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LIJEPA NAŠA ZATROVANA

Ivan Turudić će objaviti i izvještaj o zakopanom otpadu na zemlji poznatog zlatara!

Piše Ivan Pandžić,
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Ivan Turudić će objaviti i izvještaj o zakopanom otpadu na zemlji poznatog zlatara!
Foto: 24sata
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Ovo treće ogromno odlagalište koje su za sobom ostavili Šinceki je dosad bilo prilično izvan fokusa javnosti zbog iznimno velikih količina zakopanih u Gospiću.

Kako saznaju 24sata, nova tri izvješća oko otpada koja je najavio glavni državni odvjetnik Ivan Turudić sadržavat će i lokaciju koja je udaljena samo kilometar i pol od centra Benkovca. Radi se o bivšem kamenolomu Adria i zemljištu u vlasništvo poznatog zagrebačkog zlatara Paška Dodić!

Dodić u otvaranju istrage nije osumnjičen, ali jeste njegova supruga Franciska Dodić koja je imala tvrtku Izoxeco s Monikom Šincek

Tamo je prema podacima nakon otvaranje prve istrage, zakopano oko 16.000 tona plastike izmljeveno s još ostalim materijalima za koja se smatra da imaju opasna svojstva. Sva ta plastika je trebala biti iskorištena za stvaranje novog građevinskog materijala, ali je zakopana. 

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Ovo treće ogromno odlagalište koje su za sobom ostavili Šinceki je dosad bilo prilično izvan fokusa javnosti zbog iznimno velikih količina zakopanih u Gospiću.

Što je kazao Turudić?

Glavni državni odvjetnik Turudić najavio je u utorak objavu još triju izvješća povezanih s istragom nezakonitog odlaganja otpada na području Gospića i Varaždina. Turudić je tijekom obilaska državnog odvjetništva u Slavonskom Brodu rekao da su dosad objavljena četiri izvješća, a da će još tri biti objavljena vrlo brzo.

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- U lipnju smo donijeli izmjene poslovnika državnog odvjetništva koje su nam dale alat da državni odvjetnik diskrecijski odluči, ako postoji javni interes, da se objavi određeni tijek provođenja dokaznih radnji ili izvida - rekao je Turudić, piše HRT.

USKOK je ranije objavio rezultate vještačenja provedenih u sklopu istrage. U izvješću Instituta za vode "Josip Juraj Strossmayer" navodi se prisutnost visokih koncentracija mikroplastike i teških metala u podzemnim vodama na istraživanom području.

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Turudić je objavljene nalaze nazvao "pobjedom institucija" i poručio da oni potvrđuju kako institucije rade svoj posao.
 

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