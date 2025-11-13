Detalji napada učenika na Trgu: 'Napali su ih kad su čuli da su iz Splita. Dio njih imao je i palice!'

Splitski srednjoškolci ozlijeđeni su u sukobu maskiranih huligana u srijedu u samom centru Zagreba. Dvojicu mladića iz Splita zadržali su u Klaićevoj bolnici, a zasad se ne sumnja na teže ozljede. Zagrebačka policija privela je više mladića za koje se sumnja da su sudjelovali. Nije riječ o tučnjavi, ni navijačkom sukobu, već se radilo o napadu, kaže ravnateljica Pomorske škole Split Mirela Žižić.

- Dio učenika naše škole bio je u posjetu sajmu knjiga i za vrijeme pauze napadnuti su od strane nepoznate skupine uglavnom mlađih ljudi. Na sreću, nijedan učenik nije teže ozlijeđen. Odmah je pozvana policija, nekim učenicima je pružena pomoć, te su obaviješteni roditelji i sve nadležne institucije - rekla je za Tportal.

Maskirani huligani napali srednjoškolce iz Splita

Na udaru grupe maskiranih huligana našlo se ukupno petnaestak splitskih maturanata i maturantica na zagrebačkom Trgu bana Josipa Jelačića. Bili su na izletu u glavnom gradu. Do sukoba je došlo oko 16.30 sati, kod zdenca Manduševec. Dio napadača kasnije je pobjegao prema Europskom trgu.

- Čim je napadnutima pružena pomoć, u pratnji policije vratili su se u autobus i krenuli natrag - dodala je ravnateljica.

'Ovo nije navijački sukob, ovo je napad'

Odbija tvrdnje da se radilo o tučnjavi i navijačkom sukobu.

- Ne, radilo se o napadu. Učenici su imali slobodno vrijeme prije povratka kući i dio njih bio je u 'McDonald's-u', dio u obližnjem fast foodu, a kada su se ponovno okupili okružili su ih i napali - rekla je.

Jedan od učenika Pomorske škole u Splitu opisao je za Tportal što se dogodilo.

- Nisu napadnuti nogometni navijači, nego obični učenici koji su bili na izletu u Zagrebu. Stajali su na trgu i prišao im je jedan koji ih je pitao odakle su. Kada je čuo 'iz Splita', stvorilo se njih tridesetak koji su napali. Neki su bili naoružani rekvizitima i palicama - rekao je.

Zagrebačka policija: 'Sukob mlađih osoba'

Iz zagrebačke policije navode da je u srijedu, 12. studenog oko 16 sati na Trgu bana Josipa Jelačića došlo je do sukoba većeg broja mlađih osoba.

- Nakon kratkotrajnog sukoba, iako su se sudionici dali u bijeg po okolnim ulicama, zagrebačka policija na nekoliko je lokacija uočila manje grupe osoba za koje se posumnjalo da se dovode u vezu s navedenom događajem. Više mlađih osoba nalazi se pod nadzorom policije u službenim prostorijama. Utvrđivanje svih okolnosti i kriminalističko istraživanje su u tijeku - stoji u priopćenju policije.