Drama u Srbiji: Gradonačelnik Beograda optužen da je udario vijećnicu, ona: Slomio mi je nos!

Na Novom Beogradu u ponedjeljak je došlo do incidenta u kojem je, prema tvrdnjama pokreta Kreni-promjeni i njihove vijećnice Tanje Micić, sudjelovao gradonačelnik Beograda Aleksandar Šapić. Kreni-promjeni objavio je da je Šapić fizički napao njihovu odbornicu te da joj je pritom slomljen nos. Micić je nakon incidenta iznijela svoju verziju događaja, navodeći da je sa suprugom i psom bila u šetnji kada je susrela gradonačelnika.

Prema njezinim riječima, Šapić ju je počeo optuživati da je dovodila ljude pred njegovu kuću, nakon čega je došlo do sukoba.

- Upravo sam u šetnji sa suprugom i sa psom srela gradonačelnika koji se zaletio na mene tvrdeći da sam mu dovodila ljude ispred kuće i da sam ne znam što radila - rekla je Micić.

Tvrdi da je Šapić potom krenuo prema njezinu suprugu, zbog čega je stala između njih.

- I on je krenuo da udara mog muža. Ja sam stala između njih i raspalio me je po nosu. Raskrvario mi nos. Trenutno čekamo policiju - navela je odbornica.

Iz pokreta Kreni-promjeni priopćili su da je Micić zadobila prijelom nosa. Ona je neposredno nakon incidenta potvrdila da joj nos krvari, no službena medicinska dokumentacija o težini ozljeda zasad nije dostupna.

Manojlović se sukobio sa Šapićem

Na mjesto događaja stigao je i čelnik Kreni-promjeni Savo Manojlović, koji je ušao u verbalni sukob sa Šapićem.

- Ženu da udariš? Ženu da udariš? - ponavljao je Manojlović.

Šapić mu je odgovorio: "Ja da udarim? Aj, ne glumataj."

Na snimci koja je objavljena nakon incidenta vidi se kako Šapić odlazi prema policijskom vozilu, ulazi u njega, a potom se vozilo udaljava. Na dostupnoj snimci nije moguće utvrditi jesu li mu policajci stavili lisice.

Za sada nema službenih informacija koje bi potvrdile je li Šapić zadržan, priveden radi davanja izjave ili je policijsko vozilo napustio iz drugog razloga.

Šapić nije odgovorio na pitanja o incidentu

Novinari Nove.rs pokušali su dobiti komentar beogradskog gradonačelnika. Na telefonski poziv javio se Šapić, no nakon pitanja razgovaraju li s njim, uzvratio je pitanjem tko zove te potom predao telefon drugoj osobi uz riječi: "Pitaj ko je."

Nakon što su se novinari predstavili i zatražili njegov komentar o navodima da je napao Tanju Micić, telefonska veza je prekinuta.

Šapiću su potom poslali i SMS s pitanjima, no odgovor nije stigao.

Micić je nakon incidenta iznijela i tvrdnju da je Šapić bio pod utjecajem narkotika. Za tu tvrdnju zasad nema neovisne potvrde.

Okolnosti incidenta, kao i točno postupanje policije, trebali bi biti jasniji nakon što se oglase nadležne institucije.