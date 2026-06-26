Drama u Vinkovcima! HDZ-ovka Vučić traži brisanje iz stranke: 'Dosta je. Zovu me drukerom'

Politički potres zatresao je Vinkovce. Zamjenica gradonačelnika Katarina Vučić objavila je kako napušta Hrvatsku demokratsku zajednicu (HDZ) te podnosi ostavku na sve stranačke dužnosti koje je obnašala na gradskoj i županijskoj razini.

U podužem obraćanju javnosti na društvenim mrežama poručila je kako odluku nije donijela preko noći, već nakon, kako tvrdi, dugog razdoblja pritisaka i razočaranja načinom upravljanja gradom. Njezinu objavu prenosimo u cijelosti:

"Poštovane sugrađanke i sugrađani, drage moje Vinkovčanke i Vinkovčani,

danas vam se obraćam otvorena srca, mirne savjesti i s osjećajem odgovornosti kakav sam imala i onoga dana kada sam prvi put stala pred vas i zatražila vaše povjerenje.

Danas vas želim obavijestiti o jednoj od najtežih, ali i najvažnijih odluka u svom političkom životu.

Podnijela sam zahtjev za brisanje iz članstva Hrvatske demokratske zajednice te dala ostavku na sve dužnosti koje sam obnašala unutar stranke na gradskoj i županijskoj razini.

Tu odluku nisam donijela preko noći. Donijela sam je nakon dugog razmišljanja, brojnih pritisaka i spoznaje da više ne mogu biti dio sustava koji je izgubio dodir s vrijednostima zbog kojih sam u politiku uopće ušla.

Na lokalnim izborima kandidirala me stranka.

Ali izabrali ste me vi, građani Vinkovaca i Mirkovaca.

Već u prvom krugu dali ste mi svoje povjerenje i od prvoga dana svoj mandat nisam doživljavala kao obvezu prema stranci, nego kao odgovornost prema svakom čovjeku koji živi u našem gradu, bez obzira na njegovo političko opredjeljenje.

Vjerovala sam da ću zajedno s gradonačelnikom donositi odluke, uvoditi više reda, zakonitosti, transparentnosti i zdravog razuma te provoditi program koji smo predstavili građanima.

Nažalost, dogodilo se upravo suprotno. Nakon izbora stvarno upravljanje Gradom preuzeli su pojedinci koje VI niste birali.

Ljudi koji su trebali otići na svoje nove dužnosti, a vođenje grada prepustiti onima kojima ste upravo vi dali povjerenje.

Paradoksalno je da smo građanima u izborima nudili slogan “Odlučno za Vinkovce”, dok se ključne odluke donose izvan institucija i izvan ljudi koje ste vi izabrali.

Paralelni sustavi odlučivanja.Pogodovanje podobnima. Poslušnost umjesto stručnosti.

Marginalizacija ljudi koji žele raditi profesionalno i pošteno postali su pravilo.

Vrlo brzo nakon izbora bila sam gurnuta na stranu.

Bez prava da sudjelujem u donošenju odluka.

Bez prava da iznesem vlastito mišljenje.

Bez mogućnosti da obavljam posao za koji ste me upravo vi izabrali.

Mnogi od vas mjesecima me pitaju:

“Gdje ste? Zašto vas nema?”

Danas znate odgovor.

- Nisam nestala.

- Maknuta sam.

Ne zato što nisam željela raditi, nego zato što je nekome odgovaralo da me građani što manje vide i što manje čuju.

Istodobno je protiv mene pokrenuta kampanja laži i podmetanja, kako o mom privatnom, tako i o mom poslovnom životu.

Dok su drugi širili glasine, ja sam šutjela.

Danas više ne želim šutjeti.

Mjesecima je djelatnicima gradske uprave bilo zabranjeno komunicirati sa mnom, zamjenicom gradonačelnika koja bi trebala zajedno s gradonačelnikom donositi odluke.

Nazivali su me “drukerom”. A ja danas postavljam jednostavno pitanje:

Kako netko može biti “druker” ako se sve radi zakonito, transparentno i u interesu građana? Čega se onda netko boji?

Vrhunac svega bilo je opetovano sugeriranje da podnesem ostavku na mjesto zamjenice gradonačelnika jer je to, kako mi je rečeno: “jedini način da se stvari isprave”.

Isti ljudi koji su me nekoć nazivali svojim projektom danas su uvjereni da me mogu politički uništiti.

Pokretale su se i lažne priče o mom zdravstvenom stanju kako bi se unaprijed opravdala moja navodna ostavka. Istina je jednostavna. Jedini zdravstveni problem koji sam imala bio je dugogodišnji problem s krajnicima, uspješno riješen operacijom prošli mjesec.

Sve ostalo bile su laži.

