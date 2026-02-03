Obavijesti

POZITIVAN POMAK

Država isplatila više od 20 mil. eura za novorođenu djecu

Država isplatila više od 20 mil. eura za novorođenu djecu
Ministarstvo demografije ističe da je lani zaustavljen pad broja rođenih, a jednokratna naknada za bebe udvostručena je na 618 eura

Više od 20 milijuna eura isplaćeno je protekle godine kao jednokratna novčana potpora za novorođenu djecu, izvijestilo je u utorak Ministarstvo demografije i useljeništva, istaknuvši da je riječ o dijelu šireg paketa mjera usmjerenih na potporu obiteljima i na demografsku obnovu. 

"Ulaganje u obitelji i djecu temelj je dugoročne stabilnosti i demografske obnove", poručilo je Ministarstvo demografije i useljeništva, koje je 2025. na račune majki i očeva isplatilo 20.013.930 eura jednokratnih novčanih pomoći za novorođenu djecu.

Državni zavod za statistiku (DZS) nedavno je objavio privremene podatke prema kojima je u 2025. zaustavljen dugogodišnji pad broja rođenih pa je lani rođeno 32.385 djece, odnosno 316 više nego u 2024.

U Ministarstvu ocjenjuju da takav trend upućuje na pozitivan pomak te dodaju kako se očekuju konačni podaci DZS-a.

Podsjećaju i da je 1. ožujka 2025. na snagu stupio Zakon o rodiljnim i roditeljskim naknadama, kojim su povećani iznosi pojedinih prava. Od toga datuma jednokratna naknada za novorođeno dijete udvostručena je s 309 na 618 eura.

Posebno značajna promjena odnosi se na roditeljski dopust. Limit naknade za prvih šest mjeseci dopusta (ili osam mjeseci ako ga koriste oba roditelja) povećan je s 995 na 3000 eura neto do prve godine djetetova života.

To znači da roditelji s plaćom do tog iznosa tijekom cijelog dopusta mogu primati punu plaću, bez dodatnih financijskih briga.

Za roditelje blizanaca te troje ili više djece, u razdoblju od prve do treće godine života djeteta, limit naknade povećan je s 551 na 803 eura.

Iz Ministarstva ističu kako je riječ o mjerama kojima se nastoji povećati financijska sigurnost roditelja i stvoriti poticajnije okruženje za obitelji s djecom.

"Više od 20 milijuna eura isplaćenih pomoći i rast broja rođene djece snažna su poruka da Hrvatska gradi okruženje u kojem se obitelji osjećaju sigurno, podržano i ohrabreno ostati i stvarati svoju budućnost. Vlada i ovo ministarstvo jasnim mjerama čine sve za hrvatske obitelji i našu djecu kao budućnost ove zemlje", ističe se u priopćenju.

