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SUDAR NA MORU

DRAMA NA MORU KOD ROVINJA Jet ski naletio na SUP dasku, Njemica završila u bolnici

Piše Iva Tomas,
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DRAMA NA MORU KOD ROVINJA Jet ski naletio na SUP dasku, Njemica završila u bolnici
Foto: Canva/ILUSTRACIJA
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Očevid o uzrocima ove pomorske nesreće provode službenici ILK Rovinj i LK Pula

Državljanka Njemačke ozlijeđena je u naletu jet-skija u moru kod Rovinja. Iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), izvijestili su Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture o pomorskoj nesreći.

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Dojava o pomorskoj nesreći u MRCC Rijeka zaprimljena je u utorak u 15.15 sati, posredstvom Postaje pomorske i aerodromske policije Pula (PPAP Pula), o sudaru jet-skija i SUP daske, na kojoj su bile dvije osobe.

O događaju je odmah obaviještena Lučka kapetanija Pula i mjesno nadležna Ispostava lučke kapetanije Rovinj, čiji službenici su isplovili na poziciju izvanrednog događaja na moru ispred mjesnoga kampa, južno od Rovinja.

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Preliminarnim očevidom na poziciji nesreće službenici ILK Rovinj utvrdili su kako je unajmljenim jet-skijem u vlasništvu domaće pravne osobe, upravljao državljanin Republike Njemačke, koji je u jednom trenutku udario u SUP dasku, na kojoj su se nalazile dvije mlađe ženske osobe, također njemačke državljanke, od kojih je jedna ozlijeđena.

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Ozlijeđena Njemica je nakon nesreće preuzeta od zdravstvenih djelatnika u daljnje medicinsko postupanje prema Općoj bolnici Pula, gdje su istoj ustanovljene lakše tjelesne ozljede.

Očevid o uzrocima ove pomorske nesreće provode službenici ILK Rovinj i LK Pula, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.

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