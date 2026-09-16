DETALJI HORORA Priveli mladića (24) u Šibeniku, sumnjiče ga za ubojstvo i ubojstvo u pokušaju!

Izrazito mišićav, obrijane glave i guste, duge smeđe brade, 24-godišnjak je veliki dio svog života podredio treninzima i izgradnji mišićne mase. Na fotografijama iz teretane pozira uz utege, a na drugima pokazuje izrazito razvijenu muskulaturu ruku, ramena, prsa i nogu. No, osim teretane, svoj je dio podredio i teškoj drogi i kriminalitetu. Upravo se sada našao u središtu istrage stravičnog zločina u Šibeniku.

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Duje E. osumnjičen je da je u noći 14. na 15. rujna u apartmanu u Ulici Ante Starčevića tijekom zajedničkog druženja nožem napao 28-godišnjaka, koji je od zadobivenih ozljeda preminuo na mjestu. Nakon toga je, sumnja policija, nožem napao i 22-godišnjakinju te joj nanio ozljede opasne po život.

Foto: Društvene mreže

- Nakon što je osumnjičeni 24-godišnjak brzom reakcijom policijskih službenika pronađen, radi stanja u kojem se nalazio liječnička pomoć mu je pružena u Općoj bolnici u Šibeniku, nakon čega je priveden u službene prostorije policije na kriminalističko istraživanje - navode iz PU šibensko-kninske.

Narkoseansa u apartmanu

Policija je dojavu o zločinu zaprimila oko 2.30 sati. U apartmanu su zatekli mrtvog muškarca i teško ozlijeđenu djevojku, koju su djelatnici Hitne pomoći prevezli u Opću bolnicu Šibenik. Izmasakrirao ih je nožem. Policajci su ga pronašli svega dvadesetak minuta nakon dojave o napadu, u blizini njegove kućne adrese.

Foto: Društvene mreže

Istražitelji su se jedva probili u stan, u kojemu su sav namještaj i stvari bile razbacane i razvaljene. Nadrogirani mladić doslovno je čupao stvari iz apartmana.

Iz još nepoznatog razloga, vjerojatno u tom sumanutom stanju, okomio se na dvojac koji inače nije iz Šibenika. Masakrirao ih je, a potom nestao. U apartmanu je bilo jako puno droge, doznajemo iz krugova bliskih istrazi. S obzirom na to da se radilo o nekoj vrsti narkoseanse, narkotika je bilo za više desetaka ljudi.

Zbog nadrogiranog stanja u kojem je bio, policija u utorak nije mogla s njim započeti službeno ispitivanje. Nalazio se pod liječničkim i policijskim nadzorom u šibenskoj bolnici. Županijsko državno odvjetništvo u Šibeniku provelo je očevid te su naložili obdukciju preminulog mladića.

U Šibeniku nožem ubijen mladić, djevojka se bori za život | Foto: Hrvoje Jelavic/PIXSELL

Ovo, međutim, nije prvi put da se 24-godišnjak našao u fokusu šibenske policije. Iz PU šibensko-kninske ranije su potvrdili da su prema njemu prethodnih godina postupali u više navrata te protiv njega podnosili kaznene prijave zbog kaznenih djela povezanih sa zlouporabom droga i imovinskim kriminalitetom.

Ranije je bio prijavljivan i zbog krađa i teških krađa. Prošle godine završio je i u istražnom zatvoru zbog sumnje povezane s nabavom droge putem tzv. darkneta.

Foto: Društvene mreže

Po završetku istrage Duje E. predan je pritvorskom nadzorniku PU šibensko-kninske, a protiv njega je Županijskom državnom odvjetništvu u Šibeniku podnesena kaznena prijava.