Obavijesti

News

Komentari 0
OSTALI BEZ SVEGA

Drama na Floridi: Vjeverica se igrala s kablovima, izazvala požar i zapalila obiteljsku kuću

Piše 24sata,
Čitanje članka: 1 min
Drama na Floridi: Vjeverica se igrala s kablovima, izazvala požar i zapalila obiteljsku kuću
3
Foto: GoFundMe

Neobično šuškanje u potkrovlju i miris paljevine probudili su roditelje usred noći. Nekoliko minuta kasnije njihova je kuća bila u plamenu

Admiral

Obična noć pretvorila se u noćnu moru za obitelj iz Panama Cityja na Floridi. Dok su roditelji, djeca i kućni ljubimci spavali, vjeverica u potkrovlju progrizla je električne kablove i izazvala požar koji je u potpunosti uništio njihov dom, javlja New York Post.

Sve se dogodilo 31. siječnja, kada su Donnie Banta i Stacey Davis iz sna trgnuli neobični zvukovi i jak miris paljevine koji se širio kućom. Ubrzo su shvatili da nešto ozbiljno nije u redu.

NEVJEROJATNE SNIMKE VIDEO Filmske scene u susjedstvu! Pljačkaši pucali na kombi pa podmetnuli požar
VIDEO Filmske scene u susjedstvu! Pljačkaši pucali na kombi pa podmetnuli požar

- Čuo sam kako se isključio osigurač, a zatim šuškanje iznad nas i miris izgorjele struje - ispričao je Banta lokalnim medijima.

Foto: GoFundMe

Kad je postalo jasno da je izbio požar, uslijedila je panika. Roditelji su u žurbi budili djecu i spašavali kućne ljubimce, pokušavajući sve izvući na sigurno prije nego što se vatra proširi.

- Sve je bilo kaotično, samo smo gledali kako što brže izaći van - prisjetila se Davis.

MJESTO BILJE Tragedija u Osijeku: U požaru obiteljske kuće preminuo čovjek
Tragedija u Osijeku: U požaru obiteljske kuće preminuo čovjek

Vatrogasci su brzo stigli na intervenciju i uspjeli spriječiti širenje požara na okolne kuće, no obiteljski dom bio je izgubljen. Plamen je progutao gotovo sve, a krov se urušio.

Istraga je pokazala neobičan uzrok tragedije, vjeverica se uvukla u potkrovlje, oštetila električne instalacije i izazvala kratki spoj koji je zapalio kuću.

- Rekli su nam da je sve krenulo zbog žica koje je izgrizla - rekao je Banta.

POSLALI DRUGI VLAK FOTO U vlaku koji se zapalio kraj Osijeka bilo je 100 ljudi. Evo što su poručili iz HŽ-a
FOTO U vlaku koji se zapalio kraj Osijeka bilo je 100 ljudi. Evo što su poručili iz HŽ-a

Bez krova nad glavom i osnovnih stvari, obitelj je prisiljena krenuti ispočetka. Kako bi im se pomoglo u najtežim trenucima, pokrenuta je humanitarna kampanja na GoFundMeu.

Foto: GoFundMe

Novac će se koristiti za privremeni smještaj, odjeću i osnovne životne potrebe dok pokušavaju ponovno stati na noge.

– Trenutačno nam je svaka pomoć važna – poručila je Davis.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Ova škola u Hrvatskoj testirala je sve svoje učenike na droge i alkohol, a ovo su rezultati...
ŠOKANTAN PRVI DAN

Ova škola u Hrvatskoj testirala je sve svoje učenike na droge i alkohol, a ovo su rezultati...

Analizu su provodili odmah, pa su roditelji već isti dan dobili na uvid rezultate provedenog testiranja...
Novi HDZ-ov ministar Ružić ima ušteđevinu, stan, kuće i BMW-ove. Ovo je njegova imovinska
DOLAZI UMJESTO PILETIĆA

Novi HDZ-ov ministar Ružić ima ušteđevinu, stan, kuće i BMW-ove. Ovo je njegova imovinska

Imovinska kartica pokazuje da obitelj posjeduje i nekoliko nekretnina. Tu je i ušteđevina novog ministra...
Prave se ludi, a bande otimaju kuće po Hrvatskoj! Ministar Habijan: 'Provjerite ove papire'
NEKRETNINSKE PRIJEVARE

Prave se ludi, a bande otimaju kuće po Hrvatskoj! Ministar Habijan: 'Provjerite ove papire'

Posljednja prijevara, u kojoj je šesteročlana banda na čelu s bivšim manekenom Robertom DiCaprijem okrivljena da je oduzela nekretnine vrijedne pet milijuna eura, pokazuje kako lažirani dokumenti lagano prođu

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026