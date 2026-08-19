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OPASNI OTPAD U ZAGORJU

DORH pokrenuo istragu protiv tri osobe zbog opasnog otpada. Iz Slovenije uvezli 4500 tona!

Piše Veronika Miloševski,
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DORH pokrenuo istragu protiv tri osobe zbog opasnog otpada. Iz Slovenije uvezli 4500 tona!
Foto: 24sata
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U Hrvatsku su iz Slovenije preuzeli više 4500 tona opasnog otpada. Protiv troje okrivljenih fizičkih osoba već je ranije određena mjera opreza zabrane obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom

Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru pokrenulo je istragu protiv troje hrvatskih državljana i jednog trgovačkog društva sa sjedištem u Zagrebu zbog sumnje na teško kazneno djelo protiv okoliša i ugrožavanje okoliša otpadom.

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Prema sumnjama tužiteljstva, prvookrivljenik (1996.) i trećeokrivljena (1986.) bili su odgovorne osobe u tvrtki, dok je drugookrivljenik (1975.) bio zaposlenik. Sumnja se da su zajedno, od ožujka 2021. do siječnja 2024. godine, u Hrvatsku iz Slovenije preuzeli više od 4,5 milijuna kilograma, odnosno oko 4500 tona opasnog otpada.

Otpad su, kako se sumnja, odložili i skladištili na lokaciji u Krapinsko-zagorskoj županiji, protivno propisima i iako su znali da je uvoz opasnog otpada u Hrvatsku zabranjen.

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Tužiteljstvo sumnja da je takvim postupanjem dugoročno i u većoj mjeri ugrožena kvaliteta tla, vode i zraka. Odlaganjem i skladištenjem otpada navodno je došlo i do onečišćenja tla te površinskih i podzemnih voda, a posljedice tog onečišćenja ne mogu se ukloniti u kraćem vremenu.

Osim opasnog otpada, na istoj je lokaciji, prema sumnjama tužiteljstva, uskladištena i veća količina neopasnog otpada, također protivno propisima. Okrivljeno trgovačko društvo pritom je, kako se sumnja, ostvarilo protupravnu imovinsku korist.

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Općinsko državno odvjetništvo u Zlataru nastavlja provoditi dokazne radnje kako bi utvrdilo sve okolnosti slučaja. Protiv troje okrivljenih fizičkih osoba već je ranije određena mjera opreza zabrane obavljanja djelatnosti gospodarenja otpadom.

Kako doznajemo, riječ je o tvrtki Recycle Plastic koja je odavno otišla u stečaj. Među vjerovnicima su Državni inspektorat i RH, kako bi se sanacija platila iz džepa osumnjičenih ako budu pravomoćno osuđeni. Direktor, Karlo Mlinarić je iz Poznanovca, ali od uhićenja tamo ne živi.

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