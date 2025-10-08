Iduća dva tjedna su ključna: Vili se vraća na posao, doznajemo što misle nove-stare kolege...

Vili Beroš novi je zaposlenik Vinogradske bolnice, kao što su 24sata prva otkrila, a na stari/novi posao mogao bi se, kako doznajemo, vratiti za dva tjedna. Naime, sad počinje rok žalbe od osam dana, a treba čekati još ekstra neko vrijeme da se vidi hoće li koja pristići poštom. Očekuje se da će za 15 dana biti na radnome mjestu na kojem je radio do 2018.

Osim Beroša, na natječaj za neurokirurga prijavila su se dva liječnika, od kojih se, kako su rekli za 24sata, nijedan neće žaliti.

Dr. Ivan Škoro rekao nam je da žalba nema smisla. Oba Beroševa protukandidata navode da je riječ o političkoj odluci, zbog čega ni njihove žalbe nemaju poantu.

Kako doznajemo, Beroševi kolege neurokirurzi nisu sretni što im se vraća bivši kolega. Neki smatraju da neće ništa raditi, a pitaju se i kako bi. Ipak je prošlo sedam godina otkad je posljednji put uzeo skalpel u ruke i operirao. Kiruršku salu 2018. je zamijenio foteljom u Ministarstvu zdravstva.

- Mnogi neurokirurzi iz Vinogradske nisu zadovoljni njegovim dolaskom. Kažu i da je sadašnji v.d. predstojnika Klinike za neurokirurgiju, Dario Živković, na toj funkciji gotovo 11 mjeseci, otkad je otišao Rotim, pa bi bolnica trebala raspisati natječaj za šefa klinike - navode naši izvori.

Neki od liječnika, stavljajući na stranu optužbe za korupciju protiv Beroša i Krešimira Rotima, čak kažu kako je nejasno zašto se išlo pritisnuti Rotima na otkaz, a Beroša zaposliti. Izvori navode da je Krešimir Rotim redovito operirao i bio vrstan kirurg, a, s druge strane, prošlo je mnogo vremena od kada je Beroš zadnji put operirao.

'Povjerenstvo je odabralo Beroša'

Iz ravnateljstva bolnice dobili smo i službenu potvrdu da su izabrali Beroša.

- Povjerenstvo za odabir kandidata za prijam u radni odnos doktora medicine specijalista neurokirurgije u Klinici za neurokirurgiju KBC-a Sestre milosrdnice - 1 izvršitelj - na neodređeno vrijeme (m/i) u punom radnom vremenu, nakon obavljenih razgovora sa svim prijavljenim kandidatima predložilo je izbor sljedećeg kandidata: izv. prof. prim. Vili Beroš, dr. med. Navedeni prijedlog Povjerenstva prihvatio je zamjenik ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice, doc. dr. sc. Neven Tučkar, dr. med., i donio odluku o odabiru kandidata. Svi kandidati bit će obaviješteni o odabiru kandidata i imaju pravo prigovora u roku 8 dana od dana objave obavijesti o odluci - stoji u odgovoru koji nam je poslao zamjenik ravnatelja KBC-a Sestre milosrdnice doc. dr. sc. Neven Tučkar, dr. med.

U odgovoru su još naveli kako "KBC Sestre milosrdnice neće davati zasebne izjave na navedenu temu".

Podsjetimo, 24sata otkrila su još 22. kolovoza da se Vili Beroš prijavio na natječaj za neurokirurga u KBC-u Sestre milosrdnice, gdje je radio prije odlaska u Ministarstvo zdravstva.

