Crnogorski kriminalac ubijen na igralištu u Beogradu: Skinuo si nanožnicu, nestao krajem 2024.

Cetinjanin Filip Ivanović (33), član crnogorskog Škaljarskog klana za kojim je bila raspisana međunarodna tjeralica, ubijen je hicem u glavu u elitnom beogradskom naselju Beograd na vodi. Ubojstvo, koje nosi sve odlike mafijaške likvidacije, dogodilo se na dječjem igralištu, a policija je nedugo nakon zločina uhitila osumnjičenog Đ.Z. (21) kod kojeg su pronađena dva pištolja i sumnjivi slovenski dokumenti.

Filip Ivanović nije bio nepoznat organima reda. Njegovo ime dospjelo je u fokus javnosti kada je 4. prosinca 2024. godine pobjegao iz kućnog pritvora u Beogradu. Tom prilikom nasilno je uklonio elektronički nadzor, takozvanu "nanogicu", i nestao bez traga. Prema izvještajima medija, Ivanović je imao gotovo cijeli dan prednosti prije nego što su vlasti shvatile da je u bijegu i raspisale potragu.

Foto: Interpol

Nakon bijega, za njim je ured Interpola u Podgorici raspisao crvenu međunarodnu tjeralicu. Crna Gora je tragala za njim zbog sumnje da je počinio kazneno djelo stvaranja kriminalne organizacije te kao supočinitelja u teškom ubojstvu. Istovremeno, u Srbiji mu se sudilo zbog pomaganja Lazaru Tejiću nakon ubojstva Bojana Mirkovića, koje se dogodilo u studenom 2020. godine u beogradskom naselju Belvil. Tužiteljstvo je za Ivanovića u tom postupku tražilo kaznu od osam godina zatvora.

Ivanovićeva kriminalna 'karijera' neraskidivo je vezana uz njegovo podrijetlo. Cetinje, povijesna prijestolnica Crne Gore, u posljednjih nekoliko desetljeća postalo je poznato kao regrutni centar za neke od najopasnijih kriminalnih skupina na Balkanu. Kako navodi Global Initiative Against Transnational Organized Crime, loša socio-ekonomska situacija nakon raspada Jugoslavije gurnula je mnoge mlade ljude s Cetinja u svijet organiziranog kriminala, od krijumčarenja cigareta do globalne trgovine kokainom.

Upravo s Cetinja potječu i vođe Škaljarskog klana, braća Vukotić, kao i istaknuti članovi suparničkog Kavačkog klana. Ivanović je, prema policijskim evidencijama, pripadao cetinjskoj ćeliji "škaljaraca". Brutalni rat između ova dva klana, koji je započeo 2015. godine zbog nestanka pošiljke kokaina u Valenciji, odnio je desetke života diljem Europe. Ubojstva su se događala u Crnoj Gori, Srbiji, Austriji, Njemačkoj, Grčkoj i Nizozemskoj, a žrtve su često bile likvidirane na javnim mjestima, pred obiteljima i slučajnim prolaznicima.

Foto: Interpol

Ubojstvo za koje se sudilo Ivanoviću u Beogradu također je dio ovog krvavog niza. Bojan Mirković, ubijen u garaži u naselju Belvil, navodno je bio povezan sa Škaljarskim klanom. Iako je Ivanović bio optužen za pomaganje počinitelju, transkripti razgovora s kriptirane aplikacije Sky, koje su objavili crnogorski mediji poput crnogorskog portala Vijesti, otkrili su da su čak i policijski službenici povezani s Kavačkim klanom smatrali da iza Mirkovićeva ubojstva stoji Vladan Radoman, jedan od vođa "škaljaraca", a ne osobe koje su službeno optužene. To ukazuje na složene i često neprozirne odnose unutar samih klanova i njihovih suradnika u državnim strukturama.