DRAMA NA MORU KOD ROVINJA Jet ski naletio na SUP dasku, Njemica završila u bolnici

Državljanka Njemačke ozlijeđena je u naletu jet-skija u moru kod Rovinja. Iz Nacionalne središnjice za usklađivanje traganja i spašavanja na moru, u Rijeci (MRCC Rijeka), izvijestili su Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture o pomorskoj nesreći.

Dojava o pomorskoj nesreći u MRCC Rijeka zaprimljena je u utorak u 15.15 sati, posredstvom Postaje pomorske i aerodromske policije Pula (PPAP Pula), o sudaru jet-skija i SUP daske, na kojoj su bile dvije osobe.

O događaju je odmah obaviještena Lučka kapetanija Pula i mjesno nadležna Ispostava lučke kapetanije Rovinj, čiji službenici su isplovili na poziciju izvanrednog događaja na moru ispred mjesnoga kampa, južno od Rovinja.

Preliminarnim očevidom na poziciji nesreće službenici ILK Rovinj utvrdili su kako je unajmljenim jet-skijem u vlasništvu domaće pravne osobe, upravljao državljanin Republike Njemačke, koji je u jednom trenutku udario u SUP dasku, na kojoj su se nalazile dvije mlađe ženske osobe, također njemačke državljanke, od kojih je jedna ozlijeđena.

Ozlijeđena Njemica je nakon nesreće preuzeta od zdravstvenih djelatnika u daljnje medicinsko postupanje prema Općoj bolnici Pula, gdje su istoj ustanovljene lakše tjelesne ozljede.

Očevid o uzrocima ove pomorske nesreće provode službenici ILK Rovinj i LK Pula, izvijestilo je Ministarstvo mora, prometa i infrastrukture.