Djeca svake godine sve više stradavaju, stručnjaci apeliraju: Zabranite pirotehniku potpuno!

U ovom trenutku u Klinici za dječje bolesti u Klaićevoj hospitalizirano je četvero djece koja su zbog korištenja pirotehničkih sredstava zadobila teške ozljede. Kako nam je rekao predstojnik Klinike za dječju kirurgiju u Klaićevoj bolnici prof.dr. Stjepan Višnjić, riječ je o amputacijama prstiju na šaci, jednom djetetu koje je zbog vatrometa zadobila prostrijelnu ranu na nozi te djetetu kojemu je petarda upala u jaknu zbog čega ima opeklinu na leđima.

Pokretanje videa... 00:58 Eksplozijom šokirali pola Trešnjevke: Otkrili muškarce, obojica dobila ogromne kazne | Video: 24sata/Čitatelj/Pixsell

Uz ove koji leže u bolnici, kaže prof.dr. Višnjić, u proteklih je nekoliko dana, koliko je trajao period u kojem su dopuštena pirotehnička sredstva, još skoro dvadesetero djece zbog ozljeda ambulatno obrađeno na hitnom prijemu u Klaićevoj te su pušteni na kućnu njegu. No bez obzira na to što su lakše ozlijeđeni, i dalje je tu prisutna činjenica da djeci ispod 14 godina po zakonu uopće nije dopušten doticaj s pirotehničkim sredstvima, što odrasli, a time i djeca, uporno ignoriraju.

- Slažem se s tim da je pirotehnika sa svakom godinom sve opasnija, i spektar sredstava se znatno proširio. Pa kada se spoji činjenica da ta sredstva koriste djeca u nekontroliranim uvjetima, ili odrasli u trenucima kad se tu uplete i nešto alkohola tijekom slavlja, nažalost imamo situacije koje dovedu do iznimno ozbiljnih posljedica. Problem je što je pirotehnika mnogima atraktivna i ujedno dostupna, bez zapreka stigne nekome doma poštom u paketu – kaže prof.dr. Višnjić koji podržava potpunu zabranu korištenja pirotehnike.

Njome bi se, smatra, trebali smjeti služiti samo ovlašteni korisnici kad se, primjerice, organizira vatromet za neko javno događanje. S razlogom ovaj iskusni liječnik ističe da ljudi ne bi trebali dolaziti u dodir s pirotehničkim sredstvima, jer nagledao se u svom stažu svega. Od djece koja su izgubila vid, do onih koji, primjerice, ostanu bez palca i kažiprsta, dva ključna prsta za funkcioniranje šake. I od tog su trenutka, nažalost, ta djeca teški i doživotni invalidi. No dok se na razini države zakoni ne promijene, prof.dr. Višnjiću kao i svim ostalim liječnicima koji iz prve ruke svjedoče strahotama što ih izaziva pirotehnika, ne preostaje ništa drugo nego i dalje slati apele, upozoravati, osvješćivati ljude.

I dječji kirurg iz Klaićeve, dr. Zoran Barčot, kaže da nažalost, prema svemu što je ove godine viđeno u tamošnjoj kirurškoj službi, jasna je činjenica da teške ozljede djece od pirotehnike prevladavaju nad onim lakšim, koje možda i roditelji kao i do sada sami saniraju (primjerice, lakše opekline). Ove teške, kaže dr. Barčot, zahtijevaju kompleksno liječenje višestrukim operacijskim zahvatima tijekom akutnog zbrinjavanja ozljeda i saniranje posljedica nakon njih kroz rekonstrukcijske zahvate ili laserske tretmane ožiljaka.

- Utjecaj društvenih mreža na izradu home-made pirotehnike izvlačenjem eksplozivnog punjenja iz zabranjenih petardi, uz to i kombiniranje s benzinskim parama i drugim pirotehničkim efektima, pa nestručno rukovanje i neispravna pirotehnika, posebno ona zabranjena, i dalje će biti uzrok teškim ozljedama, pa će preventivno policijsko i inspekcijsko djelovanje na prevenciji i edukacija biti i dalje iznimno važno, posebno kroz medijske istupe – upozorava dr. Barčot.

Ovih smo blagdana svakodnevno svjedočili tragičnim vijestima o ozlijeđenoj djeci, s obzirom da mnogi vjerojatno misle kako se tragedije ovoga tipa dešavaju nekom drugom, nesvjesni da u rukama drže naprave koje su doslovno po život opasne. Pa je tako na staru godinu u dvorištu obiteljske kuće u Ludbregu ozlijeđen desetogodišnji dječak koji je zajedno s prijateljem palio pirotehniku. Jedno je sredstvo zapalio na tlu, no eksplodiralo je prije nego se dječak uspio udaljiti. Liječnička pomoć pružena mu je u Općoj bolnici Varaždin, gdje je utvrđeno da ima opekline drugog stupnja na dva prsta lijeve šake te opeklinu na tjemenu.

