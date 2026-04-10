Drama u Sloveniji: Izabran šef parlamenta, a Vlada još visi

Novi slovenski parlament sastao se tijekom dana na konstituirajućoj sjednici na kojoj je izabrao svog predsjednika, dok su pregovori o novoj vladajućoj koaliciji koje vode liberali u zastoju, navodi u petak navečer agencija France Presse. Liberalna stranka Pokret sloboda (GS) odlazećeg premijera Roberta Goloba, koji teži drugom mandatu, tijesno je pobijedila na parlamentarnim izborima 22. ožujka ispred konzervativaca iz Slovenske demokratske stranke (SDS) bivšeg šefa vlade Janeza Janše, pobornika američkog predsjednika Donalda Trumpa. Nijedna od ove dvije grupacije, čak i uz podršku saveznika, ne može sastaviti dovoljnu većinu, pa su prisiljene na pregovore s dvije neovisne stranke: antiestablišmentskom strankom Resni.ca (Istina) i konzervativnom strankom Demokrati koju je osnovao Anže Logar, bivši Janšin saveznik.

Tijekom nastupne sjednice u petak, zastupnici su s 48 glasova (od ukupno 90) za predsjednika parlamenta izabrali čelnika stranke Resni.ca, Zorana Stevanovića. Protiv je bilo 29 zastupnika, prema podacima koje je objavila slovenska novinska agencija STA.

Stevanovića su predložili konzervativci predvođeni Janezom Janšom i njihov saveznik Nova Slovenija.

Glasanje o predsjedniku parlamenta je tajno, a kandidat treba većinu glasova svih zastupnika kako bi bio izabran, odnosno najmanje 46, zbog čega taj postupak u pravilu pruža naznake moguće nove koalicije.

Protiv njegovog izbora bili su zastupnici dosadašnje vladajuće koalicije iz Pokreta sloboda, socijaldemokrati i zastupnici Ljevice koji kažu da je to bio uvod u formiranje četvrte Janšine vlade.

Pokret Resni.ca je na izborima koji su održani 22. ožujka osvojio pet mandata i smatra se ključnim za formiranje vlade.

Na parlamentarnim izborima najviše mandata pripalo je Pokretu sloboda (29) Roberta Goloba, a jedan manje je pripao Janšinom SDS-u.

"Politička korupcija"

Janša je izjavio da izborom predsjednika parlamenta njegova skupina pokazuje liberalima i njihovim saveznicima "kako se broji".

Odlazeći ministar obrane, liberal Borut Sajovic, osudio je glasanje kao "flagrantan primjer političke korupcije".

Stevanović (44) je nakon izbora izjavio da njegova stranka odbija ući u vladu koju bi vodio Janša, ali da će podržati svaku vladu čiji program bude u skladu s njihovim "temeljnim načelima".

Resni.ca je osnovana tijekom pandemije covida kao antivakserska i proruska skupina, a u ožujku je uspjela ući u parlament.

Golob je prošlog mjeseca počeo koalicijske pregovore s Resni.com i Logarom, s ciljem uspostave vlade nacionalnog jedinstva radi suočavanja s gospodarskom krizom koju bi mogao izazvati rat na Bliskom istoku.

No, čak i njegovi najbliži saveznici pokazuju pesimizam. "Koliko mogu procijeniti, u ovom trenutku desni centar bi mogao lako sastaviti novu vladu", izjavio je u srijedu novinarima Matjaž Han, čelnik socijaldemokrata (lijevi centar).

Janša, koji je tri puta bio premijer, protivi se bilo kakvim pregovorima za sastavljanje koalicije, no analitičari smatraju da bi trenutačna pat-pozicija u fragmentiranom parlamentu mogla otvoriti put njegovoj četvrtoj vladi.

Prema slovenskom zakonodavstvu, šefica države Nataša Pirc Musar morat će parlamentu predložiti kandidata za dužnost premijera 30 dana nakon nastupne sjednice. Ako imenovani premijer ne dobije apsolutnu većinu, zakon određuje rok od deset dana unutar kojeg stranke mogu predložiti novog kandidata.