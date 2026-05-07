Do Ozempica u jednom danu: Amazon uvodi brzu dostavu

Amazon je u četvrtak priopćio da će njegova ljekarna u sklopu kioska u SAD-u držati na zalihama Novo Nordiskov Ozempic u obliku tablete za liječenje dijabetesa tipa 2 te nuditi dostavu istog dana. Ozempic, koji sadrži aktivnu tvar semaglutid, koristi se za kontrolu razine šećera u krvi kod osoba s dijabetesom tipa 2, pri čemu organizam ili ne proizvodi dovoljno inzulina ili na njega ne reagira. Amazon već od siječnja nudi i Novo Nordiskov lijek za mršavljenje Wegovy, koji se temelji na istoj aktivnoj tvari, a u travnju je najavio i uvrštavanje u ponudu lijeka Foundayo za mršavljenje, koji proizvodi tvrtka Eli Lily.

"Amazon Pharmacy nastavlja kupcima nuditi širi izbor te pouzdan i praktičan pristup najnovijim terapijama poput Ozempic tablete za dijabetes tipa 2", izjavila je potpredsjednica Amazon Pharmacyja Tanvi Patel, dodajući kako tvrtka nastoji olakšati pristup lijekovima potrebnima za očuvanje zdravlja.

Amazon je s GLP-1 skupinom lijekova koji se koriste u liječenju dijabetesa i pretilosti, počeo raditi 2021. godine, no injekcijske oblike ne drži u kioscima zbog potrebe za hlađenjem, za razliku od tableta.

Tvrtka navodi da oko polovice njezinih korisnika u SAD-u ima mogućnost dostave istog dana, dok svi lijekove dobivaju u roku od najviše četiri dana. Amazon je prošle godine uložio više od četiri milijarde dolara u širenje dostavne mreže, s ciljem da do 2026. značajno poveća broj dostupnih opcija, posebno u manjim gradovima i ruralnim područjima.

Dostava Ozempica istog dana bit će dostupna na oko 3.000 lokacija, a plan je proširenje na 4.500 do kraja godine.

Pacijenti s receptom moći će lijek naručiti po cijeni od 149 dolara mjesečno u gotovini ili uz osiguranje, pri čemu najniža cijena uz osiguranje iznosi 25 dolara.

Wegovy je trenutačno dostupan u pet kioska u Kaliforniji, gdje ga pacijenti mogu preuzeti u sklopu Amazonovih One Medical lokacija nakon liječničkog pregleda.

Kiosci su uvedeni kako bi se olakšao pristup lijekovima i smanjili troškovi dostave, a u početnoj fazi fokus je na terapijama poput antibiotika, lijekova za krvni tlak i inhalatora za astmu. Za korištenje nije potrebna pretplata na One Medical.