Dadilja zlostavljanog dječaka: 'Posvojili su me pa me izbacili'

Želim poslati poruku djeci koja su u istoj ili sličnoj situaciji da postoji izlaz i da moraju sami odabrati put koji žele, a ne prepustiti se sustavu. U mojem slučaju sustav je zakazao, ispričala je lani 20-godišnja dadilja dječaka (2) iz Klaićeve.

Medijima se obratila kao punoljetna djevojka, izašla iz sustava socijalne skrbi, u kojem je provela veći dio svog mladog života. Sad se nalazi iza rešetaka zbog sumnje da je zlostavljala dječaka (2) koji joj je bio povjeren na čuvanje, slomila mu ruke te mu na kožu gasila opuške. I njegova majka (24), njezina poznanica, završila je iza rešetaka zbog grubog zanemarivanja roditeljskih dužnosti koje je rezultiralo teškim tjelesnim ozljedama djeteta. Sudac istrage objema osumnjičenicama odredio je istražni zatvor kako ne bi mogle utjecati na svjedoke ili ponoviti djelo. Tvrde da su nevine.

- Rodila sam se u siromašnoj obitelji. Uz mene, bilo je još šestero djece. Starijih dvoje već su bili u domu - prisjetila se dadilja svojeg najranijeg djetinjstva.

Nju i dvije starije sestre centar je tad smjestio u udomiteljsku obitelj. Jedna sestra rodila se s intelektualnim poteškoćama.

- Udomitelji kod kojih su nas smjestili bili su grozni ljudi. Nisu nam davali hranu nego su starije sestre krale od njih. Hodale smo u dronjcima i spavale na prljavim madracima - pričala je.

Tad je socijalna služba odlučila pokrenuti postupak posvajanja. Našli su posvojitelje koji su pristali posvojiti sve tri sestre. Tad je imala pet i pol godina.

- Ti su ljudi moji pravi mama i tata. Oni su me naučili što je to ljubav i obitelj i do groba ću im biti zahvalna na tome. Pružili su mi nezaboravnih devet godina, u kojima sam imala dom, vlastitu sobu, obitelj - govorila je.

'Naučili su me što je ljubav'

No idila nije dugo trajala. Jedna od sestara, tvrdila je dadilja, lažno je optužila njihova oca za seksualno zlostavljanje. Obitelj se raspala, tata se povukao, a mama nije više željela imati posla s njima. U to vrijeme imala je 14 godina i upisala poštansku školu. Zbog narušenih obiteljskih odnosa i mučne situacije u kući željela je više vremena provoditi vani a manje u stanu.

- Tata me jedne večeri dočekao na vratima držeći vrećicu s mojim stvarima i rekao mi da sad mogu otići susjedi jer me oni više ne žele pod svojim krovom - kazala je 20-godišnjakinja. Nakon kratkog boravka u domu u Dugavama smjestili su je kod još jednih udomitelja.

- Ona je imala uvid u moj cijeli spis te je znala stvari o meni i mojoj prošlosti koje čak ni ja nisam znala. Počela mi je govoriti da sam ja kriva za raspad moje obitelji, da su me roditelji ostavili da me se riješe. Govorila mi je da sam smeće - tamo više nije mogla izdržati. Ubrzo je počela i piti. Završila je na dječjoj psihijatriji u Kukuljevićevoj u Zagrebu, nakon čega su je poslali u Pulu.

'Krala sam da se uklopim'

- Tamo uglavnom smještaju djecu koja su sudski slučajevi. Ondje su zbog tučnjava, razbojništva, narkomanije.

Počela sam krasti po dućanima da se uklopim. Svaki nedozvoljeni izlazak tretirao se kao bijeg. U međuvremenu sam završila tečaj za pomoćnu kuharicu. Odgojitelji su bili apsolutno nepristupačni. Nitko od nas tamo nije za njih bio osoba s osjećajima. Nitko me nikad nije pitao zašto se zapravo ponašam tako kako sam se ponašala - rekla je djevojka.

Do punoljetnosti boravila je u domu u Bedekovčini, a onda je upoznala dečka i zaljubila se. Tvrdila je da je zadovoljna jer konačno živi svoj život onako kako želi, da nema problema sa zakonom, ne pije, ne drogira se... Šteta što nije potrajalo.