Policija je dovršila istragu incidenta kod Nove Gradiške u kojem je nakon korištenja pirotehnike teško ozlijeđeno dijete. Kako je navela policija, 35-godišnjak se sumnjiči da je 01. siječnja, u novogodišnjoj noći, u dvorištu obiteljske kuće na području Općine Rešetari dao djetetu pirotehničko sredstvo kategorije F1, čija uporaba nije dozvoljena onima mlađim od 14 godina. I tu se vraćamo na početak teksta, jer ovo je pirotehničko sredstvo upalo drugom, šestogodišnjem djetetu u kragnu jakne, i riječ je o već spomenutom malom pacijentu koji je hospitaliziran zbog opekline na leđima. Policija je protiv 35-godišnjaka podnijela kaznenu prijavu.

Silvestrovo je tragično završilo i za tri osobe na splitskom području koje su u gruvanju pirotehnike zadobile teške tjelesne ozljede, a uz njih teško je ozlijeđeno i dijete (11) kojem je petarda eksplodirala u ruci. Naravno, riječ je o ozljedama šake, a sve se dogodilo kada je dijete s balkona kuće na području Kaštela htjelo ispaliti pirotehničko sredstvo. Liječnićka pomoć potom mu je pružena u splitskoj bolnici. Spomenimo usput da je u predvečerje Silvestrova na hitni prijem KBC-a Split došao i 26-godišnjak koji je ozlijeđen u Dicmu dok je koristio pirotehniku. Ukratko, u ruci mu je eksplodirala naprava iz razreda F3.

Područje Splita spominjalo se i 29. prosinca kada je ozlijeđeno još jedno dijete mlađe od 14 godina. Neoprezno je rukovalo pirotehnikom te je zadobilo teške ozljede šake, zbog čega je zdržano na liječenju u bolnici. A dijete mlađe od 14 godina stradalo je i u Križevcima, na staru godinu, te su mu amputirani prsti šake.

Ošte´ceno igralište OŠ Julija Klovi´ca nakon eksplozije pirotehnicke naprave | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Ošte´ceno igralište OŠ Julija Klovi´ca nakon eksplozije pirotehnicke naprave | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

A Zagrepčane, ali i cijelu Hrvatsku, šokirala je eksplozija na dječjem igralištu Osnovne škole Julija Klovića. Snimke koje su kružile u javnom prostoru pokazivale su eksploziju snažnih razmjera koja se digla nekoliko metara u zrak, i za koju možemo reći kako je prava sreća da nije nikoga ozlijedila. No iza ove notorne gluposti koja je mogla nekoga ubiti ne stoje djeca, nego odrastao muškarac od 34 godine koji je, vjerovali ili ne, pirotehničku napravu zavezao za kanistre sa zapaljivom tekućinom i prouzročio snažnu eksploziju. U svemu mu je pomogao i 33-godišnjak.

Policija ih je pronašla, no unatoč tomu što su zbog prekršaja remećenja javnog reda i mira kažnjen s pozamašnih 3500 i 4000 eura, mnogi su se zapitali zašto je policija tešku eksploziju okarakterizirala samo kao prekršaj, a ne kao nešto više.

No bez obzira na ovaj slučaj policija je ove godine doista intenzivno radila po pitanju zlouporabe pirotehnike, pa je prije nekoliko dana u medijima o policijskoj akciji Mir i dobro govorio Davor Tor, voditelj službe prevencije PU zagrebačke. Rekao je da je policija u vrijeme blagdana zaplijenila na ilegalnom tržištu više od 200.000 komada pirotehnike. To je otprilike tona pirotehnike ili čak 250 kilograma pirotehničkog eksplozivnog sredstva. Podneseno je više od 20 optužnih prijedloga, odnosno prekršajnih prijava, a trećina se odnosi na maloljetne osobe, rekao je Tor dodajući da se, kada dođe do ozljede pirotehničkim sredstvom, pokreće cjelokupno kriminalističko istraživanje i postupanje policije, što obuhvaća i otkrivanje informacije odakle je pirotehnika nabavljena.

I za kraj, nikako ne smijemo zaboraviti na kućne ljubimce kojima je vrijeme blagdana vjerojatno najstrašnije doba u godini. Nažalost, svake godine dio njih doživi srčane udare i umre od straha zbog detonacija koje čuju vani, dok istodobno društvene mreže preplave objave o traženju odbjeglih pasa koji su u panici zbog pirotehnike odjurili u nepoznatom smjeru, daleko od svojih domova. Sve u svemu, pirotehnika nije ni lijepa, ni zabavna, no dokle god je dopuštena izazivat će probleme, a crno tržište će cvasti za sve nedopuštene varijante. I zato su mnogi mišljenja da je napokon došao trenutak da se u Hrvatskoj zakonski pirotehnika posve zabrani.