Model na web stranici Florsheima koji najviše sliči onima na fotografijama kožna je elegantna cipela proizvedena u Kini, koja se prodaje za 126 eura po paru
Donald Trump kupio je jednake cipele članovima svog kabineta
Američki predsjednik Donald Trump potvrdio je u petak da je za nekoliko članova svog kabineta kupio jednake cipele svoje omiljene marke.
O neobičnim darovima prvi put je izvijestio The Wall Street Journal ovaj tjedan, koji je naveo da je Trump podijelio parove cipela marke Florsheim u vrijednosti od 126 eura.
- To su lijepe cipele - rekao je Trump u intervjuu za Fox Radio kada su ga o tome pitali.
"Ono što ja radim je... kad netko tko dugi niz godina hoda u cipelama koje nisu dobre i nisu toliko udobne", priča 79-godišnji republikanac, "pa se malo zabavljam s tim".
Kad mi kažu da imaju problem, kažem: 'Nabavit ću ti par cipela.' Čini se da to prilično dobro funkcionira. Sada izgledaju elegantno i lijepo. To je dar od Donalda Trumpa."
Trump je dodao da "nikada nije volio da članovi kabineta hodaju u tenisicama".
The Wall Street Journal je izvijestio da su među onima koji nose te cipele potpredsjednik J. D. Vance, državni tajnik Marco Rubio i ministar obrane Pete Hegseth.
Na jednoj fotografiji Rubio je prikazan u cipelama koje su vjerojatno obuća o kojoj je riječ, a koje izgledaju kao da su mu prevelike.
Model na web stranici Florsheima koji najviše sliči onima na fotografijama kožna je elegantna cipela proizvedena u Kini, koja se prodaje za 126 eura po paru.