Zagreb: Bačić, Markotić i Beroš obišli obnovljene objekte klinike Fran Mihaljević | Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Protiv bivšeg ministra zdravstva Beroša podignuta je optužnica u korupcijskoj aferi Mikroskop zbog primanja mita od 75.000 eura. Kako smo otkrili prošli tjedan, bolnica je tek nepuna dva mjeseca nakon završetka natječaja, zbog raznih problema, uspjela sastaviti povjerenstvo koje je odlučivalo o tome kojeg će neurokirurga zaposliti. S obzirom na to da je neurokirurzima koji su trebali biti u povjerenstvu rečeno kako je uvjet, što smo već prije bili otkrili, upravo da glasaju za Beroša jer je naredba da ga zaposle, neki su to odbili. Iz natječaja o odabiru neurokirurga povukao se i ravnatelj bolnice, dr. Davor Vagić, na vlastiti zahtjev, a već smo ranije otkrili i da je bolnica "zaboravila" dati Berošu otkaz ugovora o radu nakon što je aktivirao model 6+6. Međutim, u to se uplelo Ministarstvo uprave, koje je reklo da je sve OK i da je Beroš imao pravo prijaviti se na natječaj.

Ravnatelj Vagić, kako smo ranije otkrili, zatražio je od upravnog vijeća da ga izuzme od provođenja natječaja za neurokirurga, koji je bolnica zaključila još 14. kolovoza, a koji je od početka sporan jer su postojali pritisci da zaposle upravo bivšeg ministra zdravstva Vilija Beroša.

- Dva neurokirurga odbila su biti u povjerenstvu jer im je šef Klinike za neurokirurgiju rekao da mora zaposliti Beroša, odnosno, točnije rečeno, zahvalili su mu se na ponudi da budu u povjerenstvu jer je uvjet bio taj da glasaju za Beroša. Na kraju je jedan drugi neurokirurg pristao biti u njemu - rekao nam je jedan od dobro upućenih sugovornika, što smo dodatno provjerili s još nekoliko izvora, koji su nam to i potvrdili.

Malverzacije oko natječaja

Zvali smo prošli tjedan i dr. Darija Josipa Živkovića, predstojnika Klinike za neurokirurgiju, koji je na upit je li točno da je zvao neurokirurge da budu u povjerenstvu za provedbu natječaja rekao: "Nisam jer još nije oformljeno povjerenstvo".

Na pitanje je li točno da u povjerenstvu trebaju biti neurokirurzi odgovorio je potvrdno i rekao da ne želi dalje ništa komentirati na pitanja o zapošljavanja Vilija Beroša i da se obratimo upravi.

Razne su malverzacije vezane za natječaj i okolnosti njegova provođenja, a Beroš je, iako ima pravo aktivirati saborski mandat i tako se "izvući" od posla te osigurati lakšu zaradu nego da radi u bolnici dežurstva i prekovremene, ipak odlučio da neće aktivirati mandat te je zatražio posao u bolnici.

U ponedjeljak su na razgovoru za posao bila tri neurokirurga, a Beroš je bio prvi na redu. Odluka je stigla ekspresno, već u utorak, kad se opet sastalo povjerenstvo i odlučilo da je, prema njihovu sudu, najbolji kandidat upravo bivši ministar Vili Beroš.

Podsjetimo, neurokirurg Ivan Škoro također je bio na razgovoru, a za 24sata je rekao da mu je drago što se natječaj privodi kraju.

- Ovo je bio maratonski natječaj. Traje već 60 dana. Ovo nije politička funkcija. Traži se neurokirurg koji će operirati. Zadovoljan sam razgovorom. Pitanja su bila sva na mjestu. Nije ugodno što se javio Beroš, što je protukandidat. Ja sam s njim inače radio prije. Kao o neurokirurgu o njemu imam visoko mišljenje. Sva trojica smo se javila s nadom da ćemo biti primljeni. Što se tiče Beroša, ako je njegovo pravo bilo da se javi na natječaj, onda svatko ima pravo boriti se za sebe. Činjenica je da on nije operirao sedam godina, otkad je otišao u politiku. No znam da je bio vrstan neurokirurg. Ali isto tako znam da meni, kad odem mjesec dana na godišnji, trebaju jedna ili dvije operacija da se vratim u rutinu. Nije olakotna okolnost biti protiv jakih kandidata, ne znam kako će to završiti - rekao je za 24sata docent primarijus dr. sc. Škoro