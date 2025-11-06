DOZNAJEMO Beroša pustili u kiruršku salu. Ali još uvijek ne smije operirati, samo asistira

Bivši ministar zdravstva Vili Beroš kojeg se u optužnici tereti za primanje mita u korupcijskoj aferi Mikroskop, ovog je tjedna nakon sedam godina prvi put ušao u operacijsku salu kao neurokirurg, međutim, kako doznaju 24sata, samo u ulozi asistenta. Od nekoliko dobro upućenih sugovornika iz Vinogradske saznali smo da je Berošu, kojemu je u ponedjeljak bio prvi radni dan, zasad zabranjeno operirati već samo pomaže drugim neurokirurzima. Ipak je prošlo više od sedam godina kako je posljednji put uzeo skalpel u ruke i operirao, također u Vinogradskoj u kojoj je i "brusio zanat".

Naime, nakon završenog Medicinskog fakulteta u Zagrebu, Beroš je u Vinogradskoj prvo odradio pripravnički staž, a potom je u Klinici za neurokirurgiju radio kao znanstveni pripravnik do 1992., kad je upisao specijalizaciju, te je 1998. položio specijalistički ispit za neurokirurga.

Zatim je 2010. imenovan pročelnikom Kliničke jedinice Operacijski blok Klinike za neurokirurgiju i Vinogradskoj, a godinu dana poslije pročelnikom Zavoda za endokranijalnu kirurgiju i kirurgiju dječje dobi Klinike za neurokirurgiju. Te iste godine stekao je naziv primarijus.

Napustio Vinogradsku prije sedam godina

U Ministarstvo zdravstva Beroš je stigao 2018., gdje je prvo obnašao funkciju pomoćnika ministra zdravstva, a 28. siječnja 2020. zamijenio je Milana Kujundžića na mjestu ministra zdravstva. Ubrzo je krenula i pandemija koronavirusa, koja je Beroša vinula u zvijezde, djeca su ga crtala i nazivala super herojem. Bio je najpopularniji ministar u Plenkovićevoj vladi, no četiri godine kasnije Beroš je uhićen u velikoj korupcijskoj aferi te je završio deset dana iza rešetaka.

24sata ekskluzivno su otkrila još početkom listopada da je Vili Beroš dobio posao neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice.

Pitali smo KBC Sestre milosrdnice hoće li Beroš odmah i operirati s obzirom da sedam godina nije bio u operacijskoj sali kao neurokirurg.

- Odabrani kandidat u natječajnom postupku za radno mjesto neurokirurga, prema potpisanom Ugovoru o radu započinje s radom 3. studenog 2025. na Zavodu za spinalnu kirurgiju, na poziciji liječnika specijalista - odgovorili su sad za 24sata iz Uprave KBC-a Sestre milosrdnice.

Podsjetimo, 24sata otkrila su još 22. kolovoza, da se Vili Beroš prijavio na natječaj za neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice, gdje je radio prije odlaska u Ministarstvo zdravstva.

Protiv bivšeg ministra zdravstva Beroša podignuta je optužnica u korupcijskoj aferi Mikroskop zbog primanja mita od 75.000 eura. Kako smo otkrili bolnica je nakon nepuna dva mjeseca od završetka natječaja uspjela sastaviti Povjerenstvo koje će odlučivati o tome kojeg će neurokirurga zaposliti. Natječaj je završio još u kolovozu, međutim, potrajao je jer je bolnica imala problema s osnivanjem Povjerenstva koje će odlučiti o najboljem kandidatu.

Ravnatelj se izuzeo iz natječaja

S obzirom na to da je neurokirurzima koji su trebali biti u Povjerenstvu rečeno da je uvjet kako smo ranije otkrili, bio upravo da glasaju za Beroša jer je naredba da ga se zaposli, neki su to odbili. Iz natječaja o odabiru neurokirurga povukao se i sam ravnatelj bolnice dr. Davor Vagić, na vlastiti zahtjev, dok smo ranije otkrili da mu je bolnica "zaboravila" dati otkaz ugovora o radu nakon što je aktivirao model 6+6. Međutim tu se uplelo Ministarstvo uprave koje je reklo da je sve ok i da se Beroš imao pravo prijaviti na natječaj.

Ravnatelj Vagić, kako smo ranije otkrili zatražio je od Upravnog vijeća da ga izuzme od provođenja natječaja za neurokirurga koji je bolnica zaključila još 14. kolovoza, a koji je od početka sporan jer su pritisci da se zaposli upravo bivši ministar zdravstva Vili Beroš.

- Dvojica neurokirurga odbila su biti u Povjerenstvu jer im je šef Klinike za neurokirurgiju rekao da mora zaposliti Beroša, odnosno točnije rečeno zahvalili su mu se na ponudi da budu u Povjerenstvu jer je uvjet bio taj da glasaju za Beroša. Na kraju je jedan drugi neurokirurg pristao biti u Povjerenstvu - rekao nam je jedan od dobro upućenih sugovornika, što smo dodatno provjerili s još nekoliko izvora koji su nam to potvrdili.

Razne su tu malverzacije oko samog natječaja i okolnosti njegova provođenja, a sam Beroš iako ima pravo aktivirati saborski mandat i tako se "izvući" od posla te osigurati lakšu zaradu nego da radi u bolnici dežurstva i prekovremene, ipak se odlučio da neće aktivirati mandat te traži posao u bolnici.