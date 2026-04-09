Obavijesti

News

Komentari 1
NATO KRIZA Trump razmatra povlačenje vojske iz Europe

Piše HINA,
Čitanje članka: 1 min
Foto: Stoyan Nenov

Bijela kuća potvrdila da se razgovara o smanjenju američke prisutnosti u Europi, odluka još nije donesena

Američki predsjednik Donald Trump, uznemiren zbog manjka pomoći saveznika iz NATO-a u osiguravanju Hormuškog tjesnaca, sa savjetnicima je razgovarao o mogućnosti uklanjanja dijela američkih vojnika iz Europe, kazao je viši dužnosnik Bijele kuće za Reuters u četvrtak. Zasad nije donesena nikakva odluka niti je Bijela kuća zatražila od Pentagona da pripremi konkretne planove za smanjenje broja vojnika na kontinentu, kazao je dužnosnik, koji je zatražio da ostane anoniman. No, sama činjenica da se o tome razgovara naglašava koliko su se naglo proteklih mjeseci pogoršali odnosi između Washingtona i njegovih europskih saveznika iz NATO-a. Također, razgovori upućuju na to da posjet glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea Bijeloj kući u srijedu nije uspio značajnije poboljšati transatlantske odnose, koji možda nikada nisu bili ovoliko zategnuti od osnutka saveza 1949., piše Reuters.

UPOZORENJE SAVEZNICIMA Trump pritišće NATO: Traži hitne poteze za Hormuški tjesnac
Sjedinjene Američke Države trenutno imaju preko 80.000 vojnika u Europi, a ključnu ulogu u sigurnosnoj arhitekturi kontinenta imaju od Drugog svjetskog rata.

Više od 30.000 vojnika je u Njemačkoj, a velik broj je također raspoređen u Italiji, Ujedinjenom Kraljevstvu i Španjolskoj.

NATO nije odmah odgovorio na Reutersov zahtjev za komentarom.

Dužnosnik nije rekao na koje bi se zemlje odluka odnosila ni koliko bi se vojnika konačno povuklo u slučaju da se Trump za taj potez.

KRITIKA ZBOG IRANA Trump opleo po NATO-u: 'Nije bio tu kad smo ga trebali...'
Savez u krizi

Premda Trump već duže vrijeme ima uznemiren odnos s NATO-om te je godinama kritizirao europske države da nedovoljno izdvajaju za obranu, posljednja tri mjeseca su bila osobito burna. Trump je u siječnju prouzročio transatlantsku krizu kada je ponovo počeo prijetiti da će anektirati Grenland, prekomorski teritorij Kraljevine Danske.

Otkako je izbio rat u Iranu 28. veljače, izražava duboku frustraciju saveznicima iz NATO-a koje optužuje da nisu ponudili pomoć u ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, ključne rute za globalne zalihe energenata koja je uglavnom ostala zatvorena unatoč krhkom primirju najavljenom ovog tjedna.

KRITIKA WASHINGTONA Rutte nakon susreta s Trumpom otkrio pukotine u NATO-u: Neke članice su podbacile na testu...
Diplomati iz NATO-a su rekli da SAD nije jasno kazao očekuje li bilo kakvu misiju u Hormuškom tjesnacu na početku, tijekom ili nakon sukoba te dodali da nije ni specificirao što točno očekuje od svake zemlje članice saveza.

Novine Wall Street Journal su u srijedu objavile da viši dužnosnici administracije raspravljaju o premještanju vojnika raspoređenih u Europi iz onih zemalja koje su kritizirale američko-izraelski rat protiv Irana u države čiji su čelnici iskazivali više podrške.

UOČI SASTANKA SAD: Testirali smo NATO tijekom krize s Iranom i 'podbacili su'
Dužnosnik Bijele kuće je za Reuters rekao da je Trump razgovarao o mogućnosti vraćanja vojnika u SAD, a ne o njihovom premještanju u razne strane zemlje.

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
UŽIVO Hezbolah: 'Prvo prekid vatre, onda pregovori'. Izrael i Libanon idući tjedan za stolom
IZ MINUTE U MINUTU

UŽIVO Hezbolah: 'Prvo prekid vatre, onda pregovori'. Izrael i Libanon idući tjedan za stolom

Ušli smo u 41. dan rata u Iranu. SAD i Iran dogovorili su primirje, ali ono, kaže Trump ne uključuje Libanon. Izrael je u srijedu žestoko udario na Libanon, kažu da ciljaju pozicije Hezbollaha, puno je mrtvih u strašnim udarima...
USKOK podigao optužnicu protiv 20 Hrvata zbog krijumčarenja kokaina. Evo kako su operirali
RAZBILI NARKO KARTEL

USKOK podigao optužnicu protiv 20 Hrvata zbog krijumčarenja kokaina. Evo kako su operirali

Ukupno su planirali prokrijumčariti više od 2,5 tone marihuane, vrijedne gotovo 4,8 milijuna eura, od čega je prodano najmanje 1,7 tona
IMAMO RAČUN Sin tajnika Olimpijskog odbora popio pola birtije na račun Judo saveza!
24SATA OTKRIVAJU

IMAMO RAČUN Sin tajnika Olimpijskog odbora popio pola birtije na račun Judo saveza!

Siniša Krajač je drugi čovjek HOO-a. Sin je bio sedam dana u Poreču u špici sezone. Osim smještaja u hotelu, judo savez je platio i 40 računa za pića koja je sin 'trusio' uz bazen ili u lounge baru. Sve pokušavaju prikriti

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026