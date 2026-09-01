DETALJI MASAKRA u Crnoj Gori: 'Rus se smijao, pucao je s obje ruke'. Objavili su i fotke žrtava

Mihail Šabunjin iz Rusije (30), osumnjičen za trostruko ubojstvo na streljani "Češka zbrojevka" u Danilovgradu u Crnoj Gori, lociran je u šumi iznad hercegnovskog naselja Topla. Kada ga je policija pokušala uhititi, otvorio je vatru na policajce, a potom pucao sebi u glavu. Potvrdio je to direktor Uprave policije Lazar Šćepanović, koji je rekao da su Šabunjina locirali pripadnici Specijalne jedinice policije, Posebne jedinice policije, Regionalnog centra sigurnosti "Jug" i drugih specijaliziranih policijskih postrojbi, prenosi Kurir.rs.

- Iznad naselja Topla, u šumi, locirali su i izolirali prijetnju - trostrukog ubojicu, koji je u trenutku uhićenja otvorio vatru, a potom pucao sebi u glavu - rekao je Šćepanović.

Šabunjin je u ponedjeljak na streljani u Danilovgradu ubio trojicu zaposlenika - Nemanju Kapora (20) iz Podgorice, njegovog četiri godine starijeg sugrađanina Petra Globarevića (24) i Momira Radonjića (67) iz Danilovgrada. Prema informacijama crnogorskih medija, Šabunjin je nešto prije 17 sati najprije na prostoru za gađanje ispalio više hitaca u instruktora Globarevića, a zatim mu pucao u glavu.

Foto: Instagram

Nakon toga vratio se u dio objekta namijenjen iznajmljivanju oružja te ubio Radonjića, a potom i najmlađu žrtvu, Kapora. U svu trojicu ispalio je više metaka.

Foto: Instagram

Vlasnik streljane preživio

Krvavi napad preživio je vlasnik streljane, koji je u vrijeme pucnjave spavao u jednoj od prostorija.

Izvor uključen u istragu rekao je da je Šabunjin koristio dva komada oružja i pucao objema rukama. Nije, međutim, precizirano je li tako pucao tijekom samog zločina ili su ga nadzorne kamere snimile dok je ranije vježbao. Kamere su ga ulovile i kako se smije.

Nakon ubojstava Šabunjin je ukrao crni Seat Cordoba, registarskih oznaka PG-AC472, kojim je pobjegao prema Podgorici.

Iz streljane je prethodno uzeo nekoliko komada oružja i veću količinu streljiva.

Policija je nakon zločina upozorila građane da je osumnjičeni naoružan i opasan te ih pozvala da ostanu u svojim kućama dok traje potraga.

Foto: Uprava policije CG

"Građani trebaju biti oprezni u komunikaciji s nepoznatim osobama i svako sumnjivo ponašanje prijaviti najbližoj policijskoj postaji. Na pronalasku počinitelja angažirane su jake policijske snage - Specijalna jedinica policije i Posebna jedinica policije. Uspostavljena je blokada užeg i šireg područja u više gradova", priopćili su iz Uprave policije.

Policija je potom objavila i fotografije osumnjičenog. Jedna od njih snimljena je nadzornim kamerama streljane, a na njoj se vidi Šabunjin s kapom na glavi i u svijetloj majici.

Na streljanu je dolazio i prethodnih dana

Direktor policije Lazar Šćepanović rekao je da je osumnjičeni i prethodnih dana boravio na streljani u Danilovgradu.

Prema njegovim riječima, Šabunjin je u ponedjeljak najprije obavio gađanje, a zatim oko 16.45 sati ušao u objekt i ubio trojicu ljudi.

- Nakon toga upotrijebio je vozilo jednog od stradalih i pobjegao u nepoznatom smjeru - rekao je Šćepanović.

Foto: Uprava policije CG

Policija je tada upozorila da je riječ o iznimno opasnoj osobi.

- Sa sobom je ponio određenu količinu streljiva i vatreno oružje. Predstavlja potencijalnu opasnost i aktivnu prijetnju. Svi kapaciteti Uprave policije stavljeni su na raspolaganje - rekao je Šćepanović.

Tijekom velike potrage blokirani su granični prijelazi, zračne luke i prilazi pojedinim gradovima.

- Učinit ćemo sve da ovu osobu stavimo pod kontrolu i utvrdimo motiv i razlog zbog kojeg je počinila ovo teško ubojstvo - rekao je šef crnogorske policije.

Planinario i šetao uz Zetu

Nakon što je policija objavila fotografiju osumnjičenog, javilo se više građana koji su ga prethodnih dana vidjeli na području Danilovgrada.

Foto: Uprava policije CG

Neki su policiji rekli da su ga dan ranije vidjeli uz rijeku Zetu, dok su stanovnici Pješivaca prijavili da se ondje kretao i planinario.

Šćepanović je rekao da je Šabunjin autobusom stigao u Crnu Goru te da je zemlju posjećivao i ranije.

- Ne nalazi se u našim evidencijama. Imamo određene dojave o mjestima na kojima je boravio - rekao je.

Šabunjin je nakon bijega automobilom taksijem stigao do Herceg Novog. Prema informacijama crnogorskih medija, nije imao novca da plati vožnju pa mu je taksist uzeo putovnicu i mobitel. Taj je trag pomogao policiji da utvrdi da se osumnjičeni nalazi na području Herceg Novog.

Dva dana žalosti u Crnoj Gori

Vlada Crne Gore zbog trostrukog ubojstva u Danilovgradu proglasila je 1. i 2. rujna danima žalosti, objavio je premijer Milojko Spajić.

- Duboko sam potresen tragedijom u Danilovgradu u kojoj su stradali zaposlenici streljane "Češka zbrojevka" Petar Globarević, Momir Radonjić i Nemanja Kapor. U ovom teškom trenutku njihovim obiteljima i prijateljima upućujem najiskreniju sućut i suosjećam s njihovom boli - poručio je Spajić. Dodao je da je od ministra unutarnjih poslova i direktora policije dobio uvjeravanja da su svi raspoloživi kapaciteti angažirani na rasvjetljavanju zločina i pronalasku osumnjičenog.

- Očekujem da u najkraćem roku bude priveden pravdi. Zbog tragedije Vlada će donijeti odluku da se 1. i 2. rujna proglase danima žalosti, dok će početak školske godine u Danilovgradu biti odgođen za četvrtak, 3. rujna - rekao je Spajić.