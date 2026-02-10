Drama na Floridi: Vjeverica se igrala s kablovima, izazvala požar i zapalila obiteljsku kuću

Obična noć pretvorila se u noćnu moru za obitelj iz Panama Cityja na Floridi. Dok su roditelji, djeca i kućni ljubimci spavali, vjeverica u potkrovlju progrizla je električne kablove i izazvala požar koji je u potpunosti uništio njihov dom, javlja New York Post.

Sve se dogodilo 31. siječnja, kada su Donnie Banta i Stacey Davis iz sna trgnuli neobični zvukovi i jak miris paljevine koji se širio kućom. Ubrzo su shvatili da nešto ozbiljno nije u redu.

- Čuo sam kako se isključio osigurač, a zatim šuškanje iznad nas i miris izgorjele struje - ispričao je Banta lokalnim medijima.

Foto: GoFundMe

Kad je postalo jasno da je izbio požar, uslijedila je panika. Roditelji su u žurbi budili djecu i spašavali kućne ljubimce, pokušavajući sve izvući na sigurno prije nego što se vatra proširi.

- Sve je bilo kaotično, samo smo gledali kako što brže izaći van - prisjetila se Davis.

Vatrogasci su brzo stigli na intervenciju i uspjeli spriječiti širenje požara na okolne kuće, no obiteljski dom bio je izgubljen. Plamen je progutao gotovo sve, a krov se urušio.

Istraga je pokazala neobičan uzrok tragedije, vjeverica se uvukla u potkrovlje, oštetila električne instalacije i izazvala kratki spoj koji je zapalio kuću.

- Rekli su nam da je sve krenulo zbog žica koje je izgrizla - rekao je Banta.

Bez krova nad glavom i osnovnih stvari, obitelj je prisiljena krenuti ispočetka. Kako bi im se pomoglo u najtežim trenucima, pokrenuta je humanitarna kampanja na GoFundMeu.

Foto: GoFundMe

Novac će se koristiti za privremeni smještaj, odjeću i osnovne životne potrebe dok pokušavaju ponovno stati na noge.

– Trenutačno nam je svaka pomoć važna – poručila je Davis.