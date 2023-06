Dio oporbe: 'Sa susjedima treba razgovarati', Penava: 'Sad mu ne smetaju Rusija i Putin'

Srbija je naša susjedna zemlja, moramo voditi računa o međusobnim odnosima i održavati ih. Bila sam u onom neslavnom izaslanstvu Sabora u posjetu Skupštini Republike Srbije, koje se dan ranije vratilo jer nam je Vojislav Šešelj psovao majke ustaške. I dalje mislim da odnosi sa susjednim državama trebaju postojati, treba ih razvijati, to je naša sadašnjost, kazala je Anka Mrak Taritaš, predsjednica GLAS-a, komentirajući odlazak premijera Andreja Plenkovića idući tjedan u Srbiju.

Bit će to prvi njegov službeni posjet toj zemlji, koja je jedina susjedna koju nije posjetio od početka svog premijerskog mandata. A sada, točnije 23. lipnja, odlazi u Suboticu gdje će povodom Dana hrvatske zajednice u Srbiji sudjelovati na otvorenju Hrvatske kuće, čiju je izgradnju financirala naša Vlada. Poziv su odaslali predsjednica Hrvatskog nacionalnog vijeća Jasna Vojnić te predsjednik Demokratskog saveza Hrvata u Vojvodini i ministar za ljudska prava u srbijanskoj vladi Tomislav Žigmanov, a posjet će Plenković iskoristiti i za susret sa srbijanskom premijerom Anom Brnabić s kojom se susreo krajem travnja kada je ona bila u Hrvatskoj.

'Puno je jednostavnije ne razgovarati, ali to je loša poruka'

Još se ne zna hoće li se sastati i s predsjednikom Aleksandrom Vučićem. Na pitanje kako razgovarati s njim, koji pije s tim Šešeljem, Mrak Taritaš poručuje - teško. Ali razgovarati treba.

- Nije jednostavno biti premijer jer morate odrađivati stvari koje i nisu baš najprihvatljivije. No, apsolutno ignorirati i ne razgovarati loša je poruka. Mi još uvijek imamo brdo neriješenih pitanja, poput nestalih i mi iz Hrvatske nećemo mijenjati Vučića, ali možemo mijenjati odnose i inzistirati na nekim stvarima. Puno jednostavnije u životu je ne razgovarati, puno je teže razgovarati i to je posao našeg premijera kojemu je diplomacija bazično obrazovanje. U Srbiji se ipak događaju neke promjene, koje su, nažalost, izazvane nemilim događajima. Premijer Plenkovića sam često prozivala da ima dva lica - jedno europsko, a jedno hrvatsko, dok je kod Vučića to još više izraženo. No, on je u Srbiji činjenica i mi imamo samo dva izbora - ili reći baš nas briga, ne želimo s vama imati nikakva posla ili probati u okvirima u kojima je moguće razgovarati i riješiti probleme koje imamo - stava je Mrak Taritaš.

'Bilo bi dobro da se neko od otvorenih pitanja riješi'

Da je dobro da se razgovara, smatra i SDP-ov Arsen Bauk.

- Bilo bi dobro da se neko od otvorenih pitanja riješi, a što se tiče sugovornika, oni s kojima se mogu riješiti otvorena pitanja su dobri sugovornici. Ako je predsjednik Vučić nešto delegirao na premijerku Brnabić, onda može s njom. Ne bih htio ulaziti u interne stvari srbijanske unutarnje politike, a s obzirom da su premijerka i predsjednik države iz iste stranke, vjerojatno ionako radi po njegovom nalogu. Nije nužno da se Plenković i Vučić sastanu jer unutar Srbije postoji jasna hijerarhija pa ako je predsjednik naložio premijerki da se nešto riješi, onda će se to riješiti, a objava snimke Vučića i Šešelja kako pjevaju četničke pjesme svakako ne pomaže uspostavljanju konstruktivnog dijaloga - kaže.

'Treba razgovarati, ali ne na ovakav način i sastajati se normalno s vlašću koja se druži sa Šešeljem'

A upravo Vučićevo prijateljevanje sa Šešeljem naglašava zastupnik Mosta Nino Raspudić.

- Treba razgovarati, ali ne na ovakav način i u ovom formatu odlaziti i sastajati se normalno sa srbijanskom vlašću koja se druži sa Šešeljem, a koji se nikada nije pokajao za ono što je činio - poručuje dodajući kako ne zna za čiji interes Plenković tamo ide.

- Sigurno ne ide u hrvatskom interesu, a kada bih bio ironičan rekao bih da se nadam da će Plenković u Srbiji s Vučićem i Brnabić popiti samo dvije Coca-Cole, da neće jesti, kao što je Vučić relativizirao svoje prisustvo na svadbi Šešeljevog sina neki dan. Istog onog Šešelja koji je osobno organizirao protjerivanje Hrvata iz Hrtkovaca, gdje će, nadam se, također Plenković poviriti. Zašto sada, kome odlazi tamo sada, što radi dokumentacija vukovarske bolnice još uvijek u Beogradu, hoće li je barem donijeti nazad? Kako gleda na to da Vučić prije nekoliko dana govori o nekakvoj ustaškoj uroti glede prosvjeda u Srbiji? Potpuno je nejasno, u takvoj atmosferi i takvim ljudima, u čije ime Plenković odlazi i koji je tu hrvatski interes - pita se.

'Sad mu ne smetaju Rusija i Putin'

Predsjednik Domovinskog pokreta Ivan Penava pak smatra da Plenković uopće ne treba ići u Srbiju pa je i opleo po njemu.

- Što reći o čovjeku kojemu smetaju "Za dom spremni" i HOS, a ide na noge predsjedniku, odnosno, premijerki, koja je rehabilitirala četnički pokret? Je li to premijer Republike Hrvatske? S ovakvim stavovima i neriješenim situacijama koje imamo, Plenković sa stavovima koje zagovara tamo ne bi trebao ići - poručuje dodajući kako očito Plenković ima nalog iz Bruxellesa da ide tamo.

- Kompletnu je naciju podijelio na dva pola po pitanju Rusije, a sada ide na noge čovjeku koji jedini u Europi podržava Putina. Gdje mu je karakter i zar mu sad ne smetaju Rusija i Putin - zaključio je Penava.