Raos izašao iz Remetinca: Čeka se i dalje Pavlekovo izručenje...

Bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos ovoga je tjedna pušten iz istražnog zatvora, piše Jutarnji. Raos je u Remetincu proveo gotovo dva mjeseca, a Županijski sud u Zagrebu procijenio je da više ne postoje zakonski razlozi za njegovo zadržavanje iza rešetaka. U nastavku postupka branit će se sa slobode.

I dalje se čeka izručenje bivšeg predsjednika Hrvatskog skijaškog saveza Vedrana Pavleka iz Kazahstana. Podsjetimo, USKOK Pavleka sumnjiči da je organizirao zločinačko udruženje koje je od 2014. do 2026. godine iz Saveza nezakonito izvuklo čak 30 milijuna eura. Uz Pavleka, istragom su obuhvaćeni i Damir Raos, bivši glasnogovornik Saveza Nenad Eror te Božena Hrvoj Meić, vlasnica tvrtke koja je vodila računovodstvo Saveza. Među osumnjičenima su i Slovakinja Martina Strezenicki te austrijsko-lihtenštajnski državljanin Georg Mauser, koji su, prema sumnjama istražitelja, upravljali offshore tvrtkama preko kojih je izvučen najveći dio novca.

U trenutku uhićenja 26. ožujka Pavlek i Mauser bili su nedostupni hrvatskim vlastima, dok je preostala četvorka privedena. Svima, osim Nenadu Eroru koji je odmah u bitnome priznao sudjelovanje u djelu, određen je istražni zatvor. U međuvremenu su gotovo svi pušteni da se brane sa slobode. Mauser je i dalje nedostupan, dok je Pavlek 30. travnja uhićen u Kazahstanu, gdje se prema dostupnim informacijama nalazi u ekstradicijskom pritvoru.

Ispitano je veliki dio od stotinjak predviđenih svjedoka. Analiziraju dokumentaciju i uređaje zaplijenjene tijekom pretresa na početku USKOK-ove akcije. Posebno se istražuju mobilni telefoni i sadržaj laptopa koje su turske vlasti, po zamolnici Hrvatske, oduzele Pavleku u hotelu u Istanbulu, u vrijeme kada za njim još nije bila raspisana međunarodna tjeralica.