Dotrajali most odlazi u povijest? Županja i Orašje uskoro dobivaju novi most preko Save

Odluka o lokaciji novog mosta preko rijeke Save koji bi povezao Županju u Hrvatskoj i Orašje u Bosni i Hercegovini trebala bi biti donesena u idućih mjesec dana, najavio je u utorak u Orašju potpredsjednik hrvatske vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Ministar Butković je s predstavnicima Hrvatskih cesta u Orašju razgovarao s resornom ministricom u Vladi Federacije BiH Andrijanom Katić, čelnikom HDZ-a BiH i Hrvatskog narodnog sabora Draganom Čovićem i kandidatkinjom za hrvatskoga člana Predsjedništva BiH Darijanom Katić te dužnosnicima Posavske županije u BiH.

Po njegovim riječima postojeći most između Županje i Orašja je dotrajao te više ne zadovoljava potrebne tehničke uvjete.

"Treba krenuti u realizaciju projekta mosta na Savi koji spaja Županju i Orašje. Budući da postojeći most ne zadovoljava ni tehnički ni druge uvjete, naravno da treba izgraditi novi most", rekao je Butković nakon sastanka s predstavnicima vlasti u Orašju.

Dodao je kako su Hrvatske ceste izradile više prijedloga lokacije budućeg mosta koja je predstavljena na sastanku.

"Pri donošenju konačne odluke uvažit ćemo lokalno stanovništvo i ono što ljudi u Orašju i ovdje u Županji smatraju da je najbolje i najprihvatljivije", rekao je Butković.

Po njegovim riječima nakon toga bi već u sljedećoj godini Hrvatske ceste krenule u izradu idejnog projekta i studije utjecaja na okoliš, traženja lokacijske dozvole, izrade glavnog projekta i početka realizacije projekta.

Postojeći most preko Save između Županje i Orašja izgrađen je 1968. godine, a nakon ratnog razaranja obnovljen je 1998. godine. Zbog starosti konstrukcije i velikog opterećenja više ne zadovoljava prometne potrebe. Preko njega je tijekom 2025. godine prešlo više od 3,5 milijuna putnika i gotovo 1,9 milijuna vozila.

Butković je podsjetio kako je u proteklih 11 godina realiziran niz projekata kojima je poboljšana prometna povezanost Hrvatske i Bosne i Hercegovine, među kojima su mostovi preko Save kod Svilaja i Gradiške te drugi cestovni projekti.

"Tu je apsolutna potpora predsjednika Vlade Andreja Plenkovića u realizaciji tih projekata", rekao je Butković.

Federalna ministrica prometa i veza Andrijana Katić istaknula je važnost dosadašnje suradnje s hrvatskom vladom te podsjetila na zajednički realizirane infrastrukturne projekte poput ceste Ravno–Hutovo, Vir–Aržano i Ravno–Orahov Dol, kao i aktivnosti povezane sa Zračnom lukom Mostar.