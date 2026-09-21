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BUTKOVIĆ NAJAVIO

Veliki plan za Kvarner: U promet i luke stižu ulaganja veća od 100 milijuna eura

Piše HINA,
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Veliki plan za Kvarner: U promet i luke stižu ulaganja veća od 100 milijuna eura
Oleg Butkovi? na obilježavanju uvo?enja izvo?a?a u posao na projektu izgradnje II. i III. faze obilaznice Drniša | Foto: Dusko Jaramaz/PIXSELL
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Ministar Oleg Butković najavio je nastavak ulaganja u lučku infrastrukturu u Primorsko-goranskoj županiji, s projektima vrijednim više od 100 milijuna eura koji čekaju novo financiranje.

Ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković najavio je u ponedjeljak, nakon sastanka sa županom Primorsko-goranske žuanije Ivicom Lukanovićem, novi investicijski ciklus u izgradnju i obnovu lučke infrastrukture u Primorsko-goranskoj županiji i diljem Hrvatske. Butković je izjavio nakon sastanka kako je bilo govora o novoj omotnici koju Vlada priprema u suradnji sa Europskom komisijom od 2028.

Nastavljamo ulagati u lučku infrastrukturu diljem Hrvatske, a Primorsko-goranska županija ima spremnih puno novih projekata, vrijednih više od 100 milijuna eura, koji trebaju novo financiranje, rekao je Butković.

Promet u riječkoj luci premašio je ove godine 500 tisuća TEU-a (kontejnerskih jedinica) te je na sastanku razgovarano i o provedbi velikih lučkih projekata.

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Županijske lučke uprave provode brojne projekte koji se sufinanciraju iz europskih fondova i nacionalnih sredstava, a u Primorsko-goranskoj županiji za njih je dodijeljeno više od 80 milijuna eura.

Naveo je kako će do kraja godine, odnosno početkom 2027. biti u cijelosti izgrađen Istarski ipsilon, čime će autcestom s Istrom biti povezani zapadni dio Primorsko-goranske županije i unutrašnjost Hrvatske. Završava se i čvor Matulji, koji će omogućiti bolje funkcioniranje i spoj prema Matuljima i Opatiji, bez novih gužvi i zastoja.

Butković je kazao kako su potpisani ugovori za dvije dionice autoceste Križišće-Žuta Lokva - Križišće-Jadranovo i Jadranovo- Selce, odnosno Novi Vinodolski. Ukupna vrijednost je oko 400 milijuna eura, a u sljedećim danima, za 20-ak dana, očekuje se početak radova.

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Budući da su se znatno popravili prihodi županijskih uprava za ceste bilo je govora i o drugim mogućnostima financiranja cestovne županijske infrastrukture, kao što je obilaznica Breze u Klani, kazao je ministar prometa.

Župan Ivica Lukanović kazao je da je županija dobrom pripremom i provedbom projekata uspjela povući više od 80 milijuna eura za županijske lučke uprave. Za 2028. godinu trebat će odrediti prioritetne projekte, s obzirom da su investicijski projekti veći od 100 milijuna eura, dodao je.

Lukanović je kazao kako će jedan od najvećih financijskih zahtjeva prema Ministarstvu biti realizacija projekta ceste između Viškova i Kastva, koja će omogućiti veliko prometno rasterećenje.

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