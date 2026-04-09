NATO KRIZA Trump razmatra povlačenje vojske iz Europe

Američki predsjednik Donald Trump, uznemiren zbog manjka pomoći saveznika iz NATO-a u osiguravanju Hormuškog tjesnaca, sa savjetnicima je razgovarao o mogućnosti uklanjanja dijela američkih vojnika iz Europe, kazao je viši dužnosnik Bijele kuće za Reuters u četvrtak. Zasad nije donesena nikakva odluka niti je Bijela kuća zatražila od Pentagona da pripremi konkretne planove za smanjenje broja vojnika na kontinentu, kazao je dužnosnik, koji je zatražio da ostane anoniman. No, sama činjenica da se o tome razgovara naglašava koliko su se naglo proteklih mjeseci pogoršali odnosi između Washingtona i njegovih europskih saveznika iz NATO-a. Također, razgovori upućuju na to da posjet glavnog tajnika NATO-a Marka Ruttea Bijeloj kući u srijedu nije uspio značajnije poboljšati transatlantske odnose, koji možda nikada nisu bili ovoliko zategnuti od osnutka saveza 1949., piše Reuters.

Sjedinjene Američke Države trenutno imaju preko 80.000 vojnika u Europi, a ključnu ulogu u sigurnosnoj arhitekturi kontinenta imaju od Drugog svjetskog rata.

Više od 30.000 vojnika je u Njemačkoj, a velik broj je također raspoređen u Italiji, Ujedinjenom Kraljevstvu i Španjolskoj.

NATO nije odmah odgovorio na Reutersov zahtjev za komentarom.

Dužnosnik nije rekao na koje bi se zemlje odluka odnosila ni koliko bi se vojnika konačno povuklo u slučaju da se Trump za taj potez.

Savez u krizi

Premda Trump već duže vrijeme ima uznemiren odnos s NATO-om te je godinama kritizirao europske države da nedovoljno izdvajaju za obranu, posljednja tri mjeseca su bila osobito burna. Trump je u siječnju prouzročio transatlantsku krizu kada je ponovo počeo prijetiti da će anektirati Grenland, prekomorski teritorij Kraljevine Danske.

Otkako je izbio rat u Iranu 28. veljače, izražava duboku frustraciju saveznicima iz NATO-a koje optužuje da nisu ponudili pomoć u ponovnom otvaranju Hormuškog tjesnaca, ključne rute za globalne zalihe energenata koja je uglavnom ostala zatvorena unatoč krhkom primirju najavljenom ovog tjedna.

Diplomati iz NATO-a su rekli da SAD nije jasno kazao očekuje li bilo kakvu misiju u Hormuškom tjesnacu na početku, tijekom ili nakon sukoba te dodali da nije ni specificirao što točno očekuje od svake zemlje članice saveza.

Novine Wall Street Journal su u srijedu objavile da viši dužnosnici administracije raspravljaju o premještanju vojnika raspoređenih u Europi iz onih zemalja koje su kritizirale američko-izraelski rat protiv Irana u države čiji su čelnici iskazivali više podrške.

Dužnosnik Bijele kuće je za Reuters rekao da je Trump razgovarao o mogućnosti vraćanja vojnika u SAD, a ne o njihovom premještanju u razne strane zemlje.