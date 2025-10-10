Obavijesti

News

Komentari 0
9. STUDENOG

Đakovčani idu na prijevremene izbore za Gradsko vijeće: Evo do kad je rok za kandidacijske liste

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Đakovčani idu na prijevremene izbore za Gradsko vijeće: Evo do kad je rok za kandidacijske liste
Đakovo: 20 posto građana je u samoizolaciji zbog koronavirusa | Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Đakovčani za mjesec dana, u nedjelju, 9. studenoga ponovno izlaze na izbore, kako bi prijevremeno izabrali Gradsko vijeće od 19 članova

Do srijede, 22. listopada u ponoć, političke stranke i grupe birača, koje žele imati svoje vijećnike u Gradskom vijeću Đakova, a koje se prijevremeno bira 9. studenoga, moraju tamošnjem Gradskom izbornom povjerenstvu (GIP) dostaviti kandidacijske liste.

Nezavisnu, odnosno kandidacijsku listu grupe birača, mora pratiti i 400 potpisa birača.

VINKOVIĆ TRAŽI OSTAVKU MANDARIĆA Đakovo uskoro ide na nove izbore! Pao i treći pokušaj konstituiranja Gradskog vijeća
Đakovo uskoro ide na nove izbore! Pao i treći pokušaj konstituiranja Gradskog vijeća

Đakovčani za mjesec dana, u nedjelju, 9. studenoga ponovno izlaze na izbore, ovoga puta kako bi prijevremeno izabrali Gradsko vijeće od 19 članova, a nakon što se ono izabrano na svibanjskim lokalnim izborima nije uspjelo konstituirati ni nakon tri pokušaja.

Na izborima u svibnju, najviše vijećnika, njih osam, imao je HDZ, dakle bio je relativni izborni pobjednik, no to nije bilo dovoljno da sam formira vlast, za to su mu trebala još dva vijećnika.

NAJAVIO I REFERENDUM Zoran Vinković traži ostavku Mandarića: 'Nitko s njim ne želi surađivati, odriče ga se i HDZ...'
Zoran Vinković traži ostavku Mandarića: 'Nitko s njim ne želi surađivati, odriče ga se i HDZ...'

U tri pokušaja da ih osigura, odnosno da se izabere predsjednik Gradskog vijeća, a time i vijeće konstituira, nije uspio, pa je Vlada raspisala prijevremene izbore.

Uz HDZ, vijećnike u đakovačkom Gradskom vijeću u svibnju su izborili i koalicija Zajedno za Đakovo Zorana Vinkovića, njih šestero, SDP njih dvojicu, nezavisna lista Ivana Mihalja, također dvojicu te HSP, jednog vijećnika.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Možemo ju uhljebio na 3600 eura. Ovo je funkcija za koju će jedina u državi primati plaću...
OPORBA ZGROŽENA

Možemo ju uhljebio na 3600 eura. Ovo je funkcija za koju će jedina u državi primati plaću...

Marina Ivandić je potpredsjednica Skupštine Zagreba i istaknuta članica Možemo. Sada će to obavljati profesionalno. Posao je isti, ali novac drastično raste: 'Ulazimo u mandat razvoja, a ona će raditi s građanima'
Bivši ministar švercao cigarete: 'Četiri šteke sakrio u prtljažniku kod rezervnog kotača...'
'PAO' NA GRANICI

Bivši ministar švercao cigarete: 'Četiri šteke sakrio u prtljažniku kod rezervnog kotača...'

Nekadašnji ministar iz SDP-ove vlade u automobilu je prevozio četiri šteke. Otkrili ga carinici u Slavonskom Brodu...
Preživjeli planinari: Obitelji žele da svima kažemo kako se to točno dogodilo. Ljute nas laži
DETALJI TRAGEDIJE

Preživjeli planinari: Obitelji žele da svima kažemo kako se to točno dogodilo. Ljute nas laži

Pomoć im je stigla za četiri sata i dvije minute. Nisu mogli doći helikopterom zbog lošeg vrimena, samo pješke. Vidljivost je bila nikakva...

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025