Obavijesti

News

Komentari 2
OSUĐUJUĆA PRESUDA

Direktor Ampelosa preplatio je softvere: Marko Jukić dobio je 11 mjeseci rada za opće dobro...

Piše Antonela Šaponja,
Čitanje članka: 1 min
Direktor Ampelosa preplatio je softvere: Marko Jukić dobio je 11 mjeseci rada za opće dobro...
Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

Kazneni postupak protiv preostala dva okrivljenika, bivšeg ravnatelja SAFU-a i drugog vlasnika trgovačkog društva, još je u tijeku

Županijski sud u Zagrebu donio osuđujuću presudu protiv Marka Jukića, vlasnika trgovačkog društva obuhvaćenog istragom o nabavi informacijskog sustava Ministarstva regionalnoga razvoja i EU fondova (MRRFEU). Prije tri mjeseca je, u istom je predmetu, bivša ministrica MRRFEU-a osuđena na dvije godine zatvora.  

Kako su prethodno izvijestili, bivša ministrica Gabrijela Žalac, bivši ravnatelj hrvatske Središnje agencije za financiranje i ugovaranje (SAFU) i dva vlasnika trgovačkih društava, zajedno s njihovim društvima, optuženi su zbog kaznenih djela zlouporabe položaja i ovlasti i trgovanja utjecajem. 

POSRNULA MINISTRICA Gabrijela Žalac je sama istupila iz HDZ-a, u zatvor neće odmah. Dobila još sedam mjeseci
Gabrijela Žalac je sama istupila iz HDZ-a, u zatvor neće odmah. Dobila još sedam mjeseci

Tijekom 2017. godine, bivša je ministrica pokrenula postupak javne nabave za informacijski sustav, te je poduzimala radnje kako bi jednom o optuženih poduzetnika i njegovim trgovačkim društvima osigurala povlašteni položaj. Neosnovano je povećala procijenjenu vrijednost nabave i odlučila provesti pregovarački postupak nabave bez objave javnog poziva. Potom su društva toga poduzetnika pozvana da dostave svoje ponude, te im je na kraju dodijeljen ugovor po nerealno visokoj cijeni od 1,73 milijuna eura.   

Nakon što je u listopadu 2017. godine Državna komisija za kontrolu postupaka javne nabave poništila postupak javne nabave zbog kršenja zakona o javnoj nabavi, danas presuđeni vlasnik trgovačkog društva Marko Jukić je, zajedno s bivšom ministricom i drugim poduzetnikom, nastavio i 2018. poduzimati radnje s ciljem dodijele ugovora tvrtkama povezanim s tom dvojicom poduzetnika.   

POTVRDIO EPPO VIDEO Gabrijela Žalac osuđena na sedam mjeseci zatvora
VIDEO Gabrijela Žalac osuđena na sedam mjeseci zatvora

Ugovor je na kraju sklopljen, a presuđeni vlasnik trgovačkog društva je pribavio korist u iznosu od približno 272 000 eura, na štetu financijskih interesa Europske unije i Republike Hrvatske. Marko Jukić presuđen je na 11 mjeseci zatvora, koja je kazna zamijenjena radom za opće dobro.   

Presuda je rezultat sporazuma stranaka, budući da je osuđenik priznao krivnju za sve optužbe, a prije potpisivanja sporazuma uplatio je 272 000 eura na ime povrata nepripadno pribavljene imovinske koristi, što ne isključuje pravo vjerovnika da u posebnom postupku potražuje naknadu ostale štete prema principu solidarne odgovornosti. 

Kazneni postupak protiv preostala dva okrivljenika, bivšeg ravnatelja SAFU-a i drugog vlasnika trgovačkog društva, još je u tijeku. 

EPPO je neovisan ured javnog tužitelja Europske unije. Odgovoran je za istragu, kazneni progon i podizanje optužnice za kaznena djela protiv financijskih interesa Unije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 2
Tuga u Slavoniji: Dvogodišnje dijete preminulo od posljedica opeklina. Oglasili se iz bolnice
'STIGLO BEZ VITALNIH ZNAKOVA'

Tuga u Slavoniji: Dvogodišnje dijete preminulo od posljedica opeklina. Oglasili se iz bolnice

Liječnici su u vozilu Hitne pomoći pokušavali reanimirati dijete, to su nastavili i liječnici u bolnici, nažalost bez uspjeha, kažu iz bolnice za 24sata...
Roditelje priveli na ispitivanje nakon tragične smrti curice od opeklina u Slavonskom Brodu
TUGA U SLAVONIJI

Roditelje priveli na ispitivanje nakon tragične smrti curice od opeklina u Slavonskom Brodu

Zamjenik županijske državne odvjetnice potvrdio je u četvrtak kako je policija asistirala na očevidu te privela oca i majku na ispitivanja, a čeka se i rezultate obdukcije
Dvogodišnje dijete umrlo u Slavonskom Brodu. Policija je objavila za što tereti roditelje
UHIĆENI SU

Dvogodišnje dijete umrlo u Slavonskom Brodu. Policija je objavila za što tereti roditelje

Policijski službenici će osumnjičene tijekom današnjeg dana uz kaznene prijave Županijskom državnom odvjetništvu u Slavonskom Brodu, objavila je policija

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025