Atmosfera straha kroz proces pritisaka unutar gradske uprave vodi se sustavno klevetama, podjelama među zaposlenicima i degradiranjem ljudi koji ne žele klimati glavom.

Ljudi godinama pošteno rade svoj posao, a danas su gurnuti na marginu ili uklonjeni s radnih pozicija. Mnogi na posao dolaze sa strahom i grčem u želucu jer ne znaju hoće li upravo toga dana postati nova meta pojedinaca.

A to nije upravljanje kakvo sam obećala građanima. To nije politika zbog koje sam prihvatila ovu odgovornost.

Što im zapravo smeta?

Smeta im što me građani zovu. Smeta im što mi vjeruju. Smeta im svaka situacija u kojoj nisam pod njihovom kontrolom.

Ali upravo zato danas donosim ovu odluku da moj mandat ostaje vama, mojim sugrađanima.

Napustila sam HDZ.

Ne zato što bježim od odgovornosti.

Nego zato što od svoje odgovornosti ne želim odustati.

Mandat zamjenice gradonačelnika ne vraćam jer on ne pripada stranci. Taj mandat pripada vama. Vi ste me izabrali. I vama ga dugujem do posljednjeg dana.

Ostatak mandata obnašat ću isključivo kao NEZAVISNA zamjenica gradonačelnika svih građana Vinkovaca i Mirkovaca.

- Bez političkog jarma. - Bez stranačkih naloga. - Bez obveze prema bilo kojem pojedincu.

Moja jedina obveza ste vi, moji sugrađani.

Zašto ovo radim?

Ne želim biti dio tima kojemu su osobni interesi, funkcije i privilegije važniji od interesa građana. Vi zaslužujete puno više.

Kao majka, kao žena i kao osoba koja cijeli život živi u ovom gradu, ne mogu se pomiriti s činjenicom da nam djeca odlaze jer ovdje ne vide svoju budućnost. Imam svoju djecu.

I želim da jednog dana požele ostati upravo ovdje.

Želim da posao dobivaju zato što su vrijedni, sposobni i pošteni. Ne zato što poznaju pravu osobu. Ne zato što pripadaju stranačkoj skupini.

Boli me svaki mladi čovjek koji ode iz Vinkovaca. Boli me svaka obitelj koja je svoju sreću morala potražiti u Njemačkoj, Irskoj ili nekoj drugoj zemlji. Boli me svaki roditelj koji sa suzama ispraća svoje dijete i unuke jer mu ovaj grad nije pružio priliku koju zaslužuje.

Žao mi je svakog mog sugrađanina koji mora doći u Grad po pomoć, po onu jednu božićnicu ili uskrsnicu, pa dobije simboličnih nekoliko desetaka eura, kao da se dostojanstvo čovjeka može kupiti sitnišem dok istodobno gledamo kako se veliki iznosi javnog novca godinama slijevaju prema uvijek istim pojedincima, uvijek istim udrugama i uvijek istim poduzetnicima.

Njima nikada nije dovoljno. Uvijek traže još.

I uvijek dobiju još.

Pozivam sve poštene ljude: Da se ne boje govoriti. Da ne spuštaju glavu. Da ne pristanu na šutnju.

Jer grad se ne može graditi na strahu. Ne može se graditi na podjelama. Ne može se graditi na podobnosti.

Kakve Vinkovce želim?

Na kraju želim reći ono što već godinama osjeća velik broj naših sugrađana.

Vinkovci su, nažalost, grad podjela.

Grad u kojem postoji jedna skupina ljudi kojoj je uvijek dobro. Kojoj su vrata uvijek otvorena. Kojoj su dostupne funkcije, poslovi, natječaji i prilike.

I postoje svi ostali. Oni koji pošteno rade. Koji šute. Koji trpe. Ili koji odlaze.

Ja ne želim takve Vinkovce.

Želim grad u kojem će svako dijete imati jednaku priliku. Želim grad u kojem će znanje vrijediti više od podobnosti. Poštenje više od poslušnosti. I ostajem radi takvog grada.

Zbog toga odlazim iz HDZ-a.

Ali ne odlazim od vas.

Ostajem.

Zbog vas građana. Zbog svoje djece.

Zbog sve djece Vinkovaca.

I zbog vjere da ovaj grad može biti bolji, pravedniji i pošteniji.

Hvala vam na svakoj poruci podrške. Hvala vam na svakom pitanju: “Gdje ste?”

Evo me. Tu sam. I ostat ću ovdje.

Boriti se za grad koji pripada svim njegovim građanima, a ne samo odabranima.

Jer vjerujem da dobro pobjeđuje onda kada se dobri ljudi prestanu bojati govoriti istinu.

Hvala vam", napisala je.