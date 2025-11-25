Obavijesti

News

Komentari 0
LUDNICA NARUČIVANJA

Crni petak u Hrvatskoj: Poštari i carinici preplavljeni paketima, pronašli krivotvorine i oružje

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Crni petak u Hrvatskoj: Poštari i carinici preplavljeni paketima, pronašli krivotvorine i oružje
Sortirnica Hrvatske pošte i ove godine ruši rekorde, dnevno prime do 100 tisuća paketa | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Hrvatska pošta već dnevno obrađuje preko 100 tisuća paketa, a od ožujka 2026. za male pošiljke izvan EU uvodi se dodatna carina od 10 posto.

Lov na popuste već je počeo, a domaći trgovci ni ove godine ne dopuštaju da kupcima promakne Crni petak. Iako je glavni val potrošnje tek pred vratima, sortirnice Hrvatske pošte već su preplavljene pošiljkama. Lani je kroz njihove ruke na taj dan prošlo 113 tisuća paketa, a ovog studenoga očekuje se i veći rekord, javlja RTL Danas

U pošti priznaju da sustav već sada dnevno probavlja više od sto tisuća paketa, pa se za iduću godinu planira širenje kapaciteta. Uz to, svaki paket prolazi carinski nadzor, a Carinska uprava podsjeća na velika pravila koja uskoro stupaju na snagu. Na razini cijele EU od ožujka iduće godine uvodi se 10-postotna carina na male pošiljke vrijedne do 150 eura, dodatno uz PDV.

BUDITE NA OPREZU Black Friday i online prevare: Ovih 10 pravila će vas spasiti
Black Friday i online prevare: Ovih 10 pravila će vas spasiti

– Svaki dan prosječno obrađujemo više od 80 tisuća paketa. Jučer smo prešli 110 tisuća, a tek je početak tjedna Crnog petka. Očekujemo jednak ili još jači tempo – rekao je Nikola Baras, glasnogovornik Hrvatske pošte. Njegove riječi potvrđuje i Bosiljko Zlopaša iz Carinske uprave, koji najavljuje da će se za svu robu kupljenu izvan EU do 150 eura od 1. ožujka 2026. naplaćivati dodatnih 10 posto carine.

Kako izgleda stvarna kontrola pošiljaka? O tome je novinarka Nikolina Matošević razgovarala s Milanom Todorićem iz Graničnog carinskog ureda Zračne luke i pošte.

OPREZ! HUB upozorava uoči 'Crnog petka': Pazite se prevara
HUB upozorava uoči 'Crnog petka': Pazite se prevara

– Spremni smo na povećani obujam posla. Svakodnevno obrađujemo sve što stigne, ako su uvjeti za carinjenje ispunjeni – kaže Todorić i dodaje da svake godine raste broj paketa. Objasnio je i tek djelić sustava sigurnosnih provjera: koristi se analiza rizika, lokalne procjene, RTG uređaji, službeni psi i druge metode propisane zakonodavstvom, od kojih neke nisu ni za javnost.

A što sve carinici pronalaze u paketima? Todorić priznaje da je popis svega samo ne bezazlen.

U SEDAM ZEMALJA Radnici Zare idu u prosvjed na Crni petak: Traže povrat dobiti
Radnici Zare idu u prosvjed na Crni petak: Traže povrat dobiti

– Najčešće nalazimo zabranjene lijekove, krivotvorenu robu koja krši prava intelektualnog vlasništva, ali imali smo i pošiljke s narkoticima – prošle godine čak 45 njih. Pronašli smo i ručnu bombu, pa čak i oružje – otkriva.

Crni petak tako ni ove godine ne donosi samo shopping groznicu, nego i pune ruke posla onima koji kontroliraju što u Hrvatsku stvarno stiže.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta
NOVO POSKUPLJENJE

Vlasnici automobila će plaćati 60 posto više naknadu za ceste! Imamo izračun za svaki tip auta

Naknada je jedna od onih koje se ne mogu izbjeći i plaća se svake godine pri tehničkom pregledu automobila koji je već ranije poskupio. Prosječno je poskupljenje 47 eura za osobna vozila: Moramo održavati naše ceste
'Vjesnik će se rušiti miniranjem i to bi moglo biti vrlo brzo'
MINISTAR BAČIĆ:

'Vjesnik će se rušiti miniranjem i to bi moglo biti vrlo brzo'

U ovom trenutku smo u pregovorima sa stručnjacima i profesorima s Rudarsko-geološko-naftnog fakulteta. Obavit ćemo razgovor i s drugim stručnjacima, kaže ministar
Milanović odbrusio Thompsonu: 'Možemo! nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština!'
KOMENTIRAO I VELEPOSLANIKE

Milanović odbrusio Thompsonu: 'Možemo! nije sekta, odluku je donijela Gradska skupština!'

Predsjednik Republike Zoran Milanović posjetio je Hrvatski prirodoslovni muzej i obišao izložbu "Lubanja C – svjetska paleoantropološka baština". Nakon izložbe predsjednik daje izjavu za medije

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025