DOZNAJEMO Evo zašto još nisu počeli radovi na sljemenskoj žičari i kada će konačno krenuti

U srpnju 2023. godine Zagreb i okolicu pogodilo je ogromno nevrijeme, koje je odnijelo i ljudske živote. U razornoj oluji nastradala je i četverosjedežnica na Sljemenu, bez koje nema potrebnih uvjeta za održavanje skijaške utrke Snježna kraljica, koja je posljednja dva desetljeća svake zime dovodila svjetsku skijašku elitu u glavni grad Hrvatske. Posljednji je put održana početkom 2023. godine.

Četverosjedežnica, međutim, nije važna samo zbog održavanja Snježne kraljice. Važna je za građanstvo i desetak tisuća Hrvata koji svake zime skijaju, a i za one najmlađe, koji se nadaju i sanjaju jednog dana predstavljati Hrvatsku u vrhunskom skijanju. Iz tog su razloga mnogi razočarani što još uvijek, čak 27 mjeseci nakon oluje, nisu počeli radovi na rekonstrukciji četverosjedežnice.

Zagreb: Tomašević i suradnici obišli radove na uklanjanju sedežnice na Sljemenu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Zagreb: Posljedice nevremena koje je opustošilo šumu Medvednice | Foto: Robert Anic/PIXSELL

U ožujku je Grad Zagreb otkrio plan za izgradnju četverosjedežnice i obnovu stare sljemenske stanice. U cijeli projekt uloženo je 12,5 milijuna eura, koji je u potpunosti financirana iz gradskog proračuna.

Tada su iz gradskog ureda poručili kako se početak radova očekuje u kolovozu. Kolovoz je prošao, kao i rujan, a preostale dane u listopadu prstima možemo prebrojati. A još uvijek nije zakopana prva lopata. Pa, što se onda čeka?

Tim smo se povodom javili uredu Grada Zagreba, koji nam je javio kako se ipak uskoro očekuje početak radova na četverosjedežnici

- Vezano uz građenje nove četverosjedežnice na Crvenom spustu, radovi obuhvaćaju uklanjanje postojeće žičare i gradnju nove. Trenutno se izvode završni radovi uklanjanja postojeće trosjedne žičare - odgovorili su nam iz Grada Zagreba.

Zagreb: Tomašević i suradnici obišli radove na uklanjanju sedežnice na Sljemenu | Foto: Goran Stanzl/PIXSELL

Kao što to obično biva, razlog čekanja leži u rješavanju dokumentacije, a iz ureda Grada Zagreba poručuju kako se već sljedeći mjesec očekuje početak radova.

- Najveći dio opreme je stigao i može se početi ugrađivati kada kompletna dokumentacija bude riješena. Na temelju Odluke Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i ribarstva o osnivanju prava služnosti na šumskom zemljištu u vlasništvu Republike Hrvatske, u korist Grada Zagreba, ostvareni su preduvjeti za podnošenje zahtjeva za izdavanje građevinske dozvole Zagrebačkoj županiji. Po ishođenju dozvole, započet će izgradnja nove četverosjedne žičare. Očekujemo da radovi krenu u studenom - poručili su.

Zagrepčani su prethodnih zima uživali u novoj, modernoj gondoli koja povezuje Podsljeme s vrhom Medvednice. Nova žičara velika je atrakcija za obitelji s djecom, a od velike je koristi i ljubiteljima zimskih sportova. Ipak, neće dostići svoj puni sjaj dok se ne izgradi nova četverosjedežnica. Tad će Zagreb i Sljeme, nakon dugo vremena, imati novu, modernu infrastrukturu, koja je itekako bila potrebna...

Zagreb: Sljemenska žičara | Foto: Robert Anic/PIXSELL

Nedavno smo razgovarali s direktorom Hrvatskog skijaškog saveza, Vedranom Pavlekom, koji nam je rekao kako osobno ne očekuje kako će žičara biti spremna za iduću natjecateljsku sezonu 2026./27.

- Obnova žičare nije stvar Hrvatskog skijaškog saveza, i ja pretežno saznajem informacije preko medija. Koliko znam, još nije ni podnesen zahtjev za građevinskom dozvolom za obnovu četverosjedežnice. Ako je to zaista slučaj, onda nema šanse da uskoro počnu radovi, koji se, koliko znam, zbog ptica ne mogu provoditi između ožujka i kolovoza. Meni to daje naslućivati da nema šanse da će žičara biti spremna za natjecateljsku sezonu 2026./27. To je moja osobna projekcija - rekao je Pavlek za 24sata i dodao...

- To nije samo problem za Snježnu kraljicu i pripreme reprezentacija... Imamo gondolu koja vozi na Sljeme, a nemamo skijalište. Imamo i Zrinku, djecu koja bi mogla učiti skijati u Zagrebu te ne bi morala trošiti novce u inozemstvu. Ali, nažalost, dok se ne napravi žičara, toga neće biti, a to je velika šteta - zaključio je Pavlek.