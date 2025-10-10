Đakovčani idu na prijevremene izbore za Gradsko vijeće: Evo do kad je rok za kandidacijske liste

Do srijede, 22. listopada u ponoć, političke stranke i grupe birača, koje žele imati svoje vijećnike u Gradskom vijeću Đakova, a koje se prijevremeno bira 9. studenoga, moraju tamošnjem Gradskom izbornom povjerenstvu (GIP) dostaviti kandidacijske liste.

Nezavisnu, odnosno kandidacijsku listu grupe birača, mora pratiti i 400 potpisa birača.

Đakovčani za mjesec dana, u nedjelju, 9. studenoga ponovno izlaze na izbore, ovoga puta kako bi prijevremeno izabrali Gradsko vijeće od 19 članova, a nakon što se ono izabrano na svibanjskim lokalnim izborima nije uspjelo konstituirati ni nakon tri pokušaja.

Na izborima u svibnju, najviše vijećnika, njih osam, imao je HDZ, dakle bio je relativni izborni pobjednik, no to nije bilo dovoljno da sam formira vlast, za to su mu trebala još dva vijećnika.

U tri pokušaja da ih osigura, odnosno da se izabere predsjednik Gradskog vijeća, a time i vijeće konstituira, nije uspio, pa je Vlada raspisala prijevremene izbore.

Uz HDZ, vijećnike u đakovačkom Gradskom vijeću u svibnju su izborili i koalicija Zajedno za Đakovo Zorana Vinkovića, njih šestero, SDP njih dvojicu, nezavisna lista Ivana Mihalja, također dvojicu te HSP, jednog vijećnika.