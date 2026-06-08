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Slučaj Šćuric

Doznajemo: Nekadašnji šef Zagrebačkih mažoretkinja nema više zabranu pristupa žrtvi

Piše Laura Šiprak, Bojana Mrvoš,
Čitanje članka: 1 min
Doznajemo: Nekadašnji šef Zagrebačkih mažoretkinja nema više zabranu pristupa žrtvi
Zagreb: Alen Šćurić koordinirao je Zagrebačke mažoretkinje na obilježavanju 150. obljetnice HVZ-a | Foto: Josip Regovic/PIXSELL

Alenu Šćuricu je još prošle godine ukinuta mjera opreza zabrane približavanja žrtvi i svjedokinji. U nedjelju je nosao zastave na obljetnici HVZ-a, na kojoj su bile i mažoretkinje

Alenu Šćuricu, bivšem šefu Zagrebačkih mažoretkinja, doznajemo, još je u prosincu prošle godine ukinuta mjera opreza zabrane približavanja žrtvi i svjedokinji. Kako za 24sata dodaju upućeni izvori, "nema razloga ni zbog kojih ne bi smio biti na bilo kakvom događanju na kojem su mažoretkinje". Nije poznato je li dosad podignuta optužnica protiv njega.

Sve je počelo, podsjetimo, u veljači prošle godine na dočeku rukometaša, kad se Šćuric izvikao na jednu od mažoretkinja, snimka se brzo proširila društvenim mrežama. Krenula su ubrzo, međutim, i svjedočanstva bivših i sadašnjih drugih mažoretkinja o dugogodišnjem Šćurićevom vrijeđanju, ponižavanju i i drugim oblicima neprimjerena ponašanja prema njima, prijave i iskazi. U ožujku prošle godine policija ga je kazneno prijavila za 14 slučajeva spolnog uznemiravanja i povrede prava djeteta, bivših mažoretkinja koje su u doba uznemiravanja bile djeca - zbog osam kaznenih djela povreda djetetovih prava i šest kaznenih djela spolno uznemiravanje, na štetu jedanaest oštećenih maloljetnih i punoljetnih djevojaka.

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Tad je Šćuric i uhićen, nije mu određen istražni zatvor, ali mu je određena mjera zabrane stupanja u kontakt sa žrtvama i svjedokinjama, niti im se smio približavati. Osnove za istražni zatvor nije bilo, uz opravdanje kako je već izašao iz tvrtke Zagrebačke mažoretkinje pa nije mogao ponoviti kazneno djelo.

Ovoga je vikenda Šuric postrojavao mažoretkinje na obilježavanju 150. obljetnice Hrvatske vatrogasne zajednice u Lisinskom. "Ne. Ja nemam veze s njima. Ja radim ovdje posao koji nema veze sa Zagrebačkim mažoretkinjama. Bog s vama, kakve ja veze s njima imam? Ja sam odradio taj ceremonijal, fotkanje, to sam odradio i tu je moj posao gotov", izjavio je Šćuric, tvrdeći da ga je HVZ angažirala. Hrvatska vatrogasna zajednica objavila je pak da ga nisu zvali, i da nisu znali da će on doći.

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U poslovnim podacima Šćuric je naveden kao jedini vlasnik Zagrebačkih mažoretkinja d.o.o., čiji je lanjski prihod bio nešto manji od 73 tisuće eura. Direktorica je njegova supruga Suzana Šćuric, bivša mažoretkinja i trenerica mažoretkinja. Direktorsku dužnost je od Šćurica preuzela u lipnju prošle godine.

- Ja sam direktorica, njega su pozvali i to se vas ne tiče, rekla nam je u razgovoru o pojavljivanju svog supruga na vatrogasnoj obljetnici.

- Pustite čovjeka na miru, puna mi je kapa i toga, i novinara. Što se to Vas tiče? Vas se to ne tiče. On se maknuo, kazala je.

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