.

"Kraljevstvo djeluje s potpunom nekažnjivošću"

Organizacije za ljudska prava upozoravaju da se brutalna praksa nastavlja jer saudijski režim ne snosi nikakve posljedice. ​- Saudijska Arabija sada djeluje s potpunom nekažnjivošću. Gotovo da se izruguje sustavu ljudskih prava -​ izjavila je Jeed Basyouni, voditeljica odjela za smrtnu kaznu za Bliski istok i Sjevernu Afriku u organizaciji Reprieve, opisujući mučenje i prisilna priznanja kao "endemske" pojave u saudijskom pravosudnom sustavu.

Slično mišljenje dijeli i Joey Shea, istraživačica za Saudijsku Arabiju u Human Rights Watchu. ​

- Za Mohammeda bin Salmana i njegove vlasti nije bilo nikakve cijene za provođenje ovih pogubljenja. Zabavni događaji, sportski spektakli, sve se nastavlja bez ikakvih posljedica -​ rekla je.

Ovaj paradoks modernizacije i represije postao je zaštitni znak vladavine prijestolonasljednika Mohammeda bin Salmana. Dok je s jedne strane ublažio društvene restrikcije, dopustio ženama da voze i otvorio zemlju svijetu u pokušaju diverzifikacije gospodarstva, s druge je strane brutalno ušutkao svaki oblik kritike.

Sport kao paravan za kršenje ljudskih prava

Kritičari optužuju kraljevstvo za takozvani "sportswashing" – korištenje velikih sportskih događaja poput Formule 1, kandidature za Svjetsko prvenstvo u nogometu 2034. i ulaganja u međunarodni tenis kako bi se popravio imidž u svijetu i skrenula pozornost s teških kršenja ljudskih prava.

Dok svijet gleda glamurozne spektakle, iza kulisa se nastavljaju tajna suđenja i pogubljenja. Ove godine pogubljen je i novinar Turki al-Jasser, osuđen zbog terorizma na temelju tekstova za koje se tvrdi da ih je napisao. Reporteri bez granica navode da je on prvi novinar smaknut u Saudijskoj Arabiji otkako je Mohammed bin Salman došao na vlast, iako je svijet i dalje potresen ubojstvom novinara Jamala Khashoggija 2018. godine u saudijskom konzulatu u Istanbulu.

UN-ov posebni izvjestitelj za izvansudska pogubljenja, dr. Morris Tidball-Binz, pozvao je na hitan moratorij na pogubljenja u Saudijskoj Arabiji s ciljem njihovog ukidanja. Međutim, saudijske vlasti odbacuju optužbe, tvrdeći u pismu UN-u da njihovi zakoni "štite i podupiru" ljudska prava te da se "smrtna kazna izriče samo za najteže zločine". Stvarnost, koju bilježe aktivisti, svjedoči o potpuno drugačijoj i daleko mračnijoj priči.