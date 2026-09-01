Krvavi napad preživio je vlasnik streljane, koji je u vrijeme pucnjave spavao u jednoj od prostorija...
DETALJI MASAKRA u Crnoj Gori: 'Rus se smijao, pucao je s obje ruke'. Objavili su i fotke žrtava
Mihail Šabunjin iz Rusije (30), osumnjičen za trostruko ubojstvo na streljani "Češka zbrojevka" u Danilovgradu u Crnoj Gori, lociran je u šumi iznad hercegnovskog naselja Topla. Kada ga je policija pokušala uhititi, otvorio je vatru na policajce, a potom pucao sebi u glavu. Potvrdio je to direktor Uprave policije Lazar Šćepanović, koji je rekao da su Šabunjina locirali pripadnici Specijalne jedinice policije, Posebne jedinice policije, Regionalnog centra sigurnosti "Jug" i drugih specijaliziranih policijskih postrojbi, prenosi Kurir.rs.
- Iznad naselja Topla, u šumi, locirali su i izolirali prijetnju - trostrukog ubojicu, koji je u trenutku uhićenja otvorio vatru, a potom pucao sebi u glavu - rekao je Šćepanović.
Šabunjin je u ponedjeljak na streljani u Danilovgradu ubio trojicu zaposlenika - Nemanju Kapora (20) iz Podgorice, njegovog četiri godine starijeg sugrađanina Petra Globarevića (24) i Momira Radonjića (67) iz Danilovgrada. Prema informacijama crnogorskih medija, Šabunjin je nešto prije 17 sati najprije na prostoru za gađanje ispalio više hitaca u instruktora Globarevića, a zatim mu pucao u glavu.
Nakon toga vratio se u dio objekta namijenjen iznajmljivanju oružja te ubio Radonjića, a potom i najmlađu žrtvu, Kapora. U svu trojicu ispalio je više metaka.
Vlasnik streljane preživio
Krvavi napad preživio je vlasnik streljane, koji je u vrijeme pucnjave spavao u jednoj od prostorija.
Izvor uključen u istragu rekao je da je Šabunjin koristio dva komada oružja i pucao objema rukama. Nije, međutim, precizirano je li tako pucao tijekom samog zločina ili su ga nadzorne kamere snimile dok je ranije vježbao. Kamere su ga ulovile i kako se smije.
Nakon ubojstava Šabunjin je ukrao crni Seat Cordoba, registarskih oznaka PG-AC472, kojim je pobjegao prema Podgorici.
Iz streljane je prethodno uzeo nekoliko komada oružja i veću količinu streljiva.
Policija je nakon zločina upozorila građane da je osumnjičeni naoružan i opasan te ih pozvala da ostanu u svojim kućama dok traje potraga.
"Građani trebaju biti oprezni u komunikaciji s nepoznatim osobama i svako sumnjivo ponašanje prijaviti najbližoj policijskoj postaji. Na pronalasku počinitelja angažirane su jake policijske snage - Specijalna jedinica policije i Posebna jedinica policije. Uspostavljena je blokada užeg i šireg područja u više gradova", priopćili su iz Uprave policije.
Policija je potom objavila i fotografije osumnjičenog. Jedna od njih snimljena je nadzornim kamerama streljane, a na njoj se vidi Šabunjin s kapom na glavi i u svijetloj majici.
Na streljanu je dolazio i prethodnih dana
Direktor policije Lazar Šćepanović rekao je da je osumnjičeni i prethodnih dana boravio na streljani u Danilovgradu.
Prema njegovim riječima, Šabunjin je u ponedjeljak najprije obavio gađanje, a zatim oko 16.45 sati ušao u objekt i ubio trojicu ljudi.
- Nakon toga upotrijebio je vozilo jednog od stradalih i pobjegao u nepoznatom smjeru - rekao je Šćepanović.
Policija je tada upozorila da je riječ o iznimno opasnoj osobi.
- Sa sobom je ponio određenu količinu streljiva i vatreno oružje. Predstavlja potencijalnu opasnost i aktivnu prijetnju. Svi kapaciteti Uprave policije stavljeni su na raspolaganje - rekao je Šćepanović.
Tijekom velike potrage blokirani su granični prijelazi, zračne luke i prilazi pojedinim gradovima.
- Učinit ćemo sve da ovu osobu stavimo pod kontrolu i utvrdimo motiv i razlog zbog kojeg je počinila ovo teško ubojstvo - rekao je šef crnogorske policije.
Planinario i šetao uz Zetu
Nakon što je policija objavila fotografiju osumnjičenog, javilo se više građana koji su ga prethodnih dana vidjeli na području Danilovgrada.
Neki su policiji rekli da su ga dan ranije vidjeli uz rijeku Zetu, dok su stanovnici Pješivaca prijavili da se ondje kretao i planinario.
Šćepanović je rekao da je Šabunjin autobusom stigao u Crnu Goru te da je zemlju posjećivao i ranije.
- Ne nalazi se u našim evidencijama. Imamo određene dojave o mjestima na kojima je boravio - rekao je.
Šabunjin je nakon bijega automobilom taksijem stigao do Herceg Novog. Prema informacijama crnogorskih medija, nije imao novca da plati vožnju pa mu je taksist uzeo putovnicu i mobitel. Taj je trag pomogao policiji da utvrdi da se osumnjičeni nalazi na području Herceg Novog.
Dva dana žalosti u Crnoj Gori
Vlada Crne Gore zbog trostrukog ubojstva u Danilovgradu proglasila je 1. i 2. rujna danima žalosti, objavio je premijer Milojko Spajić.
- Duboko sam potresen tragedijom u Danilovgradu u kojoj su stradali zaposlenici streljane "Češka zbrojevka" Petar Globarević, Momir Radonjić i Nemanja Kapor. U ovom teškom trenutku njihovim obiteljima i prijateljima upućujem najiskreniju sućut i suosjećam s njihovom boli - poručio je Spajić. Dodao je da je od ministra unutarnjih poslova i direktora policije dobio uvjeravanja da su svi raspoloživi kapaciteti angažirani na rasvjetljavanju zločina i pronalasku osumnjičenog.
- Očekujem da u najkraćem roku bude priveden pravdi. Zbog tragedije Vlada će donijeti odluku da se 1. i 2. rujna proglase danima žalosti, dok će početak školske godine u Danilovgradu biti odgođen za četvrtak, 3. rujna - rekao je Spajić.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+