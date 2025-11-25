Crni petak u Hrvatskoj: Poštari i carinici preplavljeni paketima, pronašli krivotvorine i oružje

Lov na popuste već je počeo, a domaći trgovci ni ove godine ne dopuštaju da kupcima promakne Crni petak. Iako je glavni val potrošnje tek pred vratima, sortirnice Hrvatske pošte već su preplavljene pošiljkama. Lani je kroz njihove ruke na taj dan prošlo 113 tisuća paketa, a ovog studenoga očekuje se i veći rekord, javlja RTL Danas.

U pošti priznaju da sustav već sada dnevno probavlja više od sto tisuća paketa, pa se za iduću godinu planira širenje kapaciteta. Uz to, svaki paket prolazi carinski nadzor, a Carinska uprava podsjeća na velika pravila koja uskoro stupaju na snagu. Na razini cijele EU od ožujka iduće godine uvodi se 10-postotna carina na male pošiljke vrijedne do 150 eura, dodatno uz PDV.

– Svaki dan prosječno obrađujemo više od 80 tisuća paketa. Jučer smo prešli 110 tisuća, a tek je početak tjedna Crnog petka. Očekujemo jednak ili još jači tempo – rekao je Nikola Baras, glasnogovornik Hrvatske pošte. Njegove riječi potvrđuje i Bosiljko Zlopaša iz Carinske uprave, koji najavljuje da će se za svu robu kupljenu izvan EU do 150 eura od 1. ožujka 2026. naplaćivati dodatnih 10 posto carine.

Kako izgleda stvarna kontrola pošiljaka? O tome je novinarka Nikolina Matošević razgovarala s Milanom Todorićem iz Graničnog carinskog ureda Zračne luke i pošte.

– Spremni smo na povećani obujam posla. Svakodnevno obrađujemo sve što stigne, ako su uvjeti za carinjenje ispunjeni – kaže Todorić i dodaje da svake godine raste broj paketa. Objasnio je i tek djelić sustava sigurnosnih provjera: koristi se analiza rizika, lokalne procjene, RTG uređaji, službeni psi i druge metode propisane zakonodavstvom, od kojih neke nisu ni za javnost.

A što sve carinici pronalaze u paketima? Todorić priznaje da je popis svega samo ne bezazlen.

– Najčešće nalazimo zabranjene lijekove, krivotvorenu robu koja krši prava intelektualnog vlasništva, ali imali smo i pošiljke s narkoticima – prošle godine čak 45 njih. Pronašli smo i ručnu bombu, pa čak i oružje – otkriva.

Crni petak tako ni ove godine ne donosi samo shopping groznicu, nego i pune ruke posla onima koji kontroliraju što u Hrvatsku stvarno stiže.