DOMiNO o ilegalnom otpadu u Gospiću: 'To je teroristički čin!'

Iz stranke DOMiNO u utorak su ocijenili da je ilegalno odlaganje otpada u Gospiću i drugdje u Hrvatskoj "apsolutno teroristički čin" protiv stanovništva koji se može odvraćati jedino represijom. Saborski zastupnik i potpredsjednik DOMiNO-a Igor Peternel kazao je na konferenciji za novinare da je riječ o ozbiljnom i dugoročnom ekološkom problemu koji zahtijeva odgovornost, promjenu zakonskog okvira i znatno strože sankcije.

- Jasno je da se radi o ekološkoj katastrofi i vrlo ozbiljnom, dugoročnom problemu za koji će netko morati odgovarati. Ljude možete demotivirati da rade ovakve stvari jedino ako znaju da će kazna zatvora koja ih slijedi biti brutalna. Bez represije nema ni prevencije - ustvrdio je Peternel.

Dobrović: Sustav gospodarenja otpadom je 'kapitulirao'

Bivši ministar zaštite okoliša i energetike Slaven Dobrović je 'slučaj Gospić' opisao kao "dokaz kapitulacije" cijelog sustava gospodarenja otpadom te ustvrdio da sustav upravljanja nije temeljen na javnom interesu nego interesu dobro organizirane klijentelističke skupine koja, kako tvrdi, godinama upravlja sustavom.

- Umjesto da smo podigli stope recikliranja i kružno gospodarstvo, mi zagađujemo ono najvrjednije što smo dobili – do sada čist okoliš - kazao je.

Dobrović je kao jedan od ključnih uzroka problema naveo dugogodišnje usmjeravanje novca prema velikim centrima za gospodarenje pomiješanim otpadom ili smećem poput Marišćine, Kaštijuna, Bikarca, Lećevice i drugih, unatoč obvezama Hrvatske da povećava stope recikliranja.

- Hrvatska kaska s ispunjavanjem ciljeva, potrošila je novac, nije postigla ništa. Postigli su nešto samo oni koji to vode. Međutim, to su isti ljudi koji se sada pojavljuju kao vještaci, isti ljudi koji su potpisivali studije utjecaja na okoliš i tvrdili da će tamo biti gotovo 'med i mlijeko'. Pitajte u Medulinu smrdi li im Kaštijun, pitajte oko Marišćine zaudara li im sve skupa, pitajte ljude koji tamo rade kakvi su im nalazi krvi - kazao je Dobrović.

Rješenje je, kaže, u prioritetnom ulaganju u kompostiranje, sortirnice i centre za ponovnu uporabu, "no to se i dan danas u mnogim krajevima Hrvatske ne čini“.

Nema napretka bez adresiranja 'maligne pojave'

Premijeru Andreju Plenkoviću poručio je da ako doista želi riješiti problem "treba biti svjestan te klijentelističke skupine" koja je, kako kaže, "duboko protkana u sve sfere upravljanja, kontrole i realizacije sektora gospodarenja otpadom u Hrvatskoj".

- Bez adresiranja te maligne pojave hrvatskog društva neće moći biti napretka - kazao je.

Odgovarajući na novinarsko pitanje je li liberalizacija sustava dovela do sadašnjeg stanja, Dobrović je kao primarni problem označio slabo upravljanje i nadzor države, navodeći da postoji cijeli niz procedura i obveza koje bi, da su se poštovale, spriječile nastajanje šteta ovakvih razmjera.

Kritizirao je i zagrebački model gospodarenja otpadom, istaknuvši da odvojeno prikupljanje ne može funkcionirati bez odgovarajućih kapaciteta za kompostiranje i sortiranje te ocijenio da aktualna vlast u Zagrebu "doprinosi neredu".