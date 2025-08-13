Obavijesti

NAJAVIO I REFERENDUM

Zoran Vinković traži ostavku Mandarića: 'Nitko s njim ne želi surađivati, odriče ga se i HDZ...'

Zoran Vinković traži ostavku Mandarića: 'Nitko s njim ne želi surađivati, odriče ga se i HDZ...'
Grad Đakovo postao je talac osobnih interesa Mandarića, koji javno priznaje da licitira gradskim novcem i nudi sve kako bi ostao u fotelji. Ako mu je imalo stalo do našeg grada, neka odmah podnese ostavku, poručio je Vinković

Nositelj liste Zajedno za Đakovo Zoran Vinković uputio je priopćenje za javnost u kojem najavljuje kako će prva odluka novog Gradskog vijeća biti, kako navodi, “drastično smanjenje plaće” direktoru Antunu Galiću. Prema njegovim tvrdnjama, Galićeva plaća iznosi 5.000 eura mjesečno, dok Đakovo, pod vodstvom gradonačelnika Mandarića, “pada po indeksu razvijenosti među najnerazvijenija mjesta u Hrvatskoj”.

Vinković proziva aktualnu gradsku vlast za, kako kaže, “osobne interese” i poziva gradonačelnika Mandarića da podnese ostavku te da se istodobno s izborima za Gradsko vijeće raspišu i izbori za gradonačelnika.

– Glavni krivac za ovu situaciju, izbornu krađu i nove izbore je Mandarić! Nitko s njim ne želi surađivati, a odriče ga se čak i njegova stranka – navodi Vinković u priopćenju te dodaje da će, ako Vlada ne raspiše nove izbore, isti dan s izborima za Gradsko vijeće provesti i referendum o opozivu Mandarića i Galića.

Podsjetio je kako je podnio kaznenu prijavu zbog, kako tvrdi, izborne krađe te istaknuo da je Đakovo “jedini grad u Hrvatskoj u kojem je zabranjeno ne samo prebrojavanje glasova nego i uvid u listiće”. Prema njegovim riječima, “šest sudaca Ustavnog suda potvrdilo je da izbori trebaju biti poništeni, no politička većina odlučila je zaštititi Mandarića”.

'Izgubili smo 5 tisuća stanovnika, a udvostručili broj zaposlenih u gradskoj upravi i gradskim poduzećima'

U nastavku priopćenja Vinković optužuje gradsku vlast za netransparentno upravljanje gradskim financijama. Između ostalog, navodi da je iz gradskog proračuna isplaćeno 50.000 eura “navodnom Johnu Smitu” te potrošeno 100.000 eura na izgradnju ceste u drugoj općini, koja je potom uklonjena uz dodatne troškove. Najavljuje i provođenje revizije poslovanja Grada Đakova, gradskih poduzeća i ustanova.

Vinković tvrdi da je Đakovo u posljednjih nekoliko godina izgubilo 5.000 stanovnika, dok se istodobno broj zaposlenih u gradskoj upravi i gradskim poduzećima udvostručio.

– Stanimo na kraj političkom teroru i uz transparentno i pošteno upravljanje vratimo Đakovo na put razvoja – zaključuje Vinković.

Podsjetimo, nije uspio ni treći pokušaj konstituiranja đakovačkog Gradskog vijeća u ponedjeljak, jer ni u trećem pokušaju predsjednik Gradskog vijeća nije dobio potrebnu većinu glasova vijećnika i nije izabran, pa Đakovo ide u nove izbore za Gradsko vijeće, koje će raspisati Vlada